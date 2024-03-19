Dupla César Menotti e Fabiano comemora 20 anos de carreira em show na Serra

César Menotti e Fabiano farão show no ES Crédito: Divulgação

Um show de sucessos promete agitar os fãs de sertanejo no dia 30 de março, quando a dupla César Menotti e Fabiano sobe no palco do Steffen Centro de Eventos, na Serra, para comemorar seus 20 anos de carreira em uma noite memorável.

O duo promete um show nostálgico, com as músicas que fazem parte de seu repertório, como os hits “Ciumenta”, “Leilão” e “Como um Anjo”, além de composições de outros artistas, como “Evidências” (Chitãozinho e Xororó) e “Pão de Mel” (Zezé Di Camargo e Luciano). A abertura fica por conta do sanfoneiro capixaba, Donato Fontana.

O show contará com comidas e bebidas liberadas. O cardápio varia com opções que vão da gastronomia oriental à de boteco, passando pelas culinária mexicana e árabe, já as bebidas, estão inclusas cervejas, vinhos, suco, refrigerantes e água.

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