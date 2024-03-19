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Música

Dupla César Menotti e Fabiano comemora 20 anos de carreira em show na Serra

Evento acontece no dia 30 de março e terá serviço de buffet e bebida liberada. HZ sorteia par de ingressos; veja como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Março de 2024 às 14:24

cesar menotti e fabiano
César Menotti e Fabiano farão show no ES Crédito: Divulgação
Um show de sucessos promete agitar os fãs de sertanejo no dia 30 de março, quando a dupla César Menotti e Fabiano sobe no palco do Steffen Centro de Eventos, na Serra, para comemorar seus 20 anos de carreira em uma noite memorável.
O duo promete um show nostálgico, com as músicas que fazem parte de seu repertório, como os hits “Ciumenta”, “Leilão” e “Como um Anjo”, além de composições de outros artistas, como “Evidências” (Chitãozinho e Xororó) e “Pão de Mel” (Zezé Di Camargo e Luciano). A abertura fica por conta do sanfoneiro capixaba, Donato Fontana.
O show contará com comidas e bebidas liberadas. O cardápio varia com opções que vão da gastronomia oriental à de boteco, passando pelas culinária mexicana e árabe, já as bebidas, estão inclusas cervejas, vinhos, suco, refrigerantes e água.

HZ sorteia par de ingressos

Quer curtir o show da dupla César Menotti e Fabiano com tudo 'na faixa'? HZ te ajuda nessa! O portal de Entretenimento de A Gazeta está sorteando um par de ingressos no Instagram e é muito fácil concorrer. Acesse a postagem abaixo.

SERVIÇO

  • CÉSAR MENOTTI E FABIANO
  • Data: 30 de março
  • Horário: 22h
  • Show de abertura: Donato Fontana
  • Local: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4 – Jardim Limoeiro, Serra
  • Valores: R$ 380 - 2º lote (open bar e open food inclusos no valor do ingresso).
    Valor do lote sujeito a alteração conforme disponibilidade dos ingressos
  • VendaLe Billet. Vendas de mesas diretamente no Steffen pelos telefones (27) 99994-6535 / 98132-3232
  • Classificação: 18 anos

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