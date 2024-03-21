Festival da Torta Capixaba 2024 movimenta a Ilha das Caieiras

de 28 a 31 de março de 2024, das 10h às 18h

na Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória

Prefeitura de Vitória (Secretaria de Cultura e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória), com apoio da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), do Movimento Comunitário Ilha das Caieiras e do Sicoob.