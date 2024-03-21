Festival da Torta Capixaba 2024 movimenta a Ilha das Caieiras

A Ilha das Caieiras, em Vitória, será palco de mais uma edição do Festival da Torta Capixaba, a partir da próxima quinta-feira (28). Até o domingo de Páscoa (31), das 10 às 18 horas, serão comercializadas no evento diversas versões do pratos, um dos mais icônicos da Semana Santa no Espírito Santo.
Feita tradicionalmente na panela de barro, a torta anfitriã do festival deve reunir uma multidão de nativos, moradores e turistas nos quatro dias de festejos, que terão shows musicais gratuitos.
A estrutura do evento contará com 33 barracas, que junto a 12 restaurantes da comunidade participarão das vendas dos alimentos. Também serão comercializadas bebidas, doces e peças de artesanato.
Além da torta capixaba, o cardápio da festa incluirá quitutes como pastel de siri, moquecas variadas e empada e bobó de camarão. "Vai ter torta mais baratinha, a partir de R$ 10, e até as mais elaboradas. O preço médio do quilo praticado é R$ 170. Aí os valores vão variando de acordo com o tamanho da torta", explica Wellington da Silva Jr, presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), parceira na realização do evento.
RENDA EXTRA
A marisqueira Rosane Pereira da Silva, que trabalha há 46 anos com mariscos, vê na festa uma oportunidade de obter renda extra. "Sempre trabalhei nos festivais. A gente espera o ano todo por essa data. Há muitos anos fazíamos em casa, mas com a festa, conseguimos dar uma 'rendida' no capital da gente. É maravilhoso", declarou.
Durante os dias de festa, a Rua Felicidade Corrêa dos Santos, no trecho entre a Rua Amadeu Muniz Correa e a Avenida Beira Mar, na Ilha das Caieiras, estará totalmente interditada. O trânsito será desviado para as ruas próximas.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Quinta-feira (28/03)
- 11h - Gean Pierre (jazz instrumental)
- 13h - Felipe Pelissari (pop rock)
- 10h - Alexandre Borges Quinteto (MPB)
- 12h - Thiago Vieira Trio (MPB)
- 14h - Nana Marchant e Trio (MPB e bossa nova)
- 16h - Nanno Vianna (rock)
- 10h - Orquestra da Fundação Beneficente Praia do Canto
- 12h - Chorou Bebel (MPB)
- 14h - Banda L-20 (pop rock)
- 10h - Ana Rita e Banda (MPB)
- 12h - Beco 48 (MPB e pop rock internacional)
- 14h - Duo Severino (pop rock).
FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA 2024
Quando: de 28 a 31 de março de 2024, das 10h às 18h
Onde: na Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Vitória (Secretaria de Cultura e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória), com apoio da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), do Movimento Comunitário Ilha das Caieiras e do Sicoob.
Quando: de 28 a 31 de março de 2024, das 10h às 18h
Onde: na Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Vitória (Secretaria de Cultura e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória), com apoio da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), do Movimento Comunitário Ilha das Caieiras e do Sicoob.
Com informações da PMV.