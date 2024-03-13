Confira cinco receitas com bacalhau para servir na Páscoa

O bacalhau é um prato que está bastante ligado à religião. A Páscoa, por ser uma comemoração cristã, tem essa refeição como um dos seus tradicionais símbolos culinários. Tal costume vem desde a Idade Média, com a tradição do jejum, que permitia apenas o consumo de carnes frias, como os peixes, nos dias da celebração à ressurreição de Jesus Cristo.
Ao longo dos anos, as práticas se modificaram, mas o bacalhau permanece na mesa de muitas pessoas. Além disso, o alimento foi adaptado e pode ser servido de diversas formas. Para que você garanta o tradicional bacalhau no seu almoço, confira cinco formas incríveis de prepará-lo.
BACALHAU COM BATATA AO MURRO
Ingredientes:
- 800 g de bacalhau dessalgado em postas
- 6 batatas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 3 ovos cozidos
- Sal, azeite, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e envolva as batatas em um pano de prato. Dê um leve murro sobre as batatas para achatá-las. Tempere com sal e reserve.
Em uma assadeira untada com azeite, coloque as postas de bacalhau, distribua as batatas ao redor e regue com azeite. Acrescente o tomilho, o alho e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno e decore com azeitonas pretas e os ovos cozidos. Sirva em seguida. Dica: sirva com brócolis cozido.
BACALHAU GOMES DE SÁ
Ingredientes:
- 600 g de bacalhau em lascas dessalgado
- 500 g de batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas
- 1 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 dente de alho descascado e cortado em lâminas
- 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 ovos cozidos
- 5 xícaras de chá de leite quente
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeitonas pretas e salsa picada a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as lascas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, sem deixar ferver. Após, desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 20 minutos. Em seguida, escorra a água, coloque as lascas em um recipiente, cubra com leite e deixe em infusão por 1 hora e 30 minutos.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Depois, escorra o bacalhau do leite e coloque na panela. Acrescente as batatas e mexa bem, mas sem deixar refogar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a mistura para um refratário. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Polvilhe com salsa e decore com as azeitonas e os ovos cozidos. Sirva em seguida.
ESCONDIDINHO DE BACALHAU
Ingredientes:
- 600 g de bacalhau
- 2 cebolas descascadas e raladas
- 250 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 kg de mandioca descascada
- 340 g de molho de tomate
- 1 xícara de chá de água
- 2 tomates sem peles e sementes picados
- Sal, molho de pimenta, azeite, azeitona preta sem caroço, salsa e cebolinha picadas a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de rosca para enfarinhar
- Queijo ralado para polvilhar
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, escorra a água, coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e desfie o peixe. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o bacalhau e refogue por 8 minutos. Em seguida, junte o tomate, a salsa, o molho de tomate, a cebolinha, o molho de pimenta e a água e ferva. Por último, coloque as azeitonas, misture bem e reserve.
Em outra panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira a mandioca para um recipiente, amasse com a ajuda de um garfo e misture com o creme de leite. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de rosca. Faça uma camada com o purê de mandioca, disponha o bacalhau sobre ele e cubra com o restante do purê. Por último, coloque os pedaços de manteiga sobre o purê, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
LASANHA DE BACALHAU
Ingredientes:
- 300g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de extrato de tomate
- 400g de massa para lasanha pré-cozida
- 350g de muçarela fatiada
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o bacalhau e refogue por 10 minutos. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até formar um molho espesso. Tempere com sal e reserve. Em um refratário, faça uma camada de molho, disponha a massa sobre ele e cubra com o queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
MOQUECA DE BACALHAU
Ingredientes:
- 600g de bacalhau
- 1 cebola cortada em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 400 ml de leite de coco
- Suco de 1 limão
- Coentro, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, escorra a água e tempere o bacalhau com suco de limão. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates e refogue até começarem a se desmanchar. Acrescente os pimentões e continue refogando.
Adicione o bacalhau reservado, misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, despeje o leite de coco na panela, mexa para incorporar os ingredientes e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Tempere com sal, coentro picado e pimenta-do-reino a gosto. Mantenha no fogo até que o bacalhau esteja completamente cozido e o caldo mais concentrado.
