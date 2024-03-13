Semana Santa

Confira cinco receitas com bacalhau para servir na Páscoa

Com batata ao murro, à Gomes de Sá ou na versão moqueca, o ingrediente é uma das principais tradições da temporada
Portal Edicase

Publicado em 13 de Março de 2024 às 18:11

Imagem Edicase Brasil
Bacalhau com batatas ao murro  Crédito: Bnetto | Shutterstock
O bacalhau é um prato que está bastante ligado à religião. A Páscoa, por ser uma comemoração cristã, tem essa refeição como um dos seus tradicionais símbolos culinários. Tal costume vem desde a Idade Média, com a tradição do jejum, que permitia apenas o consumo de carnes frias, como os peixes, nos dias da celebração à ressurreição de Jesus Cristo.
Ao longo dos anos, as práticas se modificaram, mas o bacalhau permanece na mesa de muitas pessoas. Além disso, o alimento foi adaptado e pode ser servido de diversas formas. Para que você garanta o tradicional bacalhau no seu almoço, confira cinco formas incríveis de prepará-lo.

BACALHAU COM BATATA AO MURRO

Ingredientes:

  • 800 g de bacalhau dessalgado em postas
  • 6 batatas
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 3 ovos cozidos
  • Sal, azeite, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e envolva as batatas em um pano de prato. Dê um leve murro sobre as batatas para achatá-las. Tempere com sal e reserve.
Em uma assadeira untada com azeite, coloque as postas de bacalhau, distribua as batatas ao redor e regue com azeite. Acrescente o tomilho, o alho e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno e decore com azeitonas pretas e os ovos cozidos. Sirva em seguida. Dica: sirva com brócolis cozido.

BACALHAU GOMES DE SÁ

Ingredientes:

  • 600 g de bacalhau em lascas dessalgado
  • 500 g de batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas
  • 1 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 dente de alho descascado e cortado em lâminas
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 ovos cozidos
  • 5 xícaras de chá de leite quente
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeitonas pretas e salsa picada a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as lascas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, sem deixar ferver. Após, desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 20 minutos. Em seguida, escorra a água, coloque as lascas em um recipiente, cubra com leite e deixe em infusão por 1 hora e 30 minutos.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Depois, escorra o bacalhau do leite e coloque na panela. Acrescente as batatas e mexa bem, mas sem deixar refogar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a mistura para um refratário. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Polvilhe com salsa e decore com as azeitonas e os ovos cozidos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Escondidinho de bacalhau  Crédito: WS-Studio | Shutterstock

ESCONDIDINHO DE BACALHAU

Ingredientes:

  • 600 g de bacalhau
  • 2 cebolas descascadas e raladas
  • 250 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 kg de mandioca descascada
  • 340 g de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de água
  • 2 tomates sem peles e sementes picados
  • Sal, molho de pimenta, azeite, azeitona preta sem caroço, salsa e cebolinha picadas a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de rosca para enfarinhar
  • Queijo ralado para polvilhar
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, escorra a água, coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e desfie o peixe. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o bacalhau e refogue por 8 minutos. Em seguida, junte o tomate, a salsa, o molho de tomate, a cebolinha, o molho de pimenta e a água e ferva. Por último, coloque as azeitonas, misture bem e reserve.
Em outra panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira a mandioca para um recipiente, amasse com a ajuda de um garfo e misture com o creme de leite. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de rosca. Faça uma camada com o purê de mandioca, disponha o bacalhau sobre ele e cubra com o restante do purê. Por último, coloque os pedaços de manteiga sobre o purê, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

LASANHA DE BACALHAU

Ingredientes:

  • 300g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de extrato de tomate
  • 400g de massa para lasanha pré-cozida
  • 350g de muçarela fatiada
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o bacalhau e refogue por 10 minutos. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até formar um molho espesso. Tempere com sal e reserve. Em um refratário, faça uma camada de molho, disponha a massa sobre ele e cubra com o queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

MOQUECA DE BACALHAU

Ingredientes:

  • 600g de bacalhau
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 1 pimentão verde cortado em tiras
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 400 ml de leite de coco
  • Suco de 1 limão
  • Coentro, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, escorra a água e tempere o bacalhau com suco de limão. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates e refogue até começarem a se desmanchar. Acrescente os pimentões e continue refogando.
Adicione o bacalhau reservado, misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, despeje o leite de coco na panela, mexa para incorporar os ingredientes e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Tempere com sal, coentro picado e pimenta-do-reino a gosto. Mantenha no fogo até que o bacalhau esteja completamente cozido e o caldo mais concentrado.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Veja Também

Confira cinco receitas com frutos do mar para a Páscoa

5 receitas com peixe para preparar durante a Quaresma

Conheça receitas práticas de peixe para a Páscoa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

