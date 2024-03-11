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Confira cinco receitas com frutos do mar para a Páscoa

De vieira com aspargo a siri gratinado, sugerimos opções com ingredientes variados para deixar sua comemoração mais saborosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Março de 2024 às 14:02

Imagem Edicase Brasil
Vieira com aspargo Crédito: Nishihama | Shutterstock
peixe costuma ser o grande protagonista durante as refeições de Páscoa. No entanto, também é possível optar pelos frutos do mar – que são inúmeros – para deixar a comemoração ainda mais saborosa e especial.
Com eles, é possível preparar pratos diferenciados e de maneira simples para agradar o paladar da família em casa. Por isso, a seguir, confira cinco receitas com frutos do mar para a Páscoa!

VIEIRA COM ASPARGO

Ingredientes:

  • 1 kg de vieiras
  • 300 g de aspargos
  • Azeite, manteiga, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, adicione os aspargos e deixe fritar por cinco minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as vieiras dos dois lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva os aspargos com as vieiras.  

CEVICHE DE FRUTOS DO MAR

Ingredientes:

  • 200 g de camarão sete barbas descascado e limpo
  • 200 g de lula limpa e cortada em rodelas
  • 200 g de polvo limpo e cortado em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1 cebola ralada
  • 1 dente de alho amassado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino branca moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, escalde o camarão até ficar rosado. Escorra e reserve. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a lula e o polvo e cozinhe até ficarem macios. Escorra e aguarde esfriar. Depois, coloque o camarão, a lula e o polvo em um recipiente. Tempere com a cebola, o alho, o gengibre, o azeite, o sal, o coentro e a pimenta-do-reino branca. Misture e sirva em seguida.

ARROZ DE CARANGUEJO

Ingredientes:

  • 4 xícaras de chá de arroz
  • 500g de carne de caranguejo
  • 4 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 pimentão amarelo picado e sem sementes
  • 1/2 pimentão verde picado e sem sementes
  • 1 cebola picada
  • 4 colheres de sopa de molho de tomate
  • Água
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moídas e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola, o alho e o pimentões. Em seguida, adicione a carne de caranguejo, misture e doure por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, misture e cozinhe por três minutos.
Adicione o arroz, misture e cubra com água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até secar a água e o arroz ficar macio. Sirva em seguida com o cheiro-verde.
Imagem Edicase Brasil
Salada verde com camarão  Crédito: Elena Hramova | Shutterstock

SALADA VERDE COM CAMARÃO

Ingredientes:

  • Folhas de 1/2 maço rúcula
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 250 g de camarão descascado e limpo
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e sem sal
  • 100 g de iogurte natural
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1/2 abacate cortado em cubos
  • Suco de 1/2 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite e adicione o camarão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Depois, retire a tampa da frigideira e deixe o camarão fritar até atingir uma cor levemente dourada. Em uma saladeira, misture as folhas de rúcula e de espinafre com o camarão, a manga, o abacate e a castanha-de-caju. Em um recipiente, misture o iogurte, 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva o molho sobre a salada .

SIRI GRATINADO

Ingredientes:

  • 500 g de carne de siri
  • Suco de 1 limão
  • 200 g de farinha de rosca
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de polpa de tomate
  • 50 ml de vodca
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 gema de ovo
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • 2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a carne de siri com o alho e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a carne de siri e a vodca. Misture e cozinhe até evaporar o álcool. Acrescente a salsinha, o creme de leite, o molho de tomate e misture. Adicione a farinha de rosca aos poucos e mexa até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para uma assadeira, cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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