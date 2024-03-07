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Conheça receitas práticas de peixe para a Páscoa

De bacalhau com batata a peixe empanado, HZ sugere opções fáceis e econômicas para consumir durante a Quaresma
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Março de 2024 às 16:55

Imagem Edicase Brasil
Bacalhau com batata e azeitona  Crédito: Gayvoronskaya_Yana | Shutterstock
A Páscoa está chegando! Para celebrar o período, nada melhor do que apreciar um delicioso peixe. Assado, grelhado ou empanado, o que não falta são opções com o ingrediente para agradar a diferentes paladares, especialmente se você deseja combinar sabor com praticidade.
A seguir, apresentaremos uma seleção de receitas irresistíveis com peixe, perfeitas para você celebrar a Páscoa em família. Confira.

BACALHAU COM BATATA E AZEITONA

Ingredientes:

  • 4 filés de bacalhau dessalgados
  • 4 batatas descascadas e fatiadas
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 500 ml de azeite
  • Azeitonas e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma travessa, faça uma camada de batatas, cubra com os filés e as azeitonas e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a cebolinha e o azeite e misture bem. Retire o peixe do forno, regue com a mistura e sirva em seguida.

PEIXE EMPANADO COM MOLHO DE TOMATE

Ingredientes:

  • 800g de filé de merluza
  • Suco de 2 limões
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 pimentão vermelho picado e sem sementes
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 2 xícaras de chá molho de tomate
  • 2 ovos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo para empanar
  • Óleo para fritar 
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, passe os filés sobre o ovo e empane na farinha de trigo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peixe e frite até dourar. Reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate e a água e cozinhe até o molho apurar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa, disponha o peixe e cubra com o molho de tomate. Sirva em seguida.

POSTAS DE CAÇÃO COM REQUEIJÃO

Ingredientes:

  • 4 postas de cação
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • 1 xícara de chá de tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Suco de 2 limões
  • Sal a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e a salsinha e refogue por 3 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, tempere o peixe com sal e suco de limão. Transfira para a panela, junte a água, tampe e cozinhe até secar. Coloque o requeijão e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Peixe ao molho branco com queijo  Crédito: Leo R. Martins | Shutterstock

PEIXE AO MOLHO BRANCO COM QUEIJO

Ingredientes:

  • 1 kg filé de pescada-amarela
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 100 ml de óleo
  • 20 ml de azeite
  • 3 bananas descascadas e fatiadas
  • 500 ml de molho branco
  • 300 g de queijo muçarela fatiado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para dourar. Adicione as bananas e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Empane os filés na farinha de trigo e frite-os no óleo quente até dourar. Em uma travessa, coloque metade do molho branco, acomode o peixe e as bananas e cubra com o restante do molho. Finalize com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

FILÉ DE PEIXE À ROLÊ COM PIMENTÃO

Ingredientes:

  • 200g de queijo muçarela fatiado
  • 1 kg filé de merluza
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras
  • Suco de 2 limões
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma superfície lisa, coloque os filés, disponha o queijo e os pimentões sobre eles, enrole e feche com um palito. Transfira para uma travessa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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