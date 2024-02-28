5 receitas com peixe para preparar durante a Quaresma

O peixe é uma excelente alternativa para aqueles que optam por evitar carne vermelha na dieta, proporcionando uma fonte rica de nutrientes essenciais, tais como proteínas de alta qualidade, Ômega 3 e uma variedade de vitaminas e minerais fundamentais para a saúde.
Além disso, a versatilidade do peixe permite a criação de uma ampla gama de receitas, atendendo aos mais diversos paladares e preferências culinárias.
Por isso, a seguir, confira cinco receitas com peixe para quem não come carne vermelha.
CEVICHE DE SALMÃO COM MANGA E ABACATE
Ingredientes:
- Ceviche:
- 2 lombos de salmão cortado em cubos
- 1/2 manga cortadas em fatias
- Polpa de 1 abacate cortada em fatias
- 1/2 pimenta-malagueta sem sementes e picada
- Gergelim branco e folhas de coentro a gosto
- Molho:
- 50 ml suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de leite de coco
- 2 colheres de café de açúcar
- 1 colher de chá gengibre ralado
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e reserve. Em um recipiente, misture o salmão com a pimenta-malagueta e cubra com o molho. Tampe o recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Após, acrescente as folhas de coentro e o gergelim. Sirva o ceviche com a manga e o abacate.
PEIXE ASSADO COM LEGUMES
Ingredientes:
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 6 filés de merluza
- 2 colheres de sopa de margarina
- 6 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 xícara de chá de salsão picado
- 2 xícaras de chá de cenoura cozida e cortada em rodelas
- 4 xícaras de chá de batata cozida e cortadas em cubos
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com a metade da margarina. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da margarina, volte o peixe para forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.
ESTROGONOFE DE SALMÃO
Ingredientes:
- 200 g de salmão cortado em cubos
- 1 xícara de chá de iogurte natural desnatado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o salmão e refogue por 4 minutos. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Adicione o iogurte e o molho de tomate. Misture e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.
NUGGETS DE PEIXE
Ingredientes:
- 500g de filé de peixe cortado em cubos
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 ovo batido
- Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto
Modo de preparo:
No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de bolinhas achatadas. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Dica: sirva os nuggets com o molho da sua preferência.
PEIXE ASSADO COM PIMENTÃO
Ingredientes:
- 4 filés de tilápia
- 1/2 pimentão verde
- 1/2 pimentão vermelho
- 1/2 pimentão amarelo
- 1 cebola
- 8 tomates-cerejas
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho amassados
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão e reserve. Corte os pimentões em tiras e a cebola em rodelas. Em uma forma forrada com papel-manteiga, disponha os pimentões, a cebola e os tomates-cerejas.
Em seguida, acrescente os filés de tilápia por cima dos vegetais. Regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.
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