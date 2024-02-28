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5 receitas com peixe para preparar durante a Quaresma

De ceviche a nuggets, conheça pratos leves e saborosos sem carne vermelha para servir suas refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 18:26

Imagem Edicase Brasil
Ceviche de salmão com manga e abacate  Crédito: Jacek Chabraszewski | Shutterstock
O peixe é uma excelente alternativa para aqueles que optam por evitar carne vermelha na dieta, proporcionando uma fonte rica de nutrientes essenciais, tais como proteínas de alta qualidade, Ômega 3 e uma variedade de vitaminas e minerais fundamentais para a saúde.
Além disso, a versatilidade do peixe permite a criação de uma ampla gama de receitas, atendendo aos mais diversos paladares e preferências culinárias.
Por isso, a seguir, confira cinco receitas com peixe para quem não come carne vermelha.

CEVICHE DE SALMÃO COM MANGA E ABACATE 

Ingredientes:

  • Ceviche: 
  • 2 lombos de salmão cortado em cubos
  • 1/2 manga cortadas em fatias
  • Polpa de 1 abacate cortada em fatias
  • 1/2 pimenta-malagueta sem sementes e picada
  • Gergelim branco e folhas de coentro a gosto
  • Molho: 
  • 50 ml suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de leite de coco
  • 2 colheres de café de açúcar
  • 1 colher de chá gengibre ralado

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e reserve. Em um recipiente, misture o salmão com a pimenta-malagueta e cubra com o molho. Tampe o recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Após, acrescente as folhas de coentro e o gergelim. Sirva o ceviche com a manga e o abacate.

PEIXE ASSADO COM LEGUMES

Ingredientes:

  • 2 cebolas cortadas em rodelas
  • 6 filés de merluza
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 6 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 xícara de chá de salsão picado
  • 2 xícaras de chá de cenoura cozida e cortada em rodelas
  • 4 xícaras de chá de batata cozida e cortadas em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com a metade da margarina. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da margarina, volte o peixe para forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

ESTROGONOFE DE SALMÃO 

Ingredientes:

  • 200 g de salmão cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de iogurte natural desnatado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o salmão e refogue por 4 minutos. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Adicione o iogurte e o molho de tomate. Misture e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.
Imagem Edicase Brasil
Nuggets de peixe Crédito: Ileish Anna | Shutterstock

NUGGETS DE PEIXE

Ingredientes: 

  • 500g de filé de peixe cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 ovo batido
  • Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Modo de preparo:

No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de bolinhas achatadas. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Dica: sirva os nuggets com o molho da sua preferência.

PEIXE ASSADO COM PIMENTÃO

Ingredientes:

  • 4 filés de tilápia
  • 1/2 pimentão verde
  • 1/2 pimentão vermelho
  • 1/2 pimentão amarelo
  • 1 cebola
  • 8 tomates-cerejas
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho amassados
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão e reserve. Corte os pimentões em tiras e a cebola em rodelas. Em uma forma forrada com papel-manteiga, disponha os pimentões, a cebola e os tomates-cerejas.
Em seguida, acrescente os filés de tilápia por cima dos vegetais. Regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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