Veja 5 receitas caseiras de quibe de forno low carb

Manter uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para o bem-estar do corpo e da mente. Pensando nisso, preparamos cinco receitas caseiras de quibe de forno low carb que vão te ajudar a desfrutar de refeições deliciosas sem comprometer sua dieta.
Ideais para quem busca reduzir o consumo de carboidratos, cada uma dessas receitas traz ingredientes nutritivos e cheios de sabor. Confira!
QUIBE COM RICOTA
Ingredientes:
- 500g de carne moída magra
- 250g de creme de ricota
- 2 dentes de alho amassados
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Misture a carne moída, o alho, o coentro e a quinoa cozida em um recipiente. Após, tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o azeite e misture. Coloque metade da massa em uma assadeira untada com azeite, distribua o creme de ricota e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
QUIBE COM COUVE-FLOR
Ingredientes:
- 500g de carne moída magra
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 2 xícaras de chá de couve-flor ralada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1/4 de xícara de chá de hortelã picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Misture a carne moída, o trigo para quibe, a couve-flor, a cebola, o alho e a hortelã em uma tigela. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o azeite e misture. Pressione a mistura em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
QUIBE DE QUINOA
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 cebola picada
- 700g de patinho moído
- Sal, hortelã picada, azeite de oliva, pimenta-síria e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a quinoa com a carne até ficar homogêneo. Em seguida, adicione a cebola e a hortelã e misture. Tempere com o sal, as pimentas e o azeite e misture.
Em um refratário, distribua a massa do quibe. Sobre a massa, faça cortes com uma faca formando quadrados ou retângulos e asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 a 30 minutos. Sirva em seguida.
QUIBE DE ABÓBORA
Ingredientes:
- 500g de carne moída magra
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Transfira para um recipiente e misture com a carne moída, a abóbora amassada, a quinoa e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
QUIBE DE BERINJELA
Ingredientes:
- 500g de carne moída magra
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 2 xícaras de chá de berinjela ralada e escorrida
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e salteie a berinjela até ficar macia. Em um recipiente, misture a berinjela com a carne moída, a cebola, o alho, a salsinha e o trigo para quibe. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Coloque a massa em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.