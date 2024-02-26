Conheça 5 receitas de crepioca para o lanche da tarde

A crepioca é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde. Muito consumida por quem deseja uma alimentação mais rápida, ela pode ser feita na versão doce e salgada, e combina com os mais variados recheios. Além disso, é a alternativa ideal para saciar a fome.
Por isso, confira, a seguir cinco receitas de crepioca irresistíveis para você fazer em casa!
CREPIOCA RECHEADA COM BANANA E CHOCOLATE
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- Chocolate meio amargo a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo e a tapioca e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo, transfira para um prato e reserve.
Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as rodelas de banana. Dobre ao meio e sirva em seguida.
CREPIOCA COM ESPINAFRE
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de tomate picado
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 2 colheres de sopa de queijo cottage
- 1 colher de chá de orégano
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de espinafre
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, o tomate, a goma de tapioca, o queijo cottage, o orégano e o sal e misture bem. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o espinafre e refogue por cinco minutos.
Acrescente a massa da crepioca e distribua sobre a frigideira. Doure dos dois lados, retire do fogo e sirva em seguida.
CREPIOCA RECHEADA COM QUEIJO E TOMATE
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 2 fatias de queijo minas
- 1 tomate cortado em rodelas e sem sementes
- Sal e orégano a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca sobre ela, cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Recheie com o queijo e o tomate.
Tampe a panela e cozinhe por dois minutos. Desligue o fogo, dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.
CREPIOCA SIMPLES
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 ovo
- Queijo parmesão ralado a gosto
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a goma da tapioca, o ovo e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o queijo parmesão e mexa para incorporar. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro. Desligue o fogo, dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.
CREPIOCA DE BETERRABA COM FRUTAS
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 2 colheres de sopa de beterraba crua ralada
- Polpa de 1 manga cortada em cubos
- 1 xícara de chá de morango picado
- Sal e chocolate meio amargo cortado em pedaços a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca, o sal e a beterraba e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca sobre ela, cozinhe até dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.
Em banho-maria, derreta o chocolate. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as frutas. Sirva em seguida.