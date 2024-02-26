Prática

Conheça 5 receitas de crepioca para o lanche da tarde

Muito consumida por quem deseja uma alimentação mais rápida, ela pode ser feita na versão doce ou salgada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 18:13

Imagem Edicase Brasil
Crepioca recheada com banana e chocolate  Crédito: RoYam | Shutterstock
A crepioca é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde. Muito consumida por quem deseja uma alimentação mais rápida, ela pode ser feita na versão doce e salgada, e combina com os mais variados recheios. Além disso, é a alternativa ideal para saciar a fome.
Por isso, confira, a seguir cinco receitas de crepioca irresistíveis para você fazer em casa!

CREPIOCA RECHEADA COM BANANA E CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • Chocolate meio amargo a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo e a tapioca e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo, transfira para um prato e reserve.
Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as rodelas de banana. Dobre ao meio e sirva em seguida.

CREPIOCA COM ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de tomate picado
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 colheres de sopa de queijo cottage
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo, o tomate, a goma de tapioca, o queijo cottage, o orégano e o sal e misture bem. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o espinafre e refogue por cinco minutos.
Acrescente a massa da crepioca e distribua sobre a frigideira. Doure dos dois lados, retire do fogo e sirva em seguida.

CREPIOCA RECHEADA COM QUEIJO E TOMATE

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 fatias de queijo minas
  • 1 tomate cortado em rodelas e sem sementes
  • Sal e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca sobre ela, cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Recheie com o queijo e o tomate.
Tampe a panela e cozinhe por dois minutos. Desligue o fogo, dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Crepioca simples Crédito: RoYam | Shutterstock

CREPIOCA SIMPLES

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 ovo
  • Queijo parmesão ralado a gosto
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a goma da tapioca, o ovo e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o queijo parmesão e mexa para incorporar. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro. Desligue o fogo, dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.

CREPIOCA DE BETERRABA COM FRUTAS

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 colheres de sopa de beterraba crua ralada
  • Polpa de 1 manga cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de morango picado
  • Sal e chocolate meio amargo cortado em pedaços a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca, o sal e a beterraba e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca sobre ela, cozinhe até dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.
Em banho-maria, derreta o chocolate. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as frutas. Sirva em seguida.

