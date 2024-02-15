Ama bolinho de arroz? Veja 4 receitas da iguaria para o almoço

O bolinho de arroz, além de delicioso, revela-se uma pequena maravilha culinária repleta de versatilidade. Originário da culinária asiática, esse quitute simples conquista paladares ao redor do mundo.
Sua base de arroz compactada e frita proporciona uma textura crocante por fora e macia por dentro. É uma receita que transcende fronteiras culturais, adaptando-se a diversos recheios.
Versátil e prático, o bolinho vai além de simplesmente satisfazer o apetite. Ao utilizar ingredientes fáceis de encontrar em sua cozinha ou aproveitar o arroz que sobrou, esse quitute se destaca como uma opção culinária acessível, econômica, sustentável e deliciosa. Por isso, selecionamos algumas receitas para você preparar em poucos minutos. Confira!
BOLINHO DE ARROZ FÁCIL
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1/2 xícara de chá de queijo ralado
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 3 ovos
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em seguida, molde os bolinhos com a ajuda de uma colher. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.
BOLINHO DE ARROZ COM FRANGO E AVEIA
Ingredientes:
- 1 batata descascada e cozida
- 1 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido
- 1 xícara de chá de frango desfiado
- 3 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- 1 colher de chá de orégano
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela, amasse a batata e acrescente o arroz, o frango desfiado, o farelo de aveia, o ovo, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o queijo parmesão ralado. Misture até obter uma massa homogênea e lisa. Modele os bolinhos e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.
BOLINHO DE ARROZ RECHEADO COM QUEIJO
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Cheiro-verde picado para decorar
- 1 cebola pequena ralada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 g de muçarela cortada em cubos
- 1 ovo batido para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Em seguida, faça bolinhas, abra-as ao meio, recheie com cubos de muçarela e feche-as. Em seguida, passe os bolinhos no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha, decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.
BOLINHO DE ARROZ COM CARNE-SECA
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz pronto
- 400 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 ovos ligeiramente batidos
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá fermento em pó
- 2 colheres de chá óleo
- 1/2 colher de chá bicarbonato de sódio
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho com a cebola até dourar. Adicione a carne seca e refogue por mais alguns minutos. Depois, adicione o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture e reserve.
Em uma tigela, coloque o arroz, os ovos, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato e misture. Adicione a carne refogada e misture novamente até ficar homogêneo. Com uma colher, modele os bolinhos. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.