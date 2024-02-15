Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cozinha caseira

Ama bolinho de arroz? Veja 4 receitas da iguaria para o almoço

Saiba como preparar opções deliciosas e fáceis para a família, que incluem recheios como queijo, frango e carne-seca
Portal Edicase

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Bolinho de arroz fácil (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock) Crédito:
O bolinho de arroz, além de delicioso, revela-se uma pequena maravilha culinária repleta de versatilidade. Originário da culinária asiática, esse quitute simples conquista paladares ao redor do mundo.
Sua base de arroz compactada e frita proporciona uma textura crocante por fora e macia por dentro. É uma receita que transcende fronteiras culturais, adaptando-se a diversos recheios.
Versátil e prático, o bolinho vai além de simplesmente satisfazer o apetite. Ao utilizar ingredientes fáceis de encontrar em sua cozinha ou aproveitar o arroz que sobrou, esse quitute se destaca como uma opção culinária acessível, econômica, sustentável e deliciosa. Por isso, selecionamos algumas receitas para você preparar em poucos minutos. Confira!

BOLINHO DE ARROZ FÁCIL 

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 3 ovos
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em seguida, molde os bolinhos com a ajuda de uma colher. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

BOLINHO DE ARROZ COM FRANGO E AVEIA

Ingredientes:

  • 1 batata descascada e cozida
  • 1 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido
  • 1 xícara de chá de frango desfiado
  • 3 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela, amasse a batata e acrescente o arroz, o frango desfiado, o farelo de aveia, o ovo, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o queijo parmesão ralado. Misture até obter uma massa homogênea e lisa. Modele os bolinhos e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolinho de arroz recheado com queijo (Imagem: Colaborador GK1982 | Shutterstock) Crédito:

BOLINHO DE ARROZ RECHEADO COM QUEIJO

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
  • Cheiro-verde picado para decorar
  • 1 cebola pequena ralada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 g de muçarela cortada em cubos
  • 1 ovo batido para empanar
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Em seguida, faça bolinhas, abra-as ao meio, recheie com cubos de muçarela e feche-as. Em seguida, passe os bolinhos no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha, decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.

BOLINHO DE ARROZ COM CARNE-SECA

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz pronto
  • 400 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada 
  • 1 cebola picada 
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 ovos ligeiramente batidos
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo 
  • 1 colher de chá fermento em pó
  • 2 colheres de chá óleo
  • 1/2 colher de chá bicarbonato de sódio 
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto 
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho com a cebola até dourar. Adicione a carne seca e refogue por mais alguns minutos. Depois, adicione o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture e reserve.
Em uma tigela, coloque o arroz, os ovos, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato e misture. Adicione a carne refogada e misture novamente até ficar homogêneo. Com uma colher, modele os bolinhos. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados