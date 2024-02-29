Faça em casa

De bolinho a purê: 5 receitas práticas com mandioca para o jantar

Também conhecido como aipim e macaxeira, o ingrediente é rico em amido e se destaca por sua versatilidade em preparos culinários
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 17:16

Imagem Edicase Brasil
Bolinhos de mandioca assado Crédito: Slava Galaka | Shutterstock
A mandioca, também conhecida como aipim e macaxeira, destaca-se como um ingrediente culinário versátil, nutritivo e saboroso. Rica em amido, ela oferece uma textura única e cremosa quando cozida, podendo ser utilizada no preparo de variados pratos. Além disso, é uma excelente fonte de carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais essenciais.
Por isso, a seguir, confira cinco receitas práticas com mandioca para o jantar!

BOLINHOS DE MANDIOCA ASSADOS

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de mandioca cozida e amassada
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Com as mãos, modele bolinhos e coloque na assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

PURÊ DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • 500 g de mandioca cozida
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Leite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, amasse a mandioca cozida até obter um purê. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e adicione o purê de mandioca. Misture e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Adicione o leite aos poucos, até obter a consistência desejada. Cozinhe por 4 minutos até ficar cremoso. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sopa de mandioca Crédito: Best Food Photos | Shutterstock

SOPA DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • 500 g de mandioca cozida e amassada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 cenouras picadas
  • 1 litro de caldo de legumes
  • 200 ml de creme de leite
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente o caldo de legumes e a mandioca amassada. Cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre.
Transfira a sopa para o liquidificador e bata até ficar homogênea. Volte a sopa para a panela em fogo médio e adicione o creme de leite, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture e aqueça por 5 minutos, sem deixar ferver. Sirva em seguida.

ESCONDIDINHO DE CARNE-SECA COM MANDIOCA

Ingredientes:

  • 500g de mandioca cozida e amassada
  • 300g de carne-seca dessalgada e desfiada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara (chá) de queijo coalho ralado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne-seca desfiada e refogue até ficar bem cozida. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com metade da mandioca amassada, uma camada com a carne-seca refogada e cubra com o restante da mandioca.
Polvilhe com o queijo coalho ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

BOBÓ DE CAMARÃO

Ingredientes:

  • 500g de mandioca cozida e amassada
  • 500g de camarão limpo
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimentão verde picado
  • 1 tomate picado
  • 200 ml de leite de coco
  • Sal, azeite de dendê, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até dourar. Adicione o tomate e refogue até desmanchar. Acrescente o camarão e cozinhe até ficar rosado.
Adicione a mandioca amassada, o leite de coco, o sal, a pimenta-do-reino e o coentro e misture. Cozinhe até engrossar. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

