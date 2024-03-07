Aprenda a fazer ovo de Páscoa na travessa

Os ovos de Páscoa na travessa são uma ótima alternativa para quem deseja economizar no feriado que está chegando e saborear uma deliciosa sobremesa.
Simples e gostosos, podem ser preparados em poucos minutos e com ingredientes fáceis de encontrar. E o melhor de tudo: eles também são perfeitos para presentear familiares e amigos.
A seguir, confira quatro receitas práticas de ovos de Páscoa na travessa que vão te surpreender.
OVO DE PÁSCOA COM CREME DE AVELÃ
Ingredientes:
- Creme escuro:
- 150 g de chocolate ao leite picado
- 100 g de chocolate meio-amargo picado
- 1 xícara de chá de creme de avelã
- 250 g de creme de leite
Creme branco:
- 345 g de leite condensado
- 1 colher de chá de manteiga com sal
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e triturada
- 250 g de creme de leite
Cobertura:
- 150g de chocolate ao leite picado
Modo de preparo:
Creme escuro: em um recipiente, coloque o chocolate ao leite com o meio-amargo e leve ao fogo médio, em banho-maria, para derreter. Depois, retire do banho-maria, adicione o creme de avelã e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado , a manteiga e a castanha-de-caju e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Após, cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Aguarde esfriar, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Montagem: em uma travessa, faça uma camada com metade do creme escuro. Em seguida, espalhe o creme branco por cima. Despeje a outra metade do creme escuro para formar a terceira camada. Para a cobertura, derreta o chocolate ao leite em banho-maria e espalhe sobre o creme escuro. Leve à geladeira por duas horas e sirva em seguida.
OVO DE PÁSCOA DE BROWNIE E MARACUJÁ
Ingredientes:
- Brownie:
- 4 ovos
- 200g de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 200g de chocolate em pó
- 200g de manteiga derretida
- Óleo para untar
Brigadeiro de maracujá:
- 345 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 colher de sopa de amido de milho
Cobertura de chocolate:
- 600 g de chocolate meio-amargo picado
Modo de preparo:
Brownie: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o chocolate em pó e o açúcar e misture bem. Adicione a manteiga derretida e os ovos e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura sobre uma forma untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e reserve.
Brigadeiro de maracujá: em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o amido de milho, misturado com o suco de maracujá, e mexa até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma travessa, coloque o brownie e despeje o brigadeiro de maracujá sobre ele. Leve à geladeira até endurecer.
Cobertura de chocolate: derreta o chocolate em banho-maria. Depois, despeje o chocolate derretido sobre o brigadeiro de maracujá, formando uma camada sobre ele. Leve o doce novamente para a geladeira até o chocolate endurecer. Sirva em seguida.
OVO DE PÁSCOA DE PRESTÍGIO
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de leite condensado
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 500g de creme de leite
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 2 xícaras de chá de chocolate meio-amargo picado
- 2 xícaras de chá de chocolate ao leite picado
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o creme de leite e misture bem. Divida a mistura em duas partes, em recipientes separados. Em um deles, coloque o coco ralado e mexa para incorporar. Reserve.
Derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria e misture com a outra metade do creme. Em uma travessa, espalhe metade do creme de chocolate e leve ao congelador por 20 minutos. Após, retire do congelador e coloque o creme de coco sobre ele. Leve ao congelador por 15 minutos. Depois, utilize o creme de chocolate restante para fazer mais uma camada. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
OVO DE PÁSCOA TRUFADO DE CHOCOLATE E LARANJA
Ingredientes:
- Trufa de chocolate:
- 300 g de chocolate meio-amargo picado
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 2 colheres de sopa de licor de laranja
- Raspas de 1 laranja
- Base de biscoito:
- 200 g de biscoito de chocolate triturado
- 100 g de manteiga derretida
- Cobertura:
- 200 g de chocolate ao leite picado
- Raspas de laranja para decorar
Modo de preparo:
Trufa de chocolate: em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo médio sem deixar ferver. Retire do fogo e adicione o chocolate meio-amargo picado. Mexa até o chocolate derreter completamente e ficar homogêneo. Acrescente o licor de laranja e as raspas de laranja. Misture bem e reserve.
Base de biscoito: em uma tigela, misture o biscoito de chocolate triturado com a manteiga derretida até formar uma massa homogênea. Distribua a massa de biscoito no fundo de uma travessa, pressionando bem para ficar uniforme. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos para firmar.
Montagem: sobre a base de biscoito já firme, espalhe a trufa de chocolate de forma uniforme. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria e despeje sobre a camada de trufa, espalhando bem para cobrir toda a superfície. Decore com raspas de laranja e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Retire da geladeira alguns minutos antes de servir para que a trufa esteja no ponto ideal de textura. Corte em pedaços e sirva.
