Para adoçar

Aprenda a fazer ovo de Páscoa na travessa

Receitas selecionadas pelo HZ são deliciosas releituras do tradicional produto de chocolate da temporada
Portal Edicase

Publicado em 07 de Março de 2024 às 17:26

Imagem Edicase Brasil
Faça em casa doces de travessa para a Páscoa  Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
Os ovos de Páscoa na travessa são uma ótima alternativa para quem deseja economizar no feriado que está chegando e saborear uma deliciosa sobremesa.
Simples e gostosos, podem ser preparados em poucos minutos e com ingredientes fáceis de encontrar. E o melhor de tudo: eles também são perfeitos para presentear familiares e amigos.
A seguir, confira quatro receitas práticas de ovos de Páscoa na travessa que vão te surpreender.

OVO DE PÁSCOA COM CREME DE AVELÃ 

Ingredientes:

  • ​Creme escuro:
  • 150 g de chocolate ao leite picado
  • 100 g de chocolate meio-amargo picado
  • 1 xícara de chá de creme de avelã
  • 250 g de creme de leite
Creme branco: 
  • ​345 g de leite condensado
  • 1 colher de chá de manteiga com sal
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e triturada
  • 250 g de creme de leite
Cobertura: 
  • 150g de chocolate ao leite picado

Modo de preparo:

Creme escuro: em um recipiente, coloque o chocolate ao leite com o meio-amargo e leve ao fogo médio, em banho-maria, para derreter. Depois, retire do banho-maria, adicione o creme de avelã e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado , a manteiga e a castanha-de-caju e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Após, cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Aguarde esfriar, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Montagem: em uma travessa, faça uma camada com metade do creme escuro. Em seguida, espalhe o creme branco por cima. Despeje a outra metade do creme escuro para formar a terceira camada. Para a cobertura, derreta o chocolate ao leite em banho-maria e espalhe sobre o creme escuro. Leve à geladeira por duas horas e sirva em seguida.

OVO DE PÁSCOA DE BROWNIE E MARACUJÁ

Ingredientes:

  • Brownie: 
  • 4 ovos
  • 200g de açúcar
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 200g de chocolate em pó
  • 200g de manteiga derretida
  • Óleo para untar
Brigadeiro de maracujá: 
  • 345 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 1 colher de sopa de amido de milho
Cobertura de chocolate: 
  • 600 g de chocolate meio-amargo picado

Modo de preparo: 

Brownie: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o chocolate em pó e o açúcar e misture bem. Adicione a manteiga derretida e os ovos e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura sobre uma forma untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e reserve.
Brigadeiro de maracujá: em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o amido de milho, misturado com o suco de maracujá, e mexa até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma travessa, coloque o brownie e despeje o brigadeiro de maracujá sobre ele. Leve à geladeira até endurecer.
Cobertura de chocolate: derreta o chocolate em banho-maria. Depois, despeje o chocolate derretido sobre o brigadeiro de maracujá, formando uma camada sobre ele. Leve o doce novamente para a geladeira até o chocolate endurecer. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Chocolate derretido pode ser usado em diferentes receitas doces  Crédito: RESTOCK images | Shutterstock

OVO DE PÁSCOA DE PRESTÍGIO

Ingredientes:

  • 4 xícaras de chá de leite condensado
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 500g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 2 xícaras de chá de chocolate meio-amargo picado
  • 2 xícaras de chá de chocolate ao leite picado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o creme de leite e misture bem. Divida a mistura em duas partes, em recipientes separados. Em um deles, coloque o coco ralado e mexa para incorporar. Reserve.
Derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria e misture com a outra metade do creme. Em uma travessa, espalhe metade do creme de chocolate e leve ao congelador por 20 minutos. Após, retire do congelador e coloque o creme de coco sobre ele. Leve ao congelador por 15 minutos. Depois, utilize o creme de chocolate restante para fazer mais uma camada. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

OVO DE PÁSCOA TRUFADO DE CHOCOLATE E LARANJA

Ingredientes:

  • Trufa de chocolate: 
  • 300 g de chocolate meio-amargo picado
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de licor de laranja
  • Raspas de 1 laranja
  • Base de biscoito: 
  • 200 g de biscoito de chocolate triturado
  • 100 g de manteiga derretida
  • Cobertura: 
  • 200 g de chocolate ao leite picado
  • Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo:

Trufa de chocolate: em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo médio sem deixar ferver. Retire do fogo e adicione o chocolate meio-amargo picado. Mexa até o chocolate derreter completamente e ficar homogêneo. Acrescente o licor de laranja e as raspas de laranja. Misture bem e reserve.
Base de biscoito: em uma tigela, misture o biscoito de chocolate triturado com a manteiga derretida até formar uma massa homogênea. Distribua a massa de biscoito no fundo de uma travessa, pressionando bem para ficar uniforme. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos para firmar.
Montagem: sobre a base de biscoito já firme, espalhe a trufa de chocolate de forma uniforme. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria e despeje sobre a camada de trufa, espalhando bem para cobrir toda a superfície. Decore com raspas de laranja e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Retire da geladeira alguns minutos antes de servir para que a trufa esteja no ponto ideal de textura. Corte em pedaços e sirva.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Conheça receitas práticas de peixe para a Páscoa

5 receitas de ovos de Páscoa trufados para presentear ou vender

5 receitas com peixe para preparar durante a Quaresma

