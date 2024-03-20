Torta capixaba: mais de 30 opções sob encomenda para a Semana Santa

A torta capixaba, grande símbolo da gastronomia no Espírito Santo, é uma das estrelas da temporada de Páscoa. Durante a Semana Santa, quando as atenções se voltam para ela, especialmente na Grande Vitória, inúmeros restaurantes da região criam um esquema especial para fornecer o prato sob encomenda.
Embora muitas famílias preparem sua própria receita para a Sexta-feira da Paixão, há quem prefira reservar o quitute fora de casa, para não ter trabalho na cozinha. Se você faz parte desse grupo, confira na lista abaixo mais de 30 opções de restaurantes, bares, bufês e chefs que aceitam pedidos para o feriado, tanto da torta capixaba tradicional, feita com mariscos, como da versão que leva apenas bacalhau e palmito.
A seleção do HZ inclui opções em tamanhos variados, desde o individual, com 250g, até o de 1,5kg, para um banquete em família. Os preços, apurados pela reportagem entre 15 e 18/03, ficam entre R$ 30 e R$ 340.
VITÓRIA
- BRISAMARE GOURMET - Em Guarapari, o chef Roberto Amaral produz a torta capixaba com os ingredientes da receita tradicional: caranguejo, bacalhau, siri, ostra, camarão, sururu do mangue e palmito natural de coqueiro, em diferentes tamanhos. Preços: R$ 98 (500g/até duas pessoas) e R$ 188 (aproximadamente 950g/de duas a três pessoas), em embalagens descartáveis. Pedidos: (27) 99590-9961. Iate Clube Siribeira, Praia da Areia Preta, Guarapari. Mais informações: @brisamaregourmet.
- RESTAURANTE CASA DA ILHA - Fará sob encomenda torta de bacalhau com palmito (R$ 140/kg) e a tradicional torta capixaba, com bacalhau, palmito, camarão e sururu (R$ 170/kg). Também há opção de bacalhau, palmito e camarão (R$ 190/kg). Pedidos: (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória. Mais informações: @restaurantecasadailha.
- MAIS OPÇÃO RESTAURANTE - Trabalha com duas variedades de torta: bacalhau e palmito (R$ 189/kg) e bacalhau, palmito e camarão (R$ 209/kg). A casa oferece a possibilidade de montar o prato na travessa do cliente e também tem opções em embalagens descartáveis de 500g a 1,5 kg. Pedidos até 27/03 (quarta-feira): (27) 98146-5206. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maisopcaorestaurante.
- RESTAURANTE SÃO PEDRO - A torta do restaurante tem em média 950g e sai em duas versões: a tradicional capixaba, com bacalhau, camarão, siri, palmito e azeitonas (R$ 290) e bacalhau e palmito (R$ 320). Pedidos: (27) 3227-0470 ou 99856-9924. Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.
- A OCA - Produz três versões de torta (tradicional, bacalhau e palmito e e vegetariana de cogumelos com palmito), a preços que variam de R$ 68 (220g/na embalagem descartável) a R$ 298 (1,5kg/na panela de barro). Pedidos: (27) 99289-4561. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Mais informações: @_aoca.
- DAJU COZINHA AFETIVA - Fará sob encomenda torta de bacalhau, palmito selvagem e camarão (R$ 195/kg), em embalagem descartável. Pedidos: (27) 99277-0372. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro.
- CAFÉ E BAR SANTOS - A casa prepara torta de palmito, bacalhau e camarão ou de bacalhau e palmito (R$ 140/kg). Pedidos até 26/03 (terça-feira): (27) 98122-8666. Centro, Vitória. Mais informações: @cafeebarsantos.
- NOZ COMIDA AFETIVA - Produz a torta capixaba com bacalhau, camarão VM, siri e palmito pupunha (R$ 235/1 kg ou R$ 120/500g) e também a de bacalhau em lascas com palmito (R$ 215/1kg ou R$ 110/500g). A torta de palmito, vegetariana, sai por R$ 145 (1kg) ou R$ 75 (500g). Pedidos até 28/03 (quinta-feira): (27) 99701-6929. Mais informações: @nozcomidaafetiva.
- EMPÓRIO SÃO BENTO - Prepara a torta capixaba completa, com bacalhau, palmito, camarão, siri e sururu e também a torta de bacalhau e palmito, ambas a R$ 189,90 (quilo). Pedidos: (27) 99507-4388 ou 3029-3829. Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @emporiosaobentovix.
- GABÊ FAMILY FOOD - Com influência portuguesa, a torta feita no restaurante sai em duas versões: com ou sem camarão. A base é composta de bacalhau, palmito pupunha, ovos, azeite, cebola e temperos. Os preços variam de R$ 98 (600g, de bacalhau e palmito) a R$ 220 (1,2 kg, com camarão). Pedidos até 27/03 (quarta-feira): (27) 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfood.
- ILHA DO CARANGUEJO - Fará a torta capixaba tradicional, com sururu, siri, camarão, bacalhau e palmito, e o produto pode ser adquirido com desconto via compra antecipada até 28/03 (quinta-feira). Quanto: R$ 179 (1kg) no restaurante ou R$ 159 (1kg) na compra antecipada pelo site www.ilhadocaranguejo.com.br). Jardim Camburi, Vitória, e Boulevard Shopping, em Vila Velha. Mais informações: @ilhadocaranguejo.
- RESTAURANTE MORANGA - Servirá a torta capixaba no bufê do restaurante, que é self-service, durante a Semana Santa, nos dias 27, 28, 29 e 30 de março, das 11h às 15h. Quanto: R$ 86,90 o quilo. Masterplace Mall, Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @moranga.es.
- CAÇAROLA BISTRÔ - A chef Bia Delmaestro fará sua versão de torta capixaba, com palmito, bacalhau, siri e camarão (R$ 145/500g), em edição limitada. Pedidos até 27/03 (quarta-feira): (27) 99993-3773. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.
- RANCHO BELISKÃO - Produz a torta capixaba completa com polvo, siri, camarão, bacalhau, lula e mexilhões (R$ 179,90/1kg) e a de bacalhau com palmito (R$ 199,90/1 kg). Pedidos até 28/03 (quinta-feira): (27) 99899-1313. Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.
- RESTAURANTE DO BIGODE - O restaurante vai preparar duas opções de torta: a capixaba tradicional, com bacalhau, camarão, siri e palmito (R$ 165/1kg ou R$ 90/500g), e a de bacalhau e palmito (R$ 160/1 kg ou R$ 90/500g), ambas acompanhadas de arroz e vinagrete. Pedidos: (27) 99576-5333. Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @restaurantedobigode.
- CARANGUEJO DO LANGUINHO - Feita com bacalhau polvo, camarão e lula, a torta do restaurante sairá por R$ 180 (1 kg) ou R$ 100 (500g). Pedidos: (27) 99987-9410. Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix.
- SOETA RESTAURANTE - A torta capixaba da casa sai a R$ 145 (500g) e a torta de bacalhau e palmito custa R$ 135 (500g), ambas feitas sob encomenda em embalagens descartáveis. Pedidos até 27/03 (quarta-feira): (27) 98875-1032. Mais informações: @soetarestaurante.
- EMPÓRIO JOAQUIM - Terá no cardápio duas opções de torta: a de bacalhau e palmito (R$ 105/500g) e a capixaba, feita com camarão, peixe, bacalhau e palmito (R$ 115/500g). Pedidos até 26/03 (terça-feira), às 15h, ou enquanto durar o estoque: (27) 99612-3979. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim.
- BAR E RESTAURANTE PIRÃO - Fará a torta capixaba tradicional para quatro pessoas (R$ 220) ou duas (R$ 175), e a torta de bacalhau e palmito, também para quatro (R$ 340) ou duas pessoas (R$ 250). Pedidos: (27) 3227-1165. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @restaurantepirao.
- SOL DA TERRA - O restaurante prepara uma versão vegana da torta capixaba, com ingredientes como palmito pupunha, leite de coco, repolho, tomate e grão-de-bico (R$ 50/500g). Pedidos até 20/04: (27) 99919-0657. Hortomercado, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @soldaterra.
- UBUNTU QUITUTES - Terá três tipos de torta: bacalhau e peixe salgado (de R$ 30/250g a R$ 180/1kg), marisco completa (de R$ 40/250g a R$ 200/1kg) e vegana (de R$ 20/250g a R$ 100/1kg). Pedidos: (27) 99752-2458. Caratoíra, Vitória. Mais informações: @ubuntuquitutes.
- DONA PENHA RESTAURANTE - Prepara a receita tradicional, com bacalhau, camarão e palmito, sai a R$ 175 (1kg), e a vegana, com repolho, champignon e palmito, fica por R$ 110 (1kg). Pedidos: (27) 99782-4422. Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @dona.penharestaurante.
- MONZA PADARIA E CONFEITARIA - A torta com bacalhau, filé de peixe e palmito é oferecida em três tamanhos, com diferentes valores: M (350g) por R$ 61,99, G (630g) por R$ 110,99 e GG (850g) a R$ 149,99. Já a de bacalhau com camarão sai a R$ 63,99 (350g), R$ 113,99 (630g) ou R$ 153,99 (850g). Pedidos: (27) 99236-9900. Mais informações: @padariamonza.
- QUITANDA - A rede de mercados prepara torta de bacalhau sob encomenda por R$ 109,90 (1 kg). Pedidos até 28/03 (quarta-feira): Jardim Camburi/Vitória (27) 99896-4002, Mata da Praia/Vitória (27) 99526-2327, Praia da Costa/Vila Velha (27) 99969-0828 e Morada de Laranjeiras/Serra (27) 99982-2511. Mais informações: @souquitandaoficial.
- SÃO JOSÉ SUPERMERCADOS - Recebe encomendas de torta capixaba feita com bacalhau, palmito fresco, camarão e sururu (R$ 199,90 (1 kg). Pedidos até 27/03 (quarta-feira). Lojas em Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @saojosesupermercados.
- SUPERMERCADOS EXTRABOM - A torta de bacalhau da rede é oferecida na modalidade pronta-entrega ou mediante encomenda, desde que solicitada na loja com até 24 horas de antecedência ou no site www.extrabom.br. Quanto: R$ 99,90 (1 kg). Lojas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Colatina, São Mateus e Viana. Mais informações: @extrabomsupermercados.
VILA VELHA, SERRA E CARIACICA
- ARLETE NUNES - A chef prepara sob encomenda torta de bacalhau e palmito e de bacalhau com camarão, ambas a R$ 250 (1kg), com pedido mínimo de 1kg. Pedidos até 23/03 (sábado): (27) 99703-4541. Ataíde, Vila Velha. Mais informações: @chefarletenunes.
- CARANGUEJO DO ASSIS - O restaurante fará a torta capixaba tradicional, com camarão, siri, sururu, bacalhau e palmito, e a de bacalhau e palmito, cada uma a R$ 190, para duas pessoas e acompanhada de arroz branco. Pedidos: (27) 3289-8486 ou 99768-4589. Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.
- MÃE DIVINA RESTAURANTE - A torta capixaba vegana da casa tem como base palmito pupunha e um creme de leite vegano de produção própria e artesanal. A torta de 1kg sai por R$ 120 e a de 500g custa R$ 60. Pedidos até 27/03: (27) 98153-3888, 3062-3366 ou pelo direct do Instagram @maedivinarestaurante. Olaria, Vila Velha.
- CAMPANHA BUFFET - O bufê fará duas opções de torta para a Semana Santa: a de bacalhau e palmito (R$ 150/kg) e a tradicional com bacalhau, siri, sururu, camarão e palmito (R$ 165/kg). Pedidos até 25/03 ou enquanto durar o estoque: (27) 99953-3558. Cocal, Vila Velha. Mais informações: @buffetcampanha.
- ROSA NÁUTICA RESTAURANTE - O restaurante prepara a torta capixaba com bacalhau, palmito, camarão, siri e sururu (R$ 149,90 o quilo), e a de bacalhau e palmito também é uma opção, pelo mesmo valor. Pedidos até 28/03: (27) 99918-0818. Praia de Interlagos, Vila Velha. Mais informações: @rosanauticavv.
- RESTAURANTE PARTEI - Prepara torta de bacalhau com palmito pupunha (R$ 119,90/1 kg/na panela de barro ou R$ 99,90/1kg/na embalagem descartável). Pedidos até 27/03: (27) 99874-0534 e 3386-3497. Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @restaurantepartei.
- PARTEI STEAK BEER - Serve a torta capixaba acompanhada de arroz branco e vinagrete (R$ 79,90, para duas pessoas). Vila Palestina, Cariacica. Mais informações: @parteisteakbeer.
- CABANA DO LUIZ - O restaurante aceita encomendas de sua torta capixaba feita com bacalhau, palmito, siri desfiado e camarão (R$ 159,90/ 1kg). Pedidos: (27) 99986-4883 e 3252-4883. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @cabana_do_luiz.
- RESTAURANTE BERRO DÁGUA - Prepara a torta de bacalhau e palmito e a tradicional capixaba com mariscos, ambas a R$ 159,90 (1 kg). Pedidos até 28/03: (27) 99520-6843. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.
Correção
20/03/2024 - 2:52
Na versão anterior desta matéria, o telefone de contato do Café e Bar Santos para encomendas estava incorreto. A informação foi corrigida.