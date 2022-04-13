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Tradição

Vídeo: como fazer torta capixaba seguindo a receita tradicional

Assista ao passo a passo com a chef Simone Leal, que prepara a iguaria há mais de 30 anos, e conheça 10 curiosidades sobre o prato
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:41

Chegou a época de apreciar o prato mais tradicional do Espírito Santo, a torta capixaba. A Sexta-feira da Paixão, na Semana Santa, é o dia oficial para servi-la, e essa refeição é geralmente feita em família, na hora do almoço. 
Disponível o ano inteiro em alguns restaurantes de frutos do mar, em especial nos da Grande Vitória, a iguaria é feita de mariscos: camarão, siri, caranguejo, sururu e ostra, além do bacalhau - incorporado à receita pouco depois do seu surgimento.

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Completam a lista de ingredientes, palmito, cebola, alho, colorau e coentro, além de ovos para dar liga à massa e criar sua clássica cobertura leve e douradinha. 
Para celebrar o ícone gastronômico, HZ foi até a Ilha das Caieiras, na Capital, buscar uma autêntica receita de torta. Quem ensina a preparar é a desfiadeira de siri e chef do restaurante Mariscos da Simone, Simone Leal. Assista ao vídeo com o passo a passo no início desta matéria. 
Simone Leal, faz torta capixaba na Ilha das Caieiras
Simone Leal faz torta capixaba na Ilha das Caieiras Crédito: Vitor Jubini
"Na receita, todos os mariscos devem ser pré-cozidos, menos o camarão, que vai cru e entra primeiro na panela", detalha a cozinheira, com mais de 30 anos de experiência. Outro segredo da torta de Simone são os ovos. "Para a cobertura, batemos primeiro as claras e em seguida colocamos as gemas, senão a torta fica branca. Tem que ser douradinha". 
A seguir você confere os detalhes da receita e também 10 curiosidades sobre a torta capixaba, reunidas pelo historiador Fernando Achiamé e pelo chef Juarez Campos. 

TORTA CAPIXABA - RECEITA

INGREDIENTES:
  • 150g de palmito in natura cortado em cubos
  • 150g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 150g de siri desfiado (pré-cozido)
  • 150g de caranguejo desfiado (pré-cozido)
  • 150g de camarão limpo e descascado (cru)
  • 150g de sururu (pré-cozido)
  • 150g de ostra (pré-cozido)
  • 5 dentes de alho socado
  • 1 cebola grande picada
  • 2 maços de coentro picados
  • 10g de azeitonas picadas (remova os caroços)
  • 50 ml de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora
  • 3 ovos
  • 1 colher (sopa) de colorau
  • Decoração:
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • Azeitonas inteiras  
Torta Capixaba feita por Simone Leal
Torta capixaba feita com bacalhau, camarão, siri, caranguejo, sururu e ostra Crédito: Vitor Jubini
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o azeite e doure o alho socado e a cebola picada. 
  2. Acrescente o colorau e logo em seguida adicione os camarões. 
  3. Na sequência, vá colocando o restante dos mariscos pré-cozidos, aos poucos, e deixe a torta cozinhar de dez a 15 minutos. Tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino.
  4. Com um garfo, bata rapidamente um ovo e misture no meio da massa para dar liga na torta. Desligue o fogo.
  5. Coloque a massa em uma panela de barro.
  6. Separadamente, bata três claras em neve e acrescente três gemas, batendo tudo (as gemas garantem o tom dourado da torta depois de assada). 
  7. Cubra a massa com essa espuma de ovo e enfeite com rodelas de cebola e algumas azeitonas.
  8. Leve ao forno alto até dourar - isso levará de 10 a 15 minutos. 
Fonte: Simone Leal. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

10 CURIOSIDADES SOBRE A TORTA CAPIXABA

01

O BACALHAU VEIO DEPOIS...

O chef Juarez Campos conta que a receita original da torta capixaba inclui peixe seco, siri, caranguejo, ostra, sururu, camarão, os componentes da moqueca, palmito in natura, cobertura de clara em neve com a gema e a cebola como toque final. Depois de um certo tempo, os portugueses inseriram na receita a azeitona verde e algumas pessoas passaram a misturar ovo por cima cebola. Depois veio o bacalhau.

02

....E NÃO É REGRA

O historiador Fernando Achiamé diz que há uma discussão sobre o assunto, e o bacalhau não é regra na receita. Na verdade, para a produção original, que tem entre 350 e 400 anos, era usado o peixe salgado e seco, que tinha esse aspecto devido à impossibilidade de ser armazenado por muito tempo.

03

HERANÇA INDÍGENA

A torta capixaba tem uma carga histórica muito grande, com evidente contribuição indígena. Ela é capixaba principalmente por causa da panela de barro, onde é originalmente feita, e do peixe salgado.

04

VARIAÇÕES DA RECEITA

Algumas regiões do Espírito Santo não conhecem a torta capixaba, mas foi a partir dela que surgiram as variações da receita com outros ingredientes. E isso inclui tanto o palmito quanto o tipo de peixe, a inserção de ingredientes e o modo de produção, que por praticidade substituiu a panela de barro por tabuleiros de alumínio.

05

REAPROVEITAMENTO

A torta surgiu do reaproveitamento de sobras de outras receitas, principalmente moquecas, que, para não serem desperdiçadas, foram misturadas e finalizadas como torta.

06

INFLUÊNCIA RELIGIOSA

O rigor do catolicismo, que ainda traz o costume de não se comer carne vermelha durante alguns dias da Quaresma e durante a Semana Santa, também colaborou para o surgimento da torta capixaba.

07

CAPIXABA DA GEMA

Juarez Campos explica que a torta é um prato genuinamente capixaba, e até mais tradicional do que a moqueca, que tem releituras por todo o Brasil. A torta só existe aqui.

08

VERSATILIDADE

A torta capixaba é um prato bastante versátil, que pode ser servido, inclusive, como prato principal. Além disso, ela pode ser incluída em novas receitas, como pastel e bolinho.

09

SIMPLES ASSIM

Segundo o chef Juarez, a simplicidade é o segredo da torta capixaba. Para ele, quanto mais sequinha e compacta ela for, melhor.

10

PARA COMPARTILHAR

A torta é um prato comunitário. O costume, que hoje é raro, era de as famílias produzirem o alimento e trocar com seus vizinhos.
Com informações de Michelli Angeli. 

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