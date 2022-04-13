Vídeo: como fazer torta capixaba seguindo a receita tradicional

Chegou a época de apreciar o prato mais tradicional do Espírito Santo, a torta capixaba. A Sexta-feira da Paixão, na Semana Santa, é o dia oficial para servi-la, e essa refeição é geralmente feita em família, na hora do almoço.
Disponível o ano inteiro em alguns restaurantes de frutos do mar, em especial nos da Grande Vitória, a iguaria é feita de mariscos: camarão, siri, caranguejo, sururu e ostra, além do bacalhau - incorporado à receita pouco depois do seu surgimento.
Completam a lista de ingredientes, palmito, cebola, alho, colorau e coentro, além de ovos para dar liga à massa e criar sua clássica cobertura leve e douradinha.
Para celebrar o ícone gastronômico, HZ foi até a Ilha das Caieiras, na Capital, buscar uma autêntica receita de torta. Quem ensina a preparar é a desfiadeira de siri e chef do restaurante Mariscos da Simone, Simone Leal. Assista ao vídeo com o passo a passo no início desta matéria.
"Na receita, todos os mariscos devem ser pré-cozidos, menos o camarão, que vai cru e entra primeiro na panela", detalha a cozinheira, com mais de 30 anos de experiência. Outro segredo da torta de Simone são os ovos. "Para a cobertura, batemos primeiro as claras e em seguida colocamos as gemas, senão a torta fica branca. Tem que ser douradinha".
A seguir você confere os detalhes da receita e também 10 curiosidades sobre a torta capixaba, reunidas pelo historiador Fernando Achiamé e pelo chef Juarez Campos.
TORTA CAPIXABA - RECEITA
INGREDIENTES:
- 150g de palmito in natura cortado em cubos
- 150g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 150g de siri desfiado (pré-cozido)
- 150g de caranguejo desfiado (pré-cozido)
- 150g de camarão limpo e descascado (cru)
- 150g de sururu (pré-cozido)
- 150g de ostra (pré-cozido)
- 5 dentes de alho socado
- 1 cebola grande picada
- 2 maços de coentro picados
- 10g de azeitonas picadas (remova os caroços)
- 50 ml de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de colorau
- Decoração:
- 1 cebola cortada em rodelas
- Azeitonas inteiras
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o azeite e doure o alho socado e a cebola picada.
- Acrescente o colorau e logo em seguida adicione os camarões.
- Na sequência, vá colocando o restante dos mariscos pré-cozidos, aos poucos, e deixe a torta cozinhar de dez a 15 minutos. Tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino.
- Com um garfo, bata rapidamente um ovo e misture no meio da massa para dar liga na torta. Desligue o fogo.
- Coloque a massa em uma panela de barro.
- Separadamente, bata três claras em neve e acrescente três gemas, batendo tudo (as gemas garantem o tom dourado da torta depois de assada).
- Cubra a massa com essa espuma de ovo e enfeite com rodelas de cebola e algumas azeitonas.
- Leve ao forno alto até dourar - isso levará de 10 a 15 minutos.
Fonte: Simone Leal. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
10 CURIOSIDADES SOBRE A TORTA CAPIXABA
01
O BACALHAU VEIO DEPOIS...
O chef Juarez Campos conta que a receita original da torta capixaba inclui peixe seco, siri, caranguejo, ostra, sururu, camarão, os componentes da moqueca, palmito in natura, cobertura de clara em neve com a gema e a cebola como toque final. Depois de um certo tempo, os portugueses inseriram na receita a azeitona verde e algumas pessoas passaram a misturar ovo por cima cebola. Depois veio o bacalhau.
02
....E NÃO É REGRA
O historiador Fernando Achiamé diz que há uma discussão sobre o assunto, e o bacalhau não é regra na receita. Na verdade, para a produção original, que tem entre 350 e 400 anos, era usado o peixe salgado e seco, que tinha esse aspecto devido à impossibilidade de ser armazenado por muito tempo.
03
HERANÇA INDÍGENA
A torta capixaba tem uma carga histórica muito grande, com evidente contribuição indígena. Ela é capixaba principalmente por causa da panela de barro, onde é originalmente feita, e do peixe salgado.
04
VARIAÇÕES DA RECEITA
Algumas regiões do Espírito Santo não conhecem a torta capixaba, mas foi a partir dela que surgiram as variações da receita com outros ingredientes. E isso inclui tanto o palmito quanto o tipo de peixe, a inserção de ingredientes e o modo de produção, que por praticidade substituiu a panela de barro por tabuleiros de alumínio.
05
REAPROVEITAMENTO
A torta surgiu do reaproveitamento de sobras de outras receitas, principalmente moquecas, que, para não serem desperdiçadas, foram misturadas e finalizadas como torta.
06
INFLUÊNCIA RELIGIOSA
O rigor do catolicismo, que ainda traz o costume de não se comer carne vermelha durante alguns dias da Quaresma e durante a Semana Santa, também colaborou para o surgimento da torta capixaba.
07
CAPIXABA DA GEMA
Juarez Campos explica que a torta é um prato genuinamente capixaba, e até mais tradicional do que a moqueca, que tem releituras por todo o Brasil. A torta só existe aqui.
08
VERSATILIDADE
A torta capixaba é um prato bastante versátil, que pode ser servido, inclusive, como prato principal. Além disso, ela pode ser incluída em novas receitas, como pastel e bolinho.
09
SIMPLES ASSIM
Segundo o chef Juarez, a simplicidade é o segredo da torta capixaba. Para ele, quanto mais sequinha e compacta ela for, melhor.
10
PARA COMPARTILHAR
A torta é um prato comunitário. O costume, que hoje é raro, era de as famílias produzirem o alimento e trocar com seus vizinhos.
Com informações de Michelli Angeli.