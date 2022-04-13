Vídeo: como fazer torta capixaba seguindo a receita tradicional

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O BACALHAU VEIO DEPOIS...

O chef Juarez Campos conta que a receita original da torta capixaba inclui peixe seco, siri, caranguejo, ostra, sururu, camarão, os componentes da moqueca, palmito in natura, cobertura de clara em neve com a gema e a cebola como toque final. Depois de um certo tempo, os portugueses inseriram na receita a azeitona verde e algumas pessoas passaram a misturar ovo por cima cebola. Depois veio o bacalhau.

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....E NÃO É REGRA

O historiador Fernando Achiamé diz que há uma discussão sobre o assunto, e o bacalhau não é regra na receita. Na verdade, para a produção original, que tem entre 350 e 400 anos, era usado o peixe salgado e seco, que tinha esse aspecto devido à impossibilidade de ser armazenado por muito tempo.

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HERANÇA INDÍGENA

A torta capixaba tem uma carga histórica muito grande, com evidente contribuição indígena. Ela é capixaba principalmente por causa da panela de barro, onde é originalmente feita, e do peixe salgado.

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VARIAÇÕES DA RECEITA

Algumas regiões do Espírito Santo não conhecem a torta capixaba, mas foi a partir dela que surgiram as variações da receita com outros ingredientes. E isso inclui tanto o palmito quanto o tipo de peixe, a inserção de ingredientes e o modo de produção, que por praticidade substituiu a panela de barro por tabuleiros de alumínio.

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REAPROVEITAMENTO

A torta surgiu do reaproveitamento de sobras de outras receitas, principalmente moquecas, que, para não serem desperdiçadas, foram misturadas e finalizadas como torta.

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INFLUÊNCIA RELIGIOSA

O rigor do catolicismo, que ainda traz o costume de não se comer carne vermelha durante alguns dias da Quaresma e durante a Semana Santa, também colaborou para o surgimento da torta capixaba.

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CAPIXABA DA GEMA

Juarez Campos explica que a torta é um prato genuinamente capixaba, e até mais tradicional do que a moqueca, que tem releituras por todo o Brasil. A torta só existe aqui.

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VERSATILIDADE

A torta capixaba é um prato bastante versátil, que pode ser servido, inclusive, como prato principal. Além disso, ela pode ser incluída em novas receitas, como pastel e bolinho.

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SIMPLES ASSIM

Segundo o chef Juarez, a simplicidade é o segredo da torta capixaba. Para ele, quanto mais sequinha e compacta ela for, melhor.

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