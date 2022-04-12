Ragu, paleta e kafta: 3 receitas com cordeiro para a Páscoa

O cordeiro é um dos símbolos da Páscoa e compõe a mesa nessa data em muitos lares do mundo, inclusive aqui no Estado, onde reina o bacalhau.
A versatilidade da carne e seu sabor único serviram de inspiração para HZ em uma seleção de receitas para quem gosta de diversificar o cardápio na Semana Santa. Confira!
KAFTAS DE CORDEIRO, por Joelma Celestrini
Rendimento: 6 unidades
Tempo de preparo: 40 minutos + 2 horas de descanso
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de carne de cordeiro moída
- 1 colher de sobremesa de cominho
- 1 colher de sobremesa de páprica doce
- 1 colher de sobremesa de raspas de limão
- 1 colher (sopa) de cebola desidratada
- 5 dentes de alho picados
- 1/2 maço de hortelã (somente folhas)
- 1 colher de sobremesa rasa de sal
- 1 fio de azeite para pincelar
MODO DE PREPARO:
- Pique as folhas de hortelã bem miúdas e reserve.
- Em um refratário, misture a carne e todos os demais ingredientes, incluindo as folhas de hortelã picadas. Se necessário, utilize as mãos até que a mistura fique homogênea.
- Deixe a mistura descansar por pelo menos duas horas.
- Modele cada kafta com as mãos em formato cilíndrico. Opcionalmente, espete um palito de churrasco em uma das extremidades (depois de assadas, o palitos podem ser removidos e substituídos por ramos de alecrim).
- Preaqueça o forno na temperatura máxima por 20 minutos.
- Leve as kaftas (em temperatura ambiente) para assar de 10 a 12 minutos na temperatura alta.
- Se o seu forno tiver a função "gratinar/grelhar", acione nos últimos 4 minutos para garantir que as kaftas fiquem coradas.
As kaftas também podem ser feitas na churrasqueira ou na frigideira. Se preferir, você pode substituir a carne de cordeiro por carne bovina.
PAPPARDELLE COM RAGU DE CORDEIRO*
INGREDIENTES (4 pessoas):
- 500g de carne de cordeiro em cubos médios
- ½ xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 lata de tomate pelado
- 2 ramos de tomilho
- 1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino
- 4 litros de água
- 2 colheres (chá) de sal
- 1 pacote de pappardelle (400g)
- *Fonte: Sacciali.
MODO DE PREPARO (ragu):
- Em uma panela grande, aqueça em fogo médio o azeite e coloque os cubos em etapas, sem amontoar no fundo do recipiente e frite, até dourar todos os lados da carne. Transfira para um prato e reserve.
- Adicione ¼ de xícara de água e raspe o fundo da panela com uma espátula. Coloque a cebola, os tomates pelados picados e o alho. Cozinhe até a água evaporar e a cebola ficar transparente.
- Acrescente os cubos de cordeiro à panela, junte o tomilho, 3 xícaras de água e mexa bem.
- Retire a carne da panela, pique em pedaços menores e coloque-a de volta.
- Regue com vinagre balsâmico, misture e cozinhe por mais 20 minutos, até o caldo engrossar. Reserve.
MODO DE PREPARO (massa):
- Em uma panela, ferva a água, acrescente o sal, o pappardelle e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem da massa.
- Escorra e leve-a para a panela com o ragu ainda quente.
- Misture tudo delicadamente e sirva com um fio de azeite e queijo parmesão ralado.
PALETA DE CORDEIRO ASSADA, por Kamila Zamprogno (Restaurante Cafe Haus)
INGREDIENTES:
- 1 paleta de cordeiro
- 3 cenouras
- 3 cebolas
- 8 dentes de alho
- 4 ramos de tomilho
- 1 alho-poró
- 2 talos de salsão
- Meia garrafa de vinho branco seco
- Sal grosso a gosto
- Mix de pimentas moídas na hora, também a gosto
MODO DE PREPARO:
- Coloque a paleta em um tabuleiro com todos os ingredientes e deixe na geladeira marinando por 12 horas.
- Preaqueça o forno a 250º C e envolva o tabuleiro com papel alumínio de forma que fique bem vedado.
- Coloque para assar por duas horas. Após esse tempo, abra o alumínio e veja se a carne está macia e descolando do osso. Caso não esteja, deixe mais um pouco.
- Para dourar, tire o alumínio e deixe assar por mais 30 minutos, em média.⠀
Veja mais em leia.ag/receitas.