Além do bacalhau

Ragu, paleta e kafta: 3 receitas com cordeiro para a Páscoa

Quer diversificar o cardápio da Semana Santa sem deixar de lado a tradição? Hz selecionou preparos práticos e saborosos para o feriado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 14:59

O cordeiro é um dos símbolos da Páscoa e compõe a mesa nessa data em muitos lares do mundo, inclusive aqui no Estado, onde reina o bacalhau.
A versatilidade da carne e seu sabor único serviram de inspiração para HZ em uma seleção de receitas para quem gosta de diversificar o cardápio na Semana Santa. Confira!

KAFTAS DE CORDEIRO, por Joelma Celestrini

Rendimento: 6 unidades
Tempo de preparo: 40 minutos + 2 horas de descanso
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • 500g de carne de cordeiro moída
  • 1 colher de sobremesa de cominho
  • 1 colher de sobremesa de páprica doce
  • 1 colher de sobremesa de raspas de limão
  • 1 colher (sopa) de cebola desidratada
  • 5 dentes de alho picados
  • 1/2 maço de hortelã (somente folhas)
  • 1 colher de sobremesa rasa de sal
  • 1 fio de azeite para pincelar
Kafta de cordeiro, por Joelma Celestrini
As kaftas também podem ser assadas em churrasqueira ou grelhadas em frigideira Crédito: Joelma Celestrini
MODO DE PREPARO: 
  1. Pique as folhas de hortelã bem miúdas e reserve. 
  2. Em um refratário, misture a carne e todos os demais ingredientes, incluindo as folhas de hortelã picadas. Se necessário, utilize as mãos até que a mistura fique homogênea. 
  3. Deixe a mistura descansar por pelo menos duas horas. 
  4. Modele cada kafta com as mãos em formato cilíndrico. Opcionalmente, espete um palito de churrasco em uma das extremidades (depois de assadas, o palitos podem ser removidos e substituídos por ramos de alecrim). 
  5. Preaqueça o forno na temperatura máxima por 20 minutos. 
  6. Leve as kaftas (em temperatura ambiente) para assar de 10 a 12 minutos na temperatura alta. 
  7. Se o seu forno tiver a função "gratinar/grelhar", acione nos últimos 4 minutos para garantir que as kaftas fiquem coradas. 
As kaftas também podem ser feitas na churrasqueira ou na frigideira. Se preferir, você pode substituir a carne de cordeiro por carne bovina.

PAPPARDELLE COM RAGU DE CORDEIRO*

INGREDIENTES (4 pessoas):
  • 500g de carne de cordeiro em cubos médios
  • ½ xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 lata de tomate pelado 
  • 2 ramos de tomilho
  • 1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 4 litros de água
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 1 pacote de pappardelle (400g)
  • *Fonte: Sacciali.
Pappardelle com ragu de cordeiro
Ragu de cordeiro é um bom molho para massas longas Crédito: Sacciali/Divulgação
MODO DE PREPARO (ragu):
  1. Em uma panela grande, aqueça em fogo médio o azeite e coloque os cubos em etapas, sem amontoar no fundo do recipiente e frite, até dourar todos os lados da carne. Transfira para um prato e reserve. 
  2. Adicione ¼ de xícara de água e raspe o fundo da panela com uma espátula. Coloque a cebola, os tomates pelados picados e o alho. Cozinhe até a água evaporar e a cebola ficar transparente.
  3. Acrescente os cubos de cordeiro à panela, junte o tomilho, 3 xícaras de água e mexa bem.
  4. Retire a carne da panela, pique em pedaços menores e coloque-a de volta. 
  5. Regue com vinagre balsâmico, misture e cozinhe por mais 20 minutos, até o caldo engrossar. Reserve.
MODO DE PREPARO (massa):
  1. Em uma panela, ferva a água, acrescente o sal, o pappardelle e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem da massa. 
  2. Escorra e leve-a para a panela com o ragu ainda quente. 
  3. Misture tudo delicadamente e sirva com um fio de azeite e queijo parmesão ralado.

PALETA DE CORDEIRO ASSADA, por Kamila Zamprogno (Restaurante Cafe Haus)

INGREDIENTES:
  • 1 paleta de cordeiro
  • 3 cenouras
  • 3 cebolas
  • 8 dentes de alho
  • 4 ramos de tomilho
  • 1 alho-poró
  • 2 talos de salsão
  • Meia garrafa de vinho branco seco
  • Sal grosso a gosto
  • Mix de pimentas moídas na hora, também a gosto
Paleta de cordeiro assada do restaurante Cafe Haus
A paleta é uma sugestão de Páscoa da chef Kamila Zamprogno  Crédito: Rodrigo Borçato
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque a paleta em um tabuleiro com todos os ingredientes e deixe na geladeira marinando por 12 horas. 
  2. Preaqueça o forno a 250º C e envolva o tabuleiro com papel alumínio de forma que fique bem vedado. 
  3. Coloque para assar por duas horas. Após esse tempo, abra o alumínio e veja se a carne está macia e descolando do osso. Caso não esteja, deixe mais um pouco. 
  4. Para dourar, tire o alumínio e deixe assar por mais 30 minutos, em média.⠀
