Veja receita de arroz de bacalhau com brócolis e alho frito

Entre no clima da Semana Santa com essa sugestão prática e saborosa de Mônica Castelli, chef do restaurante Nóz, em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:19

Arroz de bacalhau do restaurante Nóz Comida Afetiva
Arroz de bacalhau com brócolis da chef Mônica Castelli Crédito: Carlos Alberto Silva
Arroz é sempre um curinga na cozinha, e às vésperas da Semana Santa, nada como um bacalhauzinho para incrementar o prato para o fim de semana. Então, fique de olho nessa receita cedida com exclusividade ao HZ pela chef Mônica Castelli, do restaurante Nóz, em Vitória.      

ARROZ DE BACALHAU COM BRÓCOLIS E ALHO FRITO

Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 35 minutos
Nível: médio 
  • INGREDIENTES:
  • 320g de bacalhau gadus morhua em postas
  • 1 xícara (chá) de arroz branco
  • 1 cebola média em pétalas
  • 80g de brócolis brasileiros
  • 40g de alho
  • 40ml de azeite
  • Sal a gosto
  • 400ml de leite
  • Água (o suficiente para cobrir o bacalhau no cozimento)
  • 20ml de óleo
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o bacalhau já dessalgado com o leite e a água (até cobrir). Tome cuidado para não cozinhar muito e ressecar o bacalhau. Esse processo dura em torno de 10 minutos, fervendo. 
  2. Deixe esfriar e solte o bacalhau em lascas grandes. Reserve. 
  3. Se já tiver arroz branco pronto na geladeira, pode usar. Se não, cozinhe o arroz com óleo, alho e sal, e também reserve.
  4. Em uma panela quente, jogue um fio de azeite e refogue rapidamente os brócolis. O objetivo é que fiquem crocantes. 
  5. Logo após, adicione as cebolas em pétalas e quando elas começarem a ficar transparentes, acrescente as lascas de bacalhau.
  6. Mexa, adicione o arroz já cozido, incorporando delicadamente, e acerte o sal. 
  7. Na hora de servir, esquente um pouco de óleo e frite lâminas de alho. Quando começarem a dourar e ficarem crocantes, escorra o alho, deixe esfriar e jogue-as por cima do arroz.
