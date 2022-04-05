Veja receita de arroz de bacalhau com brócolis e alho frito

Arroz é sempre um curinga na cozinha, e às vésperas da Semana Santa, nada como um bacalhauzinho para incrementar o prato para o fim de semana. Então, fique de olho nessa receita cedida com exclusividade ao HZ pela chef Mônica Castelli, do restaurante Nóz, em Vitória.
ARROZ DE BACALHAU COM BRÓCOLIS E ALHO FRITO
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 35 minutos
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- 320g de bacalhau gadus morhua em postas
- 1 xícara (chá) de arroz branco
- 1 cebola média em pétalas
- 80g de brócolis brasileiros
- 40g de alho
- 40ml de azeite
- Sal a gosto
- 400ml de leite
- Água (o suficiente para cobrir o bacalhau no cozimento)
- 20ml de óleo
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o bacalhau já dessalgado com o leite e a água (até cobrir). Tome cuidado para não cozinhar muito e ressecar o bacalhau. Esse processo dura em torno de 10 minutos, fervendo.
- Deixe esfriar e solte o bacalhau em lascas grandes. Reserve.
- Se já tiver arroz branco pronto na geladeira, pode usar. Se não, cozinhe o arroz com óleo, alho e sal, e também reserve.
- Em uma panela quente, jogue um fio de azeite e refogue rapidamente os brócolis. O objetivo é que fiquem crocantes.
- Logo após, adicione as cebolas em pétalas e quando elas começarem a ficar transparentes, acrescente as lascas de bacalhau.
- Mexa, adicione o arroz já cozido, incorporando delicadamente, e acerte o sal.
- Na hora de servir, esquente um pouco de óleo e frite lâminas de alho. Quando começarem a dourar e ficarem crocantes, escorra o alho, deixe esfriar e jogue-as por cima do arroz.
