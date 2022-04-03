Prepare um bacalhau especial com cebolas caramelizadas

Que o peixe protagonista da Semana Santa tem versatilidade de sobra, ninguém duvida. Então que tal caprichar em mais um preparo diferente com bacalhau? Já mostramos aqui uma bela lasanha como dica para a Páscoa, e a sugestão de hoje vem com cebolas caramelizadas, tomatinhos confitados, ervilha torta e fatias de pão crocante.
BACALHAU COM CEBOLAS CARAMELIZADAS E PÃO CROCANTE
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 caixa de lombo de bacalhau dessalgado (600g)
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 2 cebolas fatiadas
- Tomate confit:
- 500g de tomate cereja
- 2 dentes de alho cortados em lâminas
- 1 pitada de sal
- Pimenta calabresa a gosto
- 2 ramos de tomilho
- 1 xícara (chá) de azeite
- Ervilha torta do azeite:
- 300g de ervilha torta
- 1 colher (sopa) de azeite do tomate confit
- 1 pitada de sal
- Pão crocante:
- 6 fatias grandes de pão rústico
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 pitada de sal
- ½ colher (chá) de páprica picante
MODO DE PREPARO:
- Bacalhau: descongele o bacalhau de acordo com as instruções da embalagem. Afervente por cinco minutos na água e escorra.
- Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite e doure os lombos de bacalhau. Mantenha quente.
- Na mesma frigideira, sem lavar, aqueça mais um pouquinho de azeite e refogue a cebola, mexendo sempre, até dourar e caramelizar. Reserve junto com os lombos de bacalhau.
- Tomate confit: comece lavando e secando os tomates. Em uma assadeira, coloque os tomatinhos e tempere com o sal e a pimenta.
- Por cima, coloque os ramos de tomilho e as lâminas de alho. Cubra com o azeite.
- Asse durante uma hora no forno a 160ºC.
- Ervilha torta no azeite: lave e seque as ervilhas. Com uma faca corte a pontinha da ervilha e puxe e a fibra principal de cada uma. Descarte essa fibra.
- Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite, coloque as ervilhas e tempere com sal. Refogue por dois minutos. As ervilhas devem ficar cozidas, porém crocantes.
- Pão crocante: misture a manteiga com a páprica, formando uma pasta.
- Besunte as fatias de pão dos dois lados.
- Aqueça uma frigideira antiaderente e doure as fatias de pão dos dois lados.
- Montagem: em um prato, coloque um lombo de bacalhau e por cima a cebola caramelizada.
- Como acompanhamento, adicione tomate confit, ervilha torta e pão crocante.
Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.