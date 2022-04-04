Veja onde encomendar torta capixaba para a Semana Santa

Faltam poucos dias para a Semana Santa e as tradicionais encomendas de torta capixaba já começaram. A lista que HZ preparou e você confere a seguir reúne 40 dicas de onde pedir tanto o prato tradicional, feito de peixe e mariscos variados, como a versão minimalista, de bacalhau e palmito.
Nossa equipe pesquisou opções em restaurantes, padarias, mercados, bufês, deliveries e com personal chefs, na Grande Vitória e no interior do Estado. Os preços, apurados até 4 de abril de 2022, variam entre R$ 15 (individual) e R$ 260 (para quatro pessoas).
RESTAURANTES
A OCA BISTRÔ & ATELIÊ
- O restaurante, localizado no Centro de Vitória, fará três tipos de torta: a tradicional, a de bacalhau e palmito e a de cogumelos e palmito (vegetariana). As opções de 1,5kg, que já incluem a panela de barro, custam R$ 240. Já as de 1,1kg na embalagem descartável saem por R$ 170. As tortas de 550g, também na embalagem descartável, saem por R$ 90.
- Encomendas: de 7 a 14/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 98825-6714.
BECO DO SIRI
- Na Ilha das Caieiras, Vitória, o restaurante Beco do Siri terá torta capixaba e torta de bacalhau e palmito em diversos tamanhos, a preços que variam de R$ 15 (pequena) a R$ 300 (para quatro pessoas).
- Encomendas: até 17/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 98848-5249 e 3223-7257.
BENDITO BISTRÔ
- Localizado na Praia do Canto, Vitória, o restaurante fará a torta capixaba (com bacalhau, camarão, siri, mexilhões, palmito, azeitona e temperos) em dois versões: a R$ 170 o quilo em embalagem descartável e a R$ 200 na panela de barro.
- Encomendas: até 13/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99643-9757 e 3024-0022.
BERRO D'AGUA
- Situado na Orla de Jacaraípe, Serra, o restaurante terá duas opções de torta: de bacalhau e palmito e de bacalhau, palmito camarão e siri. Quanto: R$ 159,90 o quilo, acompanhada de arroz.
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99520-6843.
CABANA DO LUIZ
- A torta do restaurante, localizado em Jacaraípe, leva bacalhau, palmito, camarão e siri desfiado e custa R$ 139,90 a unidade (que pesa 1 kg).
- Encomendas: até 14/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3252-4883 e 99986-4883.
CAFÉ E BAR SANTOS
- No tradicional estabelecimento do Centro de Vitória, a torta será vendida no peso, a R$ 120 o quilo. Há opções feitas de camarão, palmito e bacalhau e somente de palmito e bacalhau, prontas na panela de barro sem tampa ou em embalagem de alumínio. O produto estará disponível para venda no local de 10 a 14/04.
- Encomendas e mais informações: (27) 98122-8666.
CANTINA FIORENTINA DO MÁRIO
- Situado na Praia do Canto, Vitória, o restaurante fará a torta capixaba (com todos os mariscos, exceto ostra) e a torta de bacalhau e palmito, ambas a R$ 175 o quilo. Também terá opção de torta vegana, com cogumelos Paris e shimeji e sem ovo.
- Encomendas: até 13/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 98138-6848.
CARANGUEJO DO ASSIS
- O restaurante, que fica em Vila Velha, fará a torta capixaba tradicional (com camarão, siri, sururu, bacalhau e palmito) e a torta de bacalhau e palmito. Quanto: R$ 160 (serve duas pessoas), com arroz de acompanhamento.
- Encomendas: com até 24 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 3289-8486.
CARANGUEJO DO LANGUINHO
- Localizado em Jesus de Nazareth, Vitória, o bar e restaurante fará torta com bacalhau, camarão, polvo e lula a R$ 120 o quilo (ou R$ 65/500g).
- Encomendas: com até 24 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 99987-9410.
DETINHA'S BAR
- Na Ilha de Santa Maria, Vitória, o bar fará sua torta capixaba tradicional (com bacalhau, palmito, siri, caranguejo e camarão) e também uma opção sem camarão. Quanto: R$ 140 (850g).
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99771-0352.
DAJU COZINHA AFETIVA
- A torta do restaurante, situado na Mata da Praia, é feita com bacalhau, camarão e palmito e custa R$ 180 o quilo. Há opção de pedir sem camarão, pelo mesmo valor.
- Encomendas: até 13/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99986-5056 e 99832-0155.
DONA NETE
- Localizado em Castelândia, Serra, o restaurante fará tanto a torta capixaba, com mariscos, quanto a de bacalhau com palmito. O valor é R$ 119,90 (800g).
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99929-4044.
ENSEADA RESTAURANTE
- O tradicional restaurante de Manguinhos, Serra, terá duas opções de torta: a capixaba tradicional (bacalhau, sururu, siri, camarão, palmito e azeitona) e a especial (bacalhau, palmito e azeitona). Os preços da torta tradicional variam entre R$ 110 (pequena) e R$ 210 (grande, com panela de barro). Já os da torta especial ficam entre R$ 140 (pequena) e R$ 248 (grande, com panela de barro).
- Encomendas: com até 48 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 99641-8917 e 3243-1413.
FUÊ COMIDA ARTESANAL
- O restaurante fica no Bairro Três Barras, em Linhares, e aceita encomenda da torta capixaba, com mariscos, e da torta de bacalhau e palmito (R$ 95 o quilo).
- Encomendas: até 11/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99831-5452.
GABÊ FAMILY FOOD
- No restaurante, que fica em Santa Lúcia, Vitória, serão preparadas tortas em dois tamanhos: a P serve duas pessoas e sai a R$ 89 (bacalhau e palmito) ou a R$ 109 (bacalhau, camarão e palmito). Já a torta G, para quatro pessoas, custa R$ 149 (bacalhau e palmito) ou R$ 189 (bacalhau, camarão e palmito).
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99602-2070 e 3025-2070.
MÃE DIVINA RESTAURANTE
- O restaurante vegano, em Vila Velha, fará uma torta capixaba especial, sem ingredientes de origem animal, composta de palmito, repolho, azeitonas e especiarias. Quanto: R$ 80 o quilo.
- Encomendas: até 8/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3062-3366.
MARISCOS DA SIMONE
- No espaço da chef Simone Leal, recém-inaugurado na Orla da Ilha das Caieiras, serão aceitos pedidos tanto da torta capixaba quanto da de bacalhau com palmito, além da opção especial, com ingredientes à escolha do cliente. Os preços são R$ 150 o quilo (embalagem descartável) ou R$ 180 o quilo (panela de barro).
- Encomendas: com até 48 horas de antecedência (especial) e as demais a pronta entrega.
- Pedidos e mais informações: (27) 99864-9753.
MOQUECA DO GARCIA
- No tradicional restaurante de Ubu, em Anchieta, a torta com bacalhau, lagosta, polvo, camarão e sururu custa R$ 200/500g ou R$ 260/1 kg, com acompanhamentos (arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra).
- Encomendas: até 13/04 (entregas em Anchieta e Guarapari).
- Pedidos e mais informações: (28) 3536-5050 e 99273-3308.
PAPAGUTH
- Na Praça do Papa, Enseada do Suá, o restaurante prepara a torta com palmito, bacalhau, mexilhão, camarão, siri desfiado e lula, em dois tamanhos: individual (R$ 123) e para duas pessoas (R$ 225).
- Encomendas: até 14/04, às 15h.
- Pedidos e mais informações: (27) 3225-5773.
RANCHO BELISKÃO
- O restaurante, situado em Jardim Camburi, Vitória, fornecerá a torta capixaba (R$ 159,90 a de 1kg e R$ 80 a de 500g) e a de bacalhau com palmito (R$ 169,90 a de 1kg e R$ 85 a de 500g).
- Encomendas: até 14/04, às 14h.
- Pedidos e mais informações: (27) 99899-1313 ou 33370-0800.
RECANTO MIRAMAR
- Localizado em Jacaraípe, o restaurante venderá torta capixaba (R$ 200/embalagem descartável ou R$ 230/panela de barro) e torta de bacalhau e palmito (R$ 230/embalagem descartável ou R$ 260/panela de barro). Peso aproximado das tortas: 1,5 kg (servem quatro pessoas).
- Encomendas: até 7/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3243-6384.
REGINA MARIS
- O restaurante, que fica em Itapuã, Vila Velha, fará a receita tradicional da torta capixaba (R$ 129/800g), acompanhada de pirão e arroz.
- Encomendas: até 14/04, às 12h.
- Pedidos e mais informações: (27) 3299-0897.
RESTAURANTE CASA DA ILHA
- Em Vitória, na Ilha de Santa Maria, o restaurante fará tanto a torta capixaba (palmito, bacalhau, sururu e camarão/R$ 130/1 kg)) quanto a torta de bacalhau e palmito (R$ 110/1 kg). Uma opção é o kit torta + garrafa de espumante chileno (Undurraga), a partir de R$ 230.
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99999-9945.
RESTAURANTE DO BIGODE
- Localizada em Jesus de Nazareth, Vitória, a casa aceita pedidos de torta capixaba (com camarão, siri desfiado, sururu, bacalhau e palmito) e de torta de bacalhau e palmito. Valores: R$ 124,90 (1kg) ou R$ 65 (500g), acompanhadas de arroz branco.
- Encomendas: até 14/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3345-6334.
RESTAURANTE E BUFÊ PARTEI
- Em Campo Grande, Cariacica, o estabelecimento aceita pedidos de torta de bacalhau e palmito pupunha, de 1kg, por R$ 99,90 (embalagem descartável) ou R$ 119,90 (panela de barro).
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3386-3497.
RESTAURANTE PIRÃO
- Tradição em Vitória, na Praia do Canto, a torta capixaba da casa, feita com ostra, siri, sururu, camarão, bacalhau e palmito, será vendida por R$ 198 (para quatro pessoas, com panela de barro inclusa).
- Encomendas: até 15/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 3227-1165.
RESTAURANTE SÃO PEDRO
- No tradicional restaurante de Vitória, na Praia do Suá, a torta capixaba é composta de bacalhau, palmito, camarão, siri desfiado e peixe desfiado. Quanto: R$ 250 (aproximadamente 900g, com panela de barro inclusa).
- Encomendas: com até três horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 3227-0470 e 99856-9924.
ROSA NÁUTICA
- O restaurante fica na Praia de Interlagos, Vila Velha, e prepara a torta capixaba com bacalhau, palmito, camarão, siri e sururu. Quanto: R$ 79,90 (500g) ou R$ 139,90 (1kg), ambas com panela de barro inclusa. A torta de bacalhau e palmito também é uma opção (R$ 129,90/1 kg ou R$ 69,90/1 kg).
- Encomendas: de 11 a 17/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99918-0818.
SOETA RESTAURANTE
- Na Praia do Canto, Vitória, o restaurante terá duas opções de torta: a de bacalhau e palmito (R$ 98/500g) e a capixaba da casa, com mariscos (R$ 120/500g).
- Encomendas: até 12/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 98875-1032.
SOL DA TERRA
- Opção para veganos, a torta capixaba do restaurante, que fica no Hortomercado, em Vitória, custa R$ 39,90 (500g). Ela é feita com os seguintes ingredientes: palmito pupunha, cogumelos shiitake, repolho, grão-de-bico, leite de coco, tomate, azeitona, coentro, urucum, alho, cebola e azeite extravirgem.
- Encomendas: com até 24 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 99919-0657.
TERRAÇO DA NAÇÃO
- Em Jucutuquara, Vitória, o bar oferece tortas veganas e vegetarianas sob encomenda. A vegetariana, feita com cebola, azeitona, batata, palmito, repolho roxo, coentro, açafrão, ervas finas e azeite doce, custa entre R$ 8 (mini) e R$ 35 (grande/4 pessoas). A opção vegana, sem ovos e com shiitake e alho-poró, sai por R$ 35 (4 pessoas).
- Encomendas: até 17/04, ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99713-3943.
VARANDA GRAN SABOR
- A torta feita sob encomenda pelo restaurante, que fica no Shopping Jardins, em Vitória, é composta de palmito bacalhau, siri desfiado, mexilhão, anéis de lula e camarão. Quanto: R$ 50 (500g) e R$ 99 (1 kg).
- Encomendas: até 13/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3100-3636.
BUFÊS, DELIVERY E PERSONAL CHEFS
JOAQUIM ENCOMENDAS & BUFFET
- Anexo ao Empório Joaquim, na Praia do Canto, Vitória, o bufê fará torta de bacalhau e palmito. Quanto: R$ 85 (500g, embalagem descartável).
- Encomendas: com até 48 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 99612-3979.
UBUNTU QUITUTES
- O bufê da chef Winny Fabiano, em Caratoíra, Vitória, prepara a torta com mariscos em três tamanhos: individual (R$ 40/250g), para duas pessoas (R$ 120/500g) e para até quatro pessoas (R$ 230/1 kg).
- Encomendas e mais informações: (27) 99930-5636.
LE CHEF, POR WANDER COSTA
- Prepara a torta com bacalhau, palmito e camarão. Valores: R$ 190 (1 kg), na panela de barro e R$ 75 (congelada/500g).
- Encomendas: até 11/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99316-8692.
LEVE LEVE TORTERIA
- Em Vila Velha, o delivery especializado em tortas aceitará pedidos de torta capixaba (feita com bacalhau, lagosta, polvo, camarão e sururu). Quanto: R$ 160 (1kg).
- Encomendas: até 10/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99911-5077.
PADARIAS E SUPERMERCADOS
EXTRABOM SUPERMERCADOS
- Os supermercados da rede aceitarão encomendas da torta de bacalhau e palmito (R$ 99,90/kg).
- Encomendas: com até 48 horas de antecedência, presencialmente nas lojas ou pelo site www.extrabom.br.
MONZA PADARIA E CONFEITARIA
- As unidades da rede na Grande Vitória terão disponíveis a torta feita com bacalhau, filé de peixe e palmito e a torta de bacalhau e camarão. As tortas têm tamanhos variados e custam de R$ 19,99 (155g) a R$ 149,99 (850g).
- Encomendas e mais informações: (27) 3064-3754 e 99236-9900.
MONTE LÍBANO
- Na Grande Vitória, torta da rede de padarias será vendida nas lojas por R$ 144,90 o quilo. No delivery as opções custam R$ 156,50 o quilo e R$ 78,25 (500g)
- Encomendas e mais informações: deliverymontelibano.com.br.
SUPERMERCADO SÃO JOSÉ
- Com seis lojas em Vitória e Vila Velha, a rede está aceitando encomendas de torta capixaba, feita com bacalhau, camarão, palmito fresco, siri e sururu (R$ 179/1 kg).
- Encomendas: até 14/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99973-1525.