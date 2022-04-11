Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Shows gratuitos

Festival da Torta Capixaba agita o feriado na Ilha das Caieiras

Evento chega à 18ª edição nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril, com opções de torta a partir de R$ 15 nas barraquinhas e em 13 restaurantes do bairro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:06

Depois de acontecer por dois anos com restrições devido à pandemia de Covid-19, o Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras retoma o formato 100% presencial em sua 18ª edição, marcada para os dias 14, 15, 16 e 17 de abril.
Desta vez, o evento reunirá mais de 35 expositores, e a tradicional iguaria custará de R$ 15 (individual) a R$ 150 (1kg) ou R$ 180 (1kg/com panela de barro) nas barraquinhas e nos 13 restaurantes participantes. Mariscada, bobó, empadão, casquinha e até acarajé estão garantidos nos cardápios. 
Torta capixaba produzida no restaurante Beco do Siri, na Ilha das Caieiras
A torta capixaba será vendida nas barracas e nos restaurantes Crédito: Vitor Jubini
Durante o evento, nove expositores venderão torta capixaba pelo aplicativo Americanas Delivery. As compras on-line poderão ser realizadas das 10h às 17h, e já estarão disponíveis nesta quarta-feira (13), com entregas em Vitória, Vila Velha e Serra.
Além da gastronomia, o festival terá um pouco mais da cultura capixaba, com a presença das Paneleiras de Goiabeiras, e também shows musicais, sempre a partir do meio-dia. O repertório vai do sertanejo ao gospel, incluindo rock, samba, axé e MPB, e a entrada é gratuita. 
18º FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA
  • De 14 a 17 de abril, próximo ao Museu do Pescador (Rua Felicidade Corrêa dos Santos), Ilha das Caieiras, Vitória. Entrada gratuita
  • Atrações: torta capixaba a partir de R$ 15 nas mais de 35 barracas do evento e nos restaurantes do bairro; pratos de frutos do mar; doces típicos; acarajé; venda de panelas de barro (Paneleiras de Goiabeiras) e shows musicais  
  • Realização: Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, com apoio da Prefeitura de Vitória
  • Mais informações: (27) 98848-5249.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA (14/04)
  • 12h - Marcelo Marvilla
  • 14h - Priscila Ribeiro
SEXTA-FEIRA (15/04) 
  • 12h - Brasil Pandeiro
  • 14h - Via Aérea
SÁBADO (16/04)
  • 12h - Banda Movimento
  • 14h - Testinha
DOMINGO (17/04)
  • 12h - Neia Nascimento (Gospel)
  • 14h - Edson Mineiro e Goiano

Veja Também

Veja onde encomendar torta capixaba para a Semana Santa

Bacalhau que Chora: veja como fazer petisco de cebolas recheadas

Padaria artesanal de Vitória abre filial e anuncia expansão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Ilha das Caieiras Páscoa Torta capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados