Festival da Torta Capixaba agita o feriado na Ilha das Caieiras

Depois de acontecer por dois anos com restrições devido à pandemia de Covid-19, o Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras retoma o formato 100% presencial em sua 18ª edição, marcada para os dias 14, 15, 16 e 17 de abril.

Desta vez, o evento reunirá mais de 35 expositores, e a tradicional iguaria custará de R$ 15 (individual) a R$ 150 (1kg) ou R$ 180 (1kg/com panela de barro) nas barraquinhas e nos 13 restaurantes participantes. Mariscada, bobó, empadão, casquinha e até acarajé estão garantidos nos cardápios.

A torta capixaba será vendida nas barracas e nos restaurantes Crédito: Vitor Jubini

Durante o evento, nove expositores venderão torta capixaba pelo aplicativo Americanas Delivery. As compras on-line poderão ser realizadas das 10h às 17h, e já estarão disponíveis nesta quarta-feira (13), com entregas em Vitória, Vila Velha e Serra.

Além da gastronomia, o festival terá um pouco mais da cultura capixaba, com a presença das Paneleiras de Goiabeiras, e também shows musicais, sempre a partir do meio-dia. O repertório vai do sertanejo ao gospel, incluindo rock, samba, axé e MPB, e a entrada é gratuita.

18º FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

De 14 a 17 de abril, próximo ao Museu do Pescador (Rua Felicidade Corrêa dos Santos), Ilha das Caieiras, Vitória. Entrada gratuita

Atrações: torta capixaba a partir de R$ 15 nas mais de 35 barracas do evento e nos restaurantes do bairro; pratos de frutos do mar; doces típicos; acarajé; venda de panelas de barro (Paneleiras de Goiabeiras) e shows musicais

Realização: Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, com apoio da Prefeitura de Vitória

Mais informações: (27) 98848-5249.



PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA (14/04)

12h - Marcelo Marvilla



14h - Priscila Ribeiro

SEXTA-FEIRA (15/04)

12h - Brasil Pandeiro



14h - Via Aérea

SÁBADO (16/04)

12h - Banda Movimento



14h - Testinha

