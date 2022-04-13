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Feriado

Onde comer pratos e menus especiais de Páscoa na Grande Vitória

Arroz de bacalhau, empanada argentina, pizza de chocolate e até menu executivo com muxá são opções para o capixaba na Semana Santa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:00

Na semana da Páscoa, as tradições gastronômicas vêm com tudo e HZ traz opções desde a torta capixaba feita sob encomenda, bastante tradicional nesta época, até os principais lançamentos de ovos de chocolate, tanto artesanais como comerciais. 
Listamos também novidades em restaurantes que, inspirados na data, fizeram releituras de ícones da Semana Santa. A seleção inclui empanada argentina, pizza doce e até uma sobremesa regional repleta de tradição. Confira!  

PIZZA DOCE

O bistrô e ateliê A Oca oferece às quintas e sextas de abril, no almoço, um menu executivo especial com pratos capixabas (R$ 68 por pessoa, com entrada, prato e sobremesa). A entrada é o Capixabíssimo, croquete de banana-da-terra recheado com siri, badejo e camarão, e o prato principal é torta capixaba - a tradicional, feita com palmito, siri, bacalhau, camarão e ovos. Para finalizar, vem de sobremesa o muxá, clássico doce capixaba à base de milho e coco, servido com calda de banana caramelizada da casa. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: A Oca/Divulgação
Até domingo, 17 de abril, o restaurante Figata servirá um cardápio de Páscoa com pratos especiais e sobremesas. Destaque para o Polpo con Merluzzo (polvo com risoto de bacalhau, tomilho e açafrão) e o Polpo con Patate (polvo com alho frito e batatas ao murro/foto). Cada prato custa R$ 119,90 e vem com sobremesa inclusa: affogato de sorvete de doce de leite com lascas de chocolate branco e calda de café. Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200) e Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290), Vitória. (27) 3376-4451. FOTO: Figata/Divulgação   
Em cartaz no almoço do Gol Burger & Cozinha até domingo (17), das 11h30 às 15h30, o arroz de bacalhau com cebola tostada e amêndoas vem com bacalhau confitado, ovos, brócolis, tomate assado e aioli de páprica (R$ 89,90, individual). Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. FOTO: Gol/Divulgação
Criada especialmente para a temporada de Páscoa, a empanada assada de bacalhau cremoso com cebolinha verde e maionese trufada estreou no cardápio do La Dolina. Quanto: R$ 12 a unidade. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 99810-6459. FOTO: La Dolina/Divulgação
O delivery de pizzas Forneria Original lançou um novo sabor para celebrar a Páscoa: doce de leite e pasta de chocolate branco e biscoito com lascas de amêndoas (R$ 36, com 20 cm de diâmetro). A novidade estará disponível no cardápio de 15 a 30/04. Pedidos pelo site e pelo aplicativo da marca, ou via iFood e (27) 2464-2020. FOTO: Forneria Original/Divulgação

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