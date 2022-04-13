Onde comer pratos e menus especiais de Páscoa na Grande Vitória

PIZZA DOCE

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: A Oca/Divulgação O bistrô e ateliê A Oca oferece às quintas e sextas de abril, no almoço, um menu executivo especial com pratos capixabas (R$ 68 por pessoa, com entrada, prato e sobremesa). A entrada é o Capixabíssimo, croquete de banana-da-terra recheado com siri, badejo e camarão, e o prato principal é torta capixaba - a tradicional, feita com palmito, siri, bacalhau, camarão e ovos. Para finalizar, vem de sobremesa o muxá, clássico doce capixaba à base de milho e coco, servido com calda de banana caramelizada da casa. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.

Até domingo, 17 de abril, o restaurante Figata servirá um cardápio de Páscoa com pratos especiais e sobremesas. Destaque para o Polpo con Merluzzo (polvo com risoto de bacalhau, tomilho e açafrão) e o Polpo con Patate (polvo com alho frito e batatas ao murro/foto). Cada prato custa R$ 119,90 e vem com sobremesa inclusa: affogato de sorvete de doce de leite com lascas de chocolate branco e calda de café. Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200) e Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290), Vitória. (27) 3376-4451. FOTO: Figata/Divulgação

Em cartaz no almoço do Gol Burger & Cozinha até domingo (17), das 11h30 às 15h30, o arroz de bacalhau com cebola tostada e amêndoas vem com bacalhau confitado, ovos, brócolis, tomate assado e aioli de páprica (R$ 89,90, individual). Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. FOTO: Gol/Divulgação

Criada especialmente para a temporada de Páscoa, a empanada assada de bacalhau cremoso com cebolinha verde e maionese trufada estreou no cardápio do La Dolina. Quanto: R$ 12 a unidade. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 99810-6459. FOTO: La Dolina/Divulgação