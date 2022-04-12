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Petiscos e shows

Roda de Boteco anuncia edição 2022 com Botecão em novo local

Evento acontecerá em junho e julho na Grande Vitória e terá o cantor Alexandre Pires como atração na festa de encerramento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 17:48

Petisco do bar Gostinho Mineiro para o Roda de Boteco
Petisco do bar Gostinho Mineiro, já confirmado no festival  Crédito: Bruno Coelho
Festival mais aguardado pelos botequeiros capixabas, o Roda de Boteco já tem data para acontecer em 2022 - e a próxima edição traz novidades. Neste ano, o famoso concurso que envolve bares e botecos da Grande Vitória será realizado entre os dias 3 de junho e 3 de julho. 
Já o Botecão, festa de encerramento e premiação que reúne todos os estabelecimentos em um só lugar e conta com uma variada programação de shows, acontecerá pela primeira vez em Vila Velha, na Prainha, nos dias 8 e 9 de julho. 
A principal atração musical já está confirmada: Alexandre Pires e sua turnê "Baile do Nêgo Veio", cujo repertório passeia por sucessos dos anos 90 e clássicos de axé, rock, forró e pop. 
A atração do dia 9, também nacional, será anunciada nas redes sociais do evento quando for aberta a venda de ingressos. 
Alexandre Pires
Alexandre Pires se apresentará no Botecão Crédito: Reprodução/ Instagram

ESTABELECIMENTOS CONFIRMADOS

Alguns estabelecimentos já confirmaram presença, como Smash Beer, vencedor do Roda em 2019; Canto da Praia; Bar dos Meninos; JP Petiscaria; Sheik’s Bar; Gostinho Mineiro; Petisco do Jojo; Jojo Gastro Bar e Bar do Zé. 
O concurso gastronômico, em que o público avalia os bares e botecos com notas para sabor do petisco, temperatura da bebida, atendimento e higiene, retoma o formato original após dois anos de restrições devido à pandemia. 
Como nas edições anteriores, os garçons mais votados levarão para casa, além do troféu do concurso, prêmios em dinheiro.

EDIÇÃO EM CACHOEIRO

O Roda de Boteco estreia no Sul do Estado este ano, com uma edição em Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 6 de maio e 5 de junho. A festa Botecão da cidade será nos dias 10 e 11 de junho.
Moustache, Ilha Pub, Eco Bar, Reserva do Gerente, Katatas Gourmet, Panela de Barro, Cervejiiinha, Varandinha Gourmet, Boteco do Caranguejo, Brasa e Cia Churrascaria, Boteco Mister Pig, Imperium Churrascaria, Conveniência S/A e Pedronis Bar estão entre as atrações gastronômicas já confirmadas.  

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