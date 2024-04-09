De concha a grão de café: conheça os doces artísticos que fazem sucesso no ES

Já pensou morder uma fruta que na verdade é um doce? Ou que tal se deparar com uma concha feita de chocolate? São exatamente destas obras gastronômicas que estamos falando, os chamados "entremets", sobremesa francesa feita em camadas, considerada uma verdadeira joia da confeitaria.

No melhor estilo “parece mas não é” os doces realistas chegaram pra impressionar os paladares mais curiosos. Tem doce de maçã, limão siciliano, morango e até tiramissu servido em formato de grão de café. Dá até pena de comer!

E que tal um mix de culturas no tiramissu? Em uma confeitaria de Vitória, o doce de origem italiana é customizado à moda francesa com grãos de café de produção capixaba. Confira no vídeo acima mais detalhes sobre a delícia culinária!