Nova sorveteria traz influências orientais e dos EUA a Vitória

Loja tem como atrativo o taiyaki, bolinho oriental em formato de peixe Crédito: Fabricio Sthel

Recém-inaugurada na Enseada do Suá, em Vitória, a sorveteria Icetown propõe novas experiências com sorvete expresso de máquina (soft).

O da casa é inspirado no clássico gelato italiano e feito com os principais ingredientes dessa receita - leite e creme de leite frescos, por exemplo - e os sabores trazem referências pop do Japão e dos EUA.

Uma delas é o sorvete inspirado no "cereal milk", hit da confeitaria nova-iorquina Milk Bar. Na criação da chef Christina Tosi são usados corn flakes para reproduzir aquele finalzinho de leite com gosto de cereal matinal, considerado um sabor de infância.

Soft de leite de cereal matinal é inspirado em produto do Milk Bar, em Nova York Crédito: Fabricio Sthel

Outro trunfo do cardápio, desenvolvido pelo consultor de marcas e negócios em Gastronomia Fabricio Sthel, é o taiyaki: massa doce de origem japonesa feita em formato de peixe. Na sorveteria, o produto faz as vezes de casquinha, recheado com Nutella.

Há quatro sabores de soft no menu: Flakes (cereal matinal), pistache italiano, chocolate belga e doce de leite, disponíveis em copinho (R$ 10), casquinha (R$ 13) ou no taiyaki (R$ 20).

Por mais R$ 5, é possível acrescentar dois toppings e uma cobertura, ambos à escolha. Farofa de Oreo, pipoca caramelizada, M&Ms e pistache estão na lista de opções, assim como as coberturas de caramelo salgado e de frutas vermelhas.

A Icetown fica na Rua José Alexandre Buaiz, 190, loja 5, em frente ao Tribunal de Contas, e funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 18h30, abrindo também aos sábados, das 13h às 17h (horário provisório de inauguração). Mais informações: @icetownbrasil.

Nova sorveteria abre de segunda a sábado, na Enseada do Suá Crédito: Fabricio Sthel

PADARIA ARTESANAL NO BOULEVARD

Pães de fermentação natural e longa como sourdough, ciabata, focaccia e brioche, e também folhados, donuts, bolos, macarons, pastéis de nata e sonhos, compõem a vitrine da mais nova padaria da Praia do Canto, a Aime.

Situada no segundo andar do shopping Boulevard da Praia, a loja está funcionando desde o último dia 18/04 em soft opening, produzindo fornadas fresquinhas de quitutes feitos artesanalmente no local.

O horário de funcionamento durante o mês de abril é das 13h às 18h nas quintas e sextas-feiras, e aos sábados das 9h às 14h. Reta da Penha, 356. Mais informações: @aimepadaria.

Aime Padaria Artesanal

ES ganha plataforma de descontos em restaurantes Novidade para quem busca descontos em bares e restaurantes, a plataforma Vitória em Dobro reúne mais de 100 estabelecimentos do Espírito Santo com a modalidade "prato em dobro", ou seja, na compra de um o cliente ganha outro de graça. Idealizado pelos influenciadores digitais Mustache (@reviewdomustache) e Thigas (@thigas), com curadoria local da influenciadora digital e jornalista Dani Ewald (@ficaadicaes), o produto está à venda por aplicativo, que pode ser baixado tanto em iPhones quanto em celulares com Android. Para participar do programa, o consumidor paga um valor único de assinatura (R$ 109,90 no primeiro lote) e tem até um ano para utilizar os benefícios concedidos pelas casas participantes. A seleção do Vitória em Dobro inclui restaurantes, bares, cafeterias e gelaterias da Grande Vitória. Mais informações: @vitoria_emdobro (Instagram).



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