Carretela Del Vin vai distribuir linguiça e polenta em Santa Teresa

Tradicional Carretela Del Vin 2024 acontece neste domingo (23) Crédito: Divulgação

Um dos eventos mais tradicionais e esperados acontece em Santa Teresa neste domingo (23): a Carretela Del Vin. Completando 150 anos de imigração italiana, todos os caminhos levam à Festa do Imigrante na Região Serrana do Espírito Santo. A abertura da festa será feita pela banda Circolo Trentino di Santa Teresa e comidas típicas serão distribuídas ao público.

E claro, para te ajudar a se preparar para o evento, HZ preparou um guia especial com as principais informações da festa: trajeto, trânsito, carros alegóricos, distribuição de alimentos durante o desfile e novidades na primeira cidade colonizada por italianos no Brasil. Confira a seguir:

O PERCURSO

O percurso do tradicional festejo - que é gratuito - começa 10h, em frente à prefeitura de Santa Teresa (na Rua Darly Nerty), e vai em direção ao Parque de Exposições da cidade (na Rua Virgílio Germano Bassetti). Serão 11 carros e 7 alas, cada uma com um setor e/ou família representando seu papel na cultura.

Um trecho do percurso - da metade para o final - terá uma decoração especial em homenagem aos imigrantes. Eles desfilam com roupas típicas, por vezes no chão, mas muitos em carros ou mini-alegorias. O público vai caminhando e acompanhando essa viagem no tempo pelas ruas históricas da cidade.

Quando à abertura da festança, a banda de música do Circolo Trentino di Santa Teresa vai agitar o público em Santa Teresa. Além disso, o evento também contará com uma sonorização no percurso e num carro de som, com músicas que contam a história da imigração italiana. Linguiça e polenta frita serão distribuídas para o público.

Carretela Del Vin voltou a acontecer em 2023 após um hiato de três anos. Crédito: Divulgação

A Carretela Del Vin é o ponto auge da Festa do Imigrante. Nela demonstramos toda nossa cultura italiana ao entorno da cozinha, das comidas das nonnas, os costumes, os trabalhos manuais, toda a produção do café, do vinho.... É o resgate cultural, e também mostramos para as pessoas e turistas, o quanto a nossa cidade se orgulha dessa tradição italiana, conta Maíra Formentini, da comissão da Carretela