Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Ítalo-capixabas festejam os 150 anos de imigração italiana no ES

Publicado em
18 fev 2024 às 03:00
Benvenuto à temporada de festas em comemoração aos 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil. A comunidade ítalo-capixaba se reuniu neste sábado (17) para iniciar as celebrações da data com a encenação da chegada dos imigrantes ao ES em um cortejo marítimo com saída da Praça do Papa e uma missa italiana na Catedral Metropolitana de Vitória. 
Autoridades marcaram presença na festa: o governador Renato Casagrande, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, o prefeito de Santa Teresa (primeira colônia italiana do Brasil)  Kléber Médici, os deputados federais Helder Salomão e Evair de Melo e o deputado estadual João Coser. 
A festa, uma realização da Comunitá Italiana, presidida por Rosa Maioli, e pelo Arquivo Público do ES, dirigido por Cilmar Franceschetto, contou com a presença de corais e grupos folclóricos de várias cidades do Estado A missa foi celebrada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Lustoza e a produção musical ficou a cargo da Cia Musical Allegro, sob a regência do maestro Inárley Carletti. Veja fotos e vídeo da festa!
Luzia Toledo, Paula Pazolini e Lorenzo Pazolini, Jurema Tonini e José Carlos Zamprogno
Luzia Toledo, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini e o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, Jurema Tonini e José Carlos Zamprogno Crédito: Renata Rasseli
Fabiana Croce, Beatriz Rassele e Andressa De Prá
Fabiana Croce, Beatriz Rassele e Andressa De Prá Crédito: Divulgação
Angelo Zurlo, Walter De Prá e Andressa De Prá
Angelo Zurlo, Walter De Prá e Andressa De Prá Crédito: Renata Rasseli
Grupo Di Ballo fiori di Pendanga de Ibiraçu
Grupo Di Ballo fiori di Pendanga de Ibiraçu Crédito: Renata Rasseli
Miss Espírito Santo Teen 2024 Érika Pimenta e o secretário de Cultura e Esporte de Santa Teresa, Rodrigo Brito
Miss Espírito Santo Teen 2024 Érika Pimenta e o secretário de Cultura e Esporte de Santa Teresa, Rodrigo Brito Crédito: Divulgação

Abertura das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no ES

Veja Também

Festa abre as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no ES em Vitória

Santa Teresa lança programa para celebrar 150 anos de imigração italiana

Festa marca início da comemoração de 150 anos da imigração italiana no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Santa Teresa Imigração Italiana itália Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança