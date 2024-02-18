Ítalo-capixabas festejam os 150 anos de imigração italiana no ES

Autoridades marcaram presença na festa: o governador Renato Casagrande , o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini , o prefeito de Santa Teresa (primeira colônia italiana do Brasil) Kléber Médici , os deputados federais Helder Salomão e Evair de Melo e o deputado estadual João Coser.

A festa, uma realização da Comunitá Italiana, presidida por Rosa Maioli, e pelo Arquivo Público do ES, dirigido por Cilmar Franceschetto, contou com a presença de corais e grupos folclóricos de várias cidades do Estado A missa foi celebrada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Lustoza e a produção musical ficou a cargo da Cia Musical Allegro, sob a regência do maestro Inárley Carletti. Veja fotos e vídeo da festa!