Chegada dos imigrantes italianos ao ES é recriada na Praça do Papa; veja imagens

Andressa Depra, Beatriz Rassele e Celso Caus participaram da festa na Praça do Papa Crédito: Fabiana Croce/Divulgação

O evento, que começou às 6h, foi realizado pela Associação Federativa Italiana do Espírito Santo (Comunità) e pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), com colaboração de outras entidades. Às 8h30 foi dado início ao cortejo marítimo, com desembarque às 9h. Em terra, a festa continuou com missa, atrações culturais e muita comida típica, com direito ao famoso tombo da polenta. Veja, abaixo, registros da celebração feitos no Instagram pelo secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, que participou da festa:

Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, um dos descendentes de italianos que ajudava a preparar o prato tradicional, contou detalhes de como ele seria servido. "Terá polenta para cerca de 700 pessoas. Ela será servida com molho bolonhesa, com queijinho, com carne. Bom demais", disse ele na transmissão ao vivo no Gazeta Meio-Dia.

A chegada dos imigrantes italianos