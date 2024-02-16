É tradição: sempre que chove forte em Vitória , a Avenida Cezar Hilal, no bairro Bento Ferreira, é tomada pela água, tornando-se muitas vezes intransitável. A via, uma das mais importantes e movimentadas da Capital, é passagem diária de milhares de pessoas, que reclamam dos alagamentos há diversos anos.

A Gazeta sobre alagamentos ocorridos na avenida. Ao longo de mais de 50 anos, inúmeros fotógrafos do jornal, assim como equipes da TV Gazeta, registraram imagens do transtorno causado pelo acúmulo de água na via. Mas, se é um problema tão antigo, por que a situação ainda não foi resolvida? Na tarde de quinta-feira (15), a chuva, cujo volume chegou aos 70mm, causou inundações em diversos pontos de Vitória . E na Cezar Hilal, mais uma vez, não foi diferente. Pesquisa realizada pela reportagem mostra que, pelo menos desde a década de 1960, há registros desobre alagamentos ocorridos na avenida. Ao longo de mais de 50 anos, inúmeros fotógrafos do jornal, assim como equipes da TV Gazeta, registraram imagens do transtorno causado pelo acúmulo de água na via. Mas, se é um problema tão antigo, por que a situação ainda não foi resolvida?

Jornal A Gazeta mostrou alagamento na Cezar Hilal em 25/06/1969 Crédito: Arquivo / A Gazeta

Segundo o professor Luiz Fernando Schettino, doutor em Ciência Florestal, a situação na Cezar Hilal é uma “questão histórica”, que carece de intervenções imediatas.

“Temos várias questões que precisam ser observadas. Uma das principais causas dos alagamentos está ligada ao descarte irregular de lixo na região, onde 20% a 30% dos alagamentos são consequência disso. É preciso um trabalho de orientação e fiscalização, porque todo mundo acaba pagando o preço quando a via alaga”, aponta Schettino.

Your browser does not support the audio element. Cezar Hilal: avenida sofre com alagamentos há mais de 50 anos

Para o especialista, além das ações de conscientização da população, o poder público precisa rever a estrutura que compreende as vias da Capital que sofrem com alagamentos.

“Tem de ser feito um estudo de redirecionamento dos sistemas de bombeamento. É muito provável que seja preciso redimensionar o que temos em funcionamento hoje. Já ficou claro que, na Grande Vitória, há uma dificuldade em dias de grandes chuvas”, analisa.

Alagamento na Cezar Hilal ao longo dos anos

O que diz a Prefeitura de Vitória?

Procurada pela reportagem de A Gazeta, o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, responsável pela manutenção das vias em Vitória, afirmou que há planos voltados para a solução dos alagamentos na Cezar Hilal.

"Quando se tem um nível alto de chuva, combinado com a maré alta, temos um pouco de dificuldade para drenar a água. E é o que vem acontecendo na Cezar Hilal. Estamos fazendo a limpeza da galeria na Rua Jair Etienne Dessaune, também em Bento Ferreira, para melhorar o escoamento da água", afirma o secretário.

Segundo o secretário, Vitória conta com planos de expansão das galerias em desenvolvimento na Secretaria Municipal de Obras. Com isso, a expectativa da prefeitura é que o problema possa ser sanado.