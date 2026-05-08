Conmebol abre investigação contra Abel Ferreira por 'caso do dedo do meio'

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A Conmebol abriu um expediente disciplinar para investigar o gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco López, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, fora de casa, pela Libertadores. A informação inicial é da ESPN e foi confirmada pelo UOL.

O técnico palmeirense mostrou o dedo do meio ao atacante após a abertura do placar em Lima. Ramón Sosa marcou o segundo gol. A investigação toma como base o artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol B e C:

"Comportar-se de maneira ofensiva, insultuosa ou fazer declarações difamatórias de qualquer tipo" e "Violação das diretrizes mínimas do que deve ser considerado comportamento aceitável no campo do esporte e do futebol organizado"

O Palmeiras tem até o dia 13 de maio para apresentar sua defesa. A pena estipulada é multa ao clube, avaliada em 25 mil dólares (R$ 122 mil). Após o triunfo, Abel afirmou que mostrou o dedo do meio a Flaco pois "cobra muito ele":