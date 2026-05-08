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Libertadores

Conmebol abre investigação contra Abel Ferreira por 'caso do dedo do meio'

Treinador fez gesto obsceno para Flaco López após gol do Palmeiras

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 18:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2026 às 18:38
Abel Ferreira
Getty Images
A Conmebol abriu um expediente disciplinar para investigar o gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco López, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, fora de casa, pela Libertadores. A informação inicial é da ESPN e foi confirmada pelo UOL.
O técnico palmeirense mostrou o dedo do meio ao atacante após a abertura do placar em Lima. Ramón Sosa marcou o segundo gol. A investigação toma como base o artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol B e C:
"Comportar-se de maneira ofensiva, insultuosa ou fazer declarações difamatórias de qualquer tipo" e "Violação das diretrizes mínimas do que deve ser considerado comportamento aceitável no campo do esporte e do futebol organizado"
O Palmeiras tem até o dia 13 de maio para apresentar sua defesa. A pena estipulada é multa ao clube, avaliada em 25 mil dólares (R$ 122 mil). Após o triunfo, Abel afirmou que mostrou o dedo do meio a Flaco pois "cobra muito ele":
"Ele sabe onde tem que estar, eu explico de manhã, tarde e noite, eu mando vídeo no WhatsApp, porque ele sabe onde tem que chegar, ele sabe que para fazer gol tem que estar na zona de ouro. nesta sexta-feira (8) quando ele virou para mim fez assim (sinal positivo), eu fiz assim com outro dedo, porque ele sabe que eu cobro dele para fazer gols. De resto, ele tem tudo, ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial", afirmou Abel.

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