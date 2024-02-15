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Clima

Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória; veja vídeos

Houve relatos de transtornos em bairros de Cariacica, Viana, Vitória e Vila Velha, nesta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2024 às 16:19
Uma forte chuva atingiu a Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (15) e, em poucos minutos, provocou alagamentos em diversos bairros. A situação foi registrada por leitores de A Gazeta (veja no vídeo acima).
Em Vila Velha, pontos de retenção de água foram localizados no bairro Itapuã, como no cruzamento entre as ruas São Paulo e Belo Horizonte. O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve na Praia da Costa, e constatou ainda um desvio no acesso à Terceira Ponte, pela rua Ceará.
Já em Viana, segundo a administração municipal, há dois pontos de alagamento na BR 101. O primeiro deles é no km 300, na altura do bairro Canaã, e o segundo no km 298, próximo à entrada de Marcílio de Noronha. Um trecho do km 299, inclusive, está totalmente interditado, segundo a Eco101. 
A Defesa Civil de Cariacica também informou que foram registrados, até o momento, 40 milímetros de chuva na cidade. Há pontos de alagamentos em Jardim América, Cruzeiro do Sul, alguns pontos da Avenida Mário Gurgel, Flexal I, Bela Aurora, Campo Grande e Porto de Santana. Em caso de transtornos, os moradores podem ligar para os números (27) 98831-6000 e 199.
Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória
Na Capital capixaba, quem transitava pela Reta da Penha e as avenidas Vitória e Cezar Hilal precisou encarar alguns trechos completamente cheios d'água. 

Chuva chega de surpresa e atinge ruas de Vitória

Inmet já previa

Uma frente fria mudou o tempo na Região Sudeste do País e chegou ao Espírito Santo nesta quinta-feira (15). Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 76 municípios capixabas podem sofrer com chuvas intensas até às 10 horas desta sexta (16). São elas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Água Doce do Norte
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição da Barra
  21. Conceição do Castelo
  22. Divino de São Lourenço
  23. Domingos Martins
  24. Dores do Rio Preto
  25. Ecoporanga
  26. Fundão
  27. Governador Lindenberg
  28. Guaçuí
  29. Guarapari
  30. Ibatiba
  31. Ibiraçu
  32. Ibitirama
  33. Iconha
  34. Irupi
  35. Itaguaçu
  36. Itapemirim
  37. Itarana
  38. Iúna
  39. Jaguaré
  40. Jerônimo Monteiro
  41. João Neiva
  42. Laranja da Terra
  43. Linhares
  44. Mantenópolis
  45. Marataízes
  46. Marechal Floriano
  47. Marilândia
  48. Mimoso do Sul
  49. Montanha
  50. Muniz Freire
  51. Muqui
  52. Nova Venécia
  53. Pancas
  54. Pinheiros
  55. Piúma
  56. Ponto Belo
  57. Presidente Kennedy
  58. Rio Bananal
  59. Rio Novo do Sul
  60. Santa Leopoldina
  61. Santa Maria de Jetibá
  62. Santa Teresa
  63. São Domingos do Norte
  64. São Gabriel da Palha
  65. São José do Calçado
  66. São Mateus
  67. São Roque do Canaã
  68. Serra
  69. Sooretama
  70. Vargem Alta
  71. Venda Nova do Imigrante
  72. Viana
  73. Vila Pavão
  74. Vila Valério
  75. Vila Velha
  76. Vitória
Nas cidades abrangidas pelo aviso pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Diante disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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