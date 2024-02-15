Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória; veja vídeos

Uma forte chuva atingiu a Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (15) e, em poucos minutos, provocou alagamentos em diversos bairros. A situação foi registrada por leitores de A Gazeta (veja no vídeo acima).

Em Vila Velha, pontos de retenção de água foram localizados no bairro Itapuã, como no cruzamento entre as ruas São Paulo e Belo Horizonte. O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve na Praia da Costa, e constatou ainda um desvio no acesso à Terceira Ponte, pela rua Ceará.

Já em Viana, segundo a administração municipal, há dois pontos de alagamento na BR 101. O primeiro deles é no km 300, na altura do bairro Canaã, e o segundo no km 298, próximo à entrada de Marcílio de Noronha. Um trecho do km 299, inclusive, está totalmente interditado, segundo a Eco101.

A Defesa Civil de Cariacica também informou que foram registrados, até o momento, 40 milímetros de chuva na cidade. Há pontos de alagamentos em Jardim América, Cruzeiro do Sul, alguns pontos da Avenida Mário Gurgel, Flexal I, Bela Aurora, Campo Grande e Porto de Santana. Em caso de transtornos, os moradores podem ligar para os números (27) 98831-6000 e 199.

Your browser does not support the audio element. Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória

Na Capital capixaba, quem transitava pela Reta da Penha e as avenidas Vitória e Cezar Hilal precisou encarar alguns trechos completamente cheios d'água.

Chuva chega de surpresa e atinge ruas de Vitória

Inmet já previa

Afonso Cláudio Águia Branca Água Doce do Norte Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória