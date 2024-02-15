Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória; veja vídeos

Uma forte chuva atingiu a Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (15) e, em poucos minutos, provocou alagamentos em diversos bairros. A situação foi registrada por leitores de A Gazeta (veja no vídeo acima).
Em Vila Velha, pontos de retenção de água foram localizados no bairro Itapuã, como no cruzamento entre as ruas São Paulo e Belo Horizonte. O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve na Praia da Costa, e constatou ainda um desvio no acesso à Terceira Ponte, pela rua Ceará.
Já em Viana, segundo a administração municipal, há dois pontos de alagamento na BR 101. O primeiro deles é no km 300, na altura do bairro Canaã, e o segundo no km 298, próximo à entrada de Marcílio de Noronha. Um trecho do km 299, inclusive, está totalmente interditado, segundo a Eco101.
A Defesa Civil de Cariacica também informou que foram registrados, até o momento, 40 milímetros de chuva na cidade. Há pontos de alagamentos em Jardim América, Cruzeiro do Sul, alguns pontos da Avenida Mário Gurgel, Flexal I, Bela Aurora, Campo Grande e Porto de Santana. Em caso de transtornos, os moradores podem ligar para os números (27) 98831-6000 e 199.
Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória
Na Capital capixaba, quem transitava pela Reta da Penha e as avenidas Vitória e Cezar Hilal precisou encarar alguns trechos completamente cheios d'água.
Chuva chega de surpresa e atinge ruas de Vitória
Inmet já previa
Uma frente fria mudou o tempo na Região Sudeste do País e chegou ao Espírito Santo nesta quinta-feira (15). Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 76 municípios capixabas podem sofrer com chuvas intensas até às 10 horas desta sexta (16). São elas:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Nas cidades abrangidas pelo aviso pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Diante disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.