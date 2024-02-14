Frente fria avança e tempo pode ficar chuvoso até domingo no ES

Uma frente fria vai mudar o tempo na Região Sudeste do país nesta quarta-feira (14) e avançar em direção ao Espírito Santo a partir de quinta-feira (15). Em algumas regiões capixabas já há, inclusive, um alerta de perigo para temporais e queda de granizo.
A empresa de meteorologia Climatempo prevê que o sol ainda deve aparecer no Centro-Sul do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (14), mas à tarde e à noite o tempo fica instável, com risco de fortes pancadas de chuva, ventania e raios.
Na quinta-feira (15), a frente fria avança em direção do Espírito Santo, mas já se afastando em alto-mar. Mesmo assim, as áreas de instabilidade persistem e se espalham mais sobre a Região Sudeste e as condições para chuva aumentam no Estado.
Ainda segundo a Climatempo todos os estados da Região Sudeste estarão sujeitos a chuva de forte intensidade, pelo menos, até domingo (18).