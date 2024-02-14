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Previsão da Climatempo

Frente fria avança e tempo pode ficar chuvoso até domingo no ES

Áreas de instabilidade persistem na Região Sudeste e vão provocar condições favoráveis para precipitações no Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 10:19

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 fev 2024 às 10:19
Tempo
Frente fria deixa o tempo "cinza" em Vitória nesta quarta-feira Crédito: Ricardo Medeiros
Uma frente fria vai mudar o tempo na Região Sudeste do país nesta quarta-feira (14) e avançar em direção ao Espírito Santo a partir de quinta-feira (15). Em algumas regiões capixabas já há, inclusive, um alerta de perigo para temporais e queda de granizo
A empresa de meteorologia Climatempo prevê que o sol ainda deve aparecer no Centro-Sul do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (14), mas à tarde e à noite o tempo fica instável, com risco de fortes pancadas de chuva, ventania e raios.
Na quinta-feira (15), a frente fria avança em direção do Espírito Santo, mas já se afastando em alto-mar. Mesmo assim, as áreas de instabilidade persistem e se espalham mais sobre a Região Sudeste e as condições para chuva aumentam no Estado. 
Ainda segundo a Climatempo todos os estados da Região Sudeste estarão sujeitos a chuva de forte intensidade, pelo menos, até domingo (18). 

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Cidades do ES recebem alerta de perigo para temporal e queda de granizo

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