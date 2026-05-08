Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/05/2026

Os nativos deverão buscar equilíbrio para transformar tensões em crescimento e aprendizado Crédito: Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock

As energias desta sexta-feira tenderão a influenciar a forma como cada nativo lida com as emoções e as mudanças em diferentes setores. Inclusive, será um dia importante para rever atitudes e buscar o equilíbrio diante de situações inesperadas. Com isso, haverá uma grande chance de transformar as possíveis tensões e excessos em oportunidades de crescimento e aprendizado. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

O ariano deverá buscar equilíbrio entre a própria ambição e a realidade das pessoas ao redor Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você precisará redobrar a atenção com os projetos coletivos e com os grupos dos quais participa. Isso porque o excesso de otimismo e o desejo de controlar o outro poderão levar a resistências, expectativas irreais e perdas financeiras. O ideal será evitar ações radicais e buscar o equilíbrio entre a sua ambição e a realidade das pessoas ao redor.

Touro

O taurino deverá abandonar métodos antigos para evoluir Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você desejará transformar a sua imagem profissional e alcançar metas ambiciosas. Todavia, o excesso de otimismo poderá levar a decisões financeiras arriscadas. Além disso, haverá a possibilidade de se deparar com desafios no ambiente de trabalho, o que exigirá que abandone antigos métodos para alcançar a evolução desejada.

Gêmeos

O geminiano deverá agir com estratégia diante de imprevistos Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você deverá ter cuidado ao buscar novos conhecimentos, evitando conflitos desnecessários. De modo geral, o dia pedirá equilíbrio entre os seus desejos e as responsabilidades da rotina. Também será importante agir com estratégia diante dos possíveis imprevistos. Essas atitudes ajudarão a evitar que o excesso de otimismo prejudique os seus planos e relacionamentos.

Câncer

O canceriano deverá agir com desapego e focar a cura emocional Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de transformar situações que estão desgastadas em sua vida. Inclusive, tenderá a enfrentar emoções intensas . Tenha cuidado ao lidar com feridas emocionais do passado, pois elas poderão gerar inseguranças e expectativas exageradas. O ideal será agir com desapego e focar a cura emocional.

Leão

O leonino deverá manter a calma para lidar com feridas emocionais antigas Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Os relacionamentos e as parcerias poderão enfrentar disputas de poder e conflitos desgastantes. Diante disso, evite reações dramáticas, tentativas de controle e promessas exageradas. Por outro lado, busque manter a calma para lidar com feridas emocionais antigas que possivelmente irão aflorar ao longo do dia.

Virgem

O virginiano deverá evitar reagir de forma intensa diante de imprevistos Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A sexta-feira pedirá mais atenção à sobrecarga na rotina profissional, pois haverá tendência a exagerar nos esforços e ignorar os próprios limites. Para evitar prejuízos ao corpo e à saúde mental, procure não reagir de forma intensa diante de possíveis imprevistos no trabalho. Além disso, busque agir com mais realismo ao selecionar os projetos nos quais deseja se envolver.

Libra

O libriano desejará modificar os projetos pessoais em busca de mais prazer e realização Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você desejará modificar os projetos pessoais em busca de mais prazer e realização. No entanto, toda essa intensidade poderá despertar inseguranças profundas ou trazer à tona antigas feridas emocionais. Além disso, será possível que surjam conflitos entre o desejo de controle e as expectativas externas. Diante desse cenário, procure evitar reações impulsivas, especialmente porque elas tenderão a resultar em gastos desnecessários.

Escorpião

O escorpiano precisará ter cuidado com os assuntos familiares Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você precisará ter cuidado com os assuntos familiares, pois transformações profundas poderão surgir, aflorando feridas antigas. Ademais, o excesso de otimismo e as expectativas exageradas em relação ao seu conforto dentro do lar poderão gerar gastos desnecessários. Nesse cenário, o equilíbrio emocional será um grande aliado para evitar reações radicais e decisões impulsivas.

Sagitário

O sagitariano sentirá vontade de transformar a forma como se comunica Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você sentirá vontade de transformar a forma como se comunica. Entretanto, poderá se deparar com feridas antigas, o que tenderá a gerar inseguranças ao expressar as suas ideias. Também haverá a possibilidade de mal-entendidos ou reações exageradas nas conversas. Portanto, o melhor será ter cuidado ao dar opiniões e evitar promessas grandiosas.

Capricórnio

O capricorniano precisará gerenciar as finanças com mais atenção Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você precisará gerenciar as finanças com mais atenção, evitando decisões impulsivas baseadas em promessas vagas e organizando as contas de forma realista . O dia também exigirá que mantenha a mente clara para lidar com negociações complexas, evitando assim que a teimosia e as falhas na comunicação gerem prejuízos financeiros ou discussões desnecessárias.

Aquário

O aquariano buscará agir com mais autonomia em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

Você buscará agir com mais autonomia em diferentes áreas da vida. No entanto, precisará tomar cuidado com pensamentos nocivos e evitar discussões causadas por palavras autoritárias ou expectativas exageradas sobre o próprio crescimento. O ideal será manter os pés no chão para não se sobrecarregar com as energias intensas desta sexta-feira.

Peixes

O pisciano deverá ter muito cuidado ao lidar com informações sigilosas ou decisões financeiras Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock