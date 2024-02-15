Um recurso da Uber, que começou como projeto-piloto em seis cidades do país, agora também funciona em Vitória. Trata-se do Uber Adolescentes, que permite ao público de 12 a 17 anos fazer viagens sozinho, mas sob a supervisão dos responsáveis.
Os adolescentes agora podem criar uma conta no aplicativo e pedir suas próprias corridas. O serviço pode ser acessado no Perfil Familiar do adulto responsável e, toda vez que for solicitado um deslocamento, os pais recebem atualizações em tempo real, podendo, dessa forma, monitorar o percurso ao vivo, desde o embarque até o desembarque, e ligar para o motorista, se for preciso.
A servidora pública Jéssica Dias Castilho já instalou o app para poder acompanhar as viagens da filha Marina, de 16, em Vitória. Embora a adolescente esteja numa fase mais caseira, a mãe acredita que o recurso da Uber amplia a segurança para que a menina faça viagens sozinha, como sair para encontrar amigos, ir ao cinema ou ao shopping, atividades típicas da sua faixa etária.
Recurso da Uber para monitorar adolescente sozinho chega a Vitória
Segundo informa a assessoria da Uber, ao fazer viagens pela plataforma, os adolescentes também terão acesso automaticamente a outros recursos de segurança do aplicativo já conhecidos, como confirmação da viagem por código (U-Código) e, após confirmação do aceite, gravação de áudio de todas as viagens (U-Áudio).
"Sabemos que os pais ou responsáveis não conseguem levar os filhos adolescentes para todas as suas atividades sempre, e que o transporte por aplicativo pode ser uma alternativa segura para as pessoas se deslocarem", explica Sílvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.
Com o Uber Adolescentes, continua Sílvia Penna, os responsáveis terão visibilidade do uso do aplicativo pelos jovens todo o tempo. "Ao mesmo tempo em que queremos ver os jovens poderem contar com mais essa alternativa para se deslocar, queremos que os responsáveis possam ter tranquilidade de saber que a conta está sob controle deles. Esteja o filho adolescente indo para a escola ou voltando para casa após o treino esportivo, o responsável receberá notificações em tempo real e poderá acompanhar a viagem no seu próprio celular", completa.
Como configurar uma conta Uber Adolescentes
- Por meio do perfil familiar no aplicativo Uber, o responsável pode convidar o adolescente para criar uma conta.
- O jovem convidado vai receber um link para baixar o app no seu celular, criar sua nova conta de adolescente e concluir o processo obrigatório de conteúdo educativo de segurança.
- A conta do jovem ficará vinculada à do responsável.
- Depois disso, os adolescentes podem começar a solicitar viagens por conta própria.
Os recursos de segurança são padrão para essas contas e não podem ser desligados pelo adolescente, pelo motorista parceiro ou pelos responsáveis, portanto, os adolescentes sempre terão acesso a eles com o toque de um botão. A exceção é a gravação de áudio, com a qual o adolescente precisa consentir antes que se torne padrão para todas as suas viagens no app.
A Uber começou a testar contas para adolescentes no final de 2022 no Canadá e no início de 2023 nos Estados Unidos e, desde então, a empresa tem recebido feedbacks extremamente positivos de famílias e motoristas parceiros. Os pais ou responsáveis disseram que o recurso oferece maior flexibilidade e tranquilidade, enquanto os adolescentes dizem que os faz sentir mais independentes ao irem e voltarem das atividades extracurriculares.
Recursos de segurança que são ativados:
- U-Acompanha: para ajudar a manter os responsáveis informados, eles receberão atualizações em tempo real sempre que o adolescente solicitar uma viagem, incluindo o nome do motorista parceiro e informações do veículo, e poderão acompanhar o progresso da viagem ao vivo em seu aplicativo Uber. Com contas de adolescentes, os responsáveis sabem exatamente para onde o jovem está indo e quem está dirigindo — e também podem ligar para o motorista a qualquer tempo pelo app, preservando a privacidade do número de telefone tanto do usuário quanto do motorista.
- U-Código: Antes de um adolescente entrar no carro, ele será solicitado a fornecer ao motorista parceiro um código exclusivo para aquela viagem. Os parceiros não poderão iniciar a viagem no app até que insiram o código correto, fornecendo uma camada extra de proteção para garantir que os adolescentes entrem no carro certo com o motorista certo.
- U-Ajuda: usamos sensores e dados de GPS para detectar se há mudança de rota, parada inesperada ou termina mais cedo. Se algo assim acontecer, o aplicativo Uber enviará automaticamente uma mensagem ao adolescente e ao motorista parceiro para ter certeza de que estão bem e oferecer recursos adicionais no aplicativo para buscar ajuda.
- U-Áudio: o recurso de gravação de áudio da Uber permite que os usuários gravem o áudio de suas viagens diretamente pelo aplicativo. Caso o adolescente habilite o recurso, todas as viagens feitas por ele serão automaticamente gravadas diretamente pelo aplicativo no seu próprio celular, de forma criptografada. Ninguém - nem o motorista parceiro, nem o usuário adolescente ou os responsáveis, e nem a Uber - tem acesso à gravação, a menos que o usuário que efetuou a gravação decida abrir um tíquete relacionado à segurança e anexar o arquivo de áudio como evidência. Nesse caso, a equipe de suporte da Uber, que possui a chave da criptografia, consegue acessar a gravação.