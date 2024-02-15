Os motoristas parceiros da Uber podem ser acionados por responsáveis pelo adolescente Crédito: Shutterstock

Um recurso da Uber , que começou como projeto-piloto em seis cidades do país, agora também funciona em Vitória. Trata-se do Uber Adolescentes, que permite ao público de 12 a 17 anos fazer viagens sozinho, mas sob a supervisão dos responsáveis.

Os adolescentes agora podem criar uma conta no aplicativo e pedir suas próprias corridas. O serviço pode ser acessado no Perfil Familiar do adulto responsável e, toda vez que for solicitado um deslocamento, os pais recebem atualizações em tempo real, podendo, dessa forma, monitorar o percurso ao vivo, desde o embarque até o desembarque, e ligar para o motorista, se for preciso.

A servidora pública Jéssica Dias Castilho já instalou o app para poder acompanhar as viagens da filha Marina, de 16, em Vitória. Embora a adolescente esteja numa fase mais caseira, a mãe acredita que o recurso da Uber amplia a segurança para que a menina faça viagens sozinha, como sair para encontrar amigos, ir ao cinema ou ao shopping, atividades típicas da sua faixa etária.

Your browser does not support the audio element. Recurso da Uber para monitorar adolescente sozinho chega a Vitória

Segundo informa a assessoria da Uber, ao fazer viagens pela plataforma, os adolescentes também terão acesso automaticamente a outros recursos de segurança do aplicativo já conhecidos, como confirmação da viagem por código (U-Código) e, após confirmação do aceite, gravação de áudio de todas as viagens (U-Áudio).

"Sabemos que os pais ou responsáveis não conseguem levar os filhos adolescentes para todas as suas atividades sempre, e que o transporte por aplicativo pode ser uma alternativa segura para as pessoas se deslocarem", explica Sílvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Com o Uber Adolescentes, continua Sílvia Penna, os responsáveis terão visibilidade do uso do aplicativo pelos jovens todo o tempo. "Ao mesmo tempo em que queremos ver os jovens poderem contar com mais essa alternativa para se deslocar, queremos que os responsáveis possam ter tranquilidade de saber que a conta está sob controle deles. Esteja o filho adolescente indo para a escola ou voltando para casa após o treino esportivo, o responsável receberá notificações em tempo real e poderá acompanhar a viagem no seu próprio celular", completa.

Como configurar uma conta Uber Adolescentes

Por meio do perfil familiar no aplicativo Uber, o responsável pode convidar o adolescente para criar uma conta.

O jovem convidado vai receber um link para baixar o app no seu celular, criar sua nova conta de adolescente e concluir o processo obrigatório de conteúdo educativo de segurança.

A conta do jovem ficará vinculada à do responsável.

Depois disso, os adolescentes podem começar a solicitar viagens por conta própria.

Os recursos de segurança são padrão para essas contas e não podem ser desligados pelo adolescente, pelo motorista parceiro ou pelos responsáveis, portanto, os adolescentes sempre terão acesso a eles com o toque de um botão. A exceção é a gravação de áudio, com a qual o adolescente precisa consentir antes que se torne padrão para todas as suas viagens no app.

A Uber começou a testar contas para adolescentes no final de 2022 no Canadá e no início de 2023 nos Estados Unidos e, desde então, a empresa tem recebido feedbacks extremamente positivos de famílias e motoristas parceiros. Os pais ou responsáveis ​​disseram que o recurso oferece maior flexibilidade e tranquilidade, enquanto os adolescentes dizem que os faz sentir mais independentes ao irem e voltarem das atividades extracurriculares.