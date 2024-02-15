Homem morre após ser atropelado na Reta da Penha em Vitória

Atropelamento ocorreu na Reta da Penha, na manhã desta quinta-feira (15) Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (15), na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), em Vitória , após ser atropelado por um carro. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O carona do veículo envolvido no acidente contou para a reportagem da TV Gazeta que o amigo dirigia o carro, um Chevrolet Onix, e seguia para o trabalho quando a vítima atravessou a via e foi atingida. Segundo afirmou o carona, o semáforo estava verde para os veículos.

Carro envolvido no atropelamento que resultou na morte de homem na Reta da Penha Crédito: Cristian Miranda

Por conta do atropelamento, duas das três pistas chegaram a ficar fechadas no sentido Serra. O trânsito foi totalmente liberado por volta das 7h, logo após a retirada do corpo da via.

A Polícia Militar disse que pedestre teve o óbito confirmado no local do fato. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento.