Homem morre após ser baleado durante perseguição em Sooretama

Um homem morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no Centro de Sooretama , no Norte capixaba, na madrugada desta quarta-feira (14). Segundo a corporação, a vítima, com outro indivíduo, estariam cometendo diversos roubos na região de Parque São Jorge. A identidade da vítima e do suspeito não foram divulgadas pela polícia.

Após receberem informações de que os dois indivíduos estariam cometendo roubos na região, policiais fizeram buscas pelo local, até que se depararam com os suspeitos, que, de acordo com a PM, desrespeitaram a ordem de parada e fugiram em alta velocidade em uma moto. Ainda segundo a corporação, durante a perseguição, os dois homens atiraram contra os militares, que revidaram a agressão.

Em determinado momento, os dois suspeitos abandonaram a motocicleta e continuaram a fuga a pé. Um dos indivíduos conseguiu fugir e, segundo a PM, não foi mais localizado. O outro homem, por sua vez, foi localizado escondido atrás de um poste, onde foi constatado que ele estava baleado.

Segundo a PM, com o indivíduo baleado estavam dois aparelhos celulares, os quais ele afirmou serem frutos de roubos. O homem também confessou que a moto tinha sido roubada pela dupla no bairro São Roque, em Jaguaré . Por estar baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares , onde não resistiu e foi a óbito após dar entrada na unidade.