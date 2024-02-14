PM usa bomba e bala de borracha pelo 2° dia após blocos no Centro de Vitória

A folia e a alegria do Carnaval voltaram a dar lugar pelo 2º dia consecutivo à correria e uso de bombas e balas de borrachas por policiais militares no Centro de Vitória . Desta vez, a confusão aconteceu por volta das 22h de terça-feira (13), último dia com programação de blocos na Avenida Beira-Mar. A confusão aconteceu em um trecho da Rua Sete onde há bares e restaurantes. Os vídeos registrados no momento da chegada da Polícia Militar mostram a correria das pessoas, que tentam fugir da confusão, enquanto os policiais disparam balas de borrachas e bombas de efeito moral.

A PM esteve na Rua Sete e desceu até a Praça Costa Pereira, também no Centro de Vitória, com o objetivo de dispersas o público. A festa promovida pelos blocos, segundo estabelecido pela Prefeitura de Vitória, acabaria sempre às 19h. A folia na Beira-Mar já havia terminado quando houve a confusão próximo de alguns bares, onde algumas pessoas estendiam a festa.

A Polícia Militar informou que, após solicitação da Guarda Municipal de Vitória, atuou em apoio na dispersão de pessoas que "insistiam em promover aglomeração e tumulto". A corporação lembrou que havia permissão para realização do evento somente até as 19h. Por volta das 20h30, a dispersão foi planejada em comum acordo, segundo a PM, sendo avisada aos ambulantes e frequentadores, com prazo de até 22h para saída do local.

"Tendo em vista que não houve colaboração, a PMES e a GMV realizaram a intervenção, sendo que houve resistência com uso de garrafas e pedras. Após a ação, não houve relato de feridos e a dispersão foi finalizada por volta das 22h30" Polícia Militar - Em nota oficial

A reportagem da TV Gazeta procurou a Guarda Municipal nesta quarta-feira (14) para responder a respeito da ação no Centro de Vitória.

Em nota enviada no fim da manhã, a Guarda Municipal informou que "solicitou e orientou a dispersão do público reiteradas vezes, mas em razão da hostil reação de um pequeno grupo que promovia tumultos e desordem no local e que não representa os foliões, foi necessária a realização da dispersão". De acordo com a Prefeitura de Vitória, a confusão no Centro foi um "episódio isolado".

500 mil foliões

De acordo com a administração municipal, quase 500 mil pessoas participaram dos dias de folia em Vitória, com 11 blocos de rua e com o Circuito da Folia, que levou o público do Centro até o Sambão do Povo. Apenas na segunda-feira (12), a estimativa é que tenha tido a presença de 180 mil foliões.

Até terça-feira (13), haviam sido recolhidas 114 toneladas de lixo entre a Beira-Mar e o Sambão do Povo. No ano anterior, em 2023, haviam sido recolhidas 43 toneladas de lixo. Não há mais interdição no trânsito de veículos desde o início da manhã desta quarta-feira (14).