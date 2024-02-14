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Confusão e correria

PM usa bomba e bala de borracha pelo 2° dia após blocos no Centro de Vitória

A confusão aconteceu em um trecho da Rua Sete onde há bares e restaurantes. Os vídeos registrados no momento da chegada da Polícia Militar mostram a correria das pessoas, que tentam fugir da confusão

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2024 às 08:48
A folia e a alegria do Carnaval voltaram a dar lugar pelo 2º dia consecutivo à correria e uso de bombas e balas de borrachas por policiais militares no Centro de Vitória. Desta vez, a confusão aconteceu por volta das 22h de terça-feira (13), último dia com programação de blocos na Avenida Beira-Mar. A confusão aconteceu em um trecho da Rua Sete onde há bares e restaurantes. Os vídeos registrados no momento da chegada da Polícia Militar mostram a correria das pessoas, que tentam fugir da confusão, enquanto os policiais disparam balas de borrachas e bombas de efeito moral.
A PM esteve na Rua Sete e desceu até a Praça Costa Pereira, também no Centro de Vitória, com o objetivo de dispersas o público. A festa promovida pelos blocos, segundo estabelecido pela Prefeitura de Vitória, acabaria sempre às 19h. A folia na Beira-Mar já havia terminado quando houve a confusão próximo de alguns bares, onde algumas pessoas estendiam a festa.
Este foi o segundo dia consecutivo com confusão na região. Na noite de segunda-feira (12), a Polícia Militar também esteve no local e usou bombas de efeito moral para dispersar foliões. De acordo com a corporação, neste primeiro dia, houve uma série de roubos e brigas generalizadas, o que motivou a ação da Força Tática. A ação de terça-feira (13) foi criticada por algumas pessoas, que entenderam ter havido exagero na ação dos policiais.
A Polícia Militar informou que, após solicitação da Guarda Municipal de Vitória, atuou em apoio na dispersão de pessoas que "insistiam em promover aglomeração e tumulto". A corporação lembrou que havia permissão para realização do evento somente até as 19h. Por volta das 20h30, a dispersão foi planejada em comum acordo, segundo a PM, sendo avisada aos ambulantes e frequentadores, com prazo de até 22h para saída do local.
"Tendo em vista que não houve colaboração, a PMES e a GMV realizaram a intervenção, sendo que houve resistência com uso de garrafas e pedras. Após a ação, não houve relato de feridos e a dispersão foi finalizada por volta das 22h30"
Polícia Militar - Em nota oficial
A reportagem da TV Gazeta procurou a Guarda Municipal nesta quarta-feira (14) para responder a respeito da ação no Centro de Vitória. 
Em nota enviada no fim da manhã, a Guarda Municipal informou que "solicitou e orientou a dispersão do público reiteradas vezes, mas em razão da hostil reação de um pequeno grupo que promovia tumultos e desordem no local e que não representa os foliões, foi necessária a realização da dispersão". De acordo com a Prefeitura de Vitória, a confusão no Centro foi um "episódio isolado".

500 mil foliões

De acordo com a administração municipal, quase 500 mil pessoas participaram dos dias de folia em Vitória, com 11 blocos de rua e com o Circuito da Folia, que levou o público do Centro até o Sambão do Povo. Apenas na segunda-feira (12), a estimativa é que tenha tido a presença de 180 mil foliões.
Até terça-feira (13), haviam sido recolhidas 114 toneladas de lixo entre a Beira-Mar e o Sambão do Povo. No ano anterior, em 2023, haviam sido recolhidas 43 toneladas de lixo. Não há mais interdição no trânsito de veículos desde o início da manhã desta quarta-feira (14).
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