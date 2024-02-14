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Vítima de 13 anos

Adolescente é atingido por bala perdida durante bloco em Vila Velha

Rapaz estava com a mãe e um irmão no bairro Cobilândia quando dois criminosos passaram de moto atirando

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2024 às 12:08
Adolescente vítima de bala perdida em Vila Velha mostra ferimentos
Adolescente vítima de bala perdida em Vila Velha mostra ferimentos Crédito: Diony Silva
Um adolescente de 13 anos foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio no meio de um bloco de Carnaval que aconteceu em Cobilândia, Vila Velha, na noite da última terça-feira (13).
A família dele conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta. A mãe do rapaz contou que estava no bloco com dois filhos quando, de repente, dois homens passaram de moto atirando.
Foi uma correria. No meio dos tiros, a mãe se perdeu do filho de 13 anos, que estava perto de amigos, e ele acabou atingido. "Todo mundo lá reunido, brincando, e do nada chegaram dois rapazes de moto e metralharam. Os amigos dele me ligaram falando que meu filho tinha sido baleado, quase morri do coração. Era muita família, muita criança pequena, todo mundo fantasiado, brincando", disse a mãe do rapaz, que preferiu não se identificar.
O garoto foi levado para um hospital e depois transferido para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Após receber atendimento, ele foi liberado. "Eu tenho pressão alta, não conseguia me mexer, minhas pernas travaram. Cheguei no hospital fiquei mais desesperada, mas eles me acalmaram e agora ele está bem, graças a Deus", completou a mãe.
O bloco foi organizado por moradores e acontecia sem autorização da prefeitura. Depois da confusão, a polícia entrou no local para dispersar quem ainda permanecia na rua.
Na região, na manhã desta quarta-feira (14), ainda havia restos de munição de borracha e de bombas de gás de efeito moral. Segundo a mãe do adolescente baleado, no domingo, no mesmo bloco, homens armados também fizeram vários disparos.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações".

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