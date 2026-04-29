Com dores, jovem vai a pronto atendimento, descobre gravidez e dá à luz em Vitória

Uma jovem de 18 anos, que apresentava dores abdominais, teve uma surpresa após procurar atendimento médico na manhã de terça-feira (28), no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória. Sem saber que estava grávida, Maria Júlia descobriu a gestação já em trabalho de parto e deu à luz a pequena Mavie dentro da própria unidade.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a jovem chegou ao local relatando fortes dores na região abdominal. Ainda durante a triagem, apresentou sangramento e foi rapidamente encaminhada para avaliação médica. Após receber medicação e ser direcionada para exames, o quadro evoluiu de forma acelerada, para o trabalho de parto.





“Eu cheguei aqui sentindo muita dor no pé da barriga. Não sabia que estava grávida. Quando entrei na triagem, sangrei muito. Fui atendida pela médica, tomei a medicação e, quando fui para a coleta, a bebê nasceu. Só deu tempo da médica me ajudar”, relatou a jovem.





A diretora técnica e assistencial da unidade, Larissa Martins, destacou a atuação da equipe diante da situação inesperada. “Sabemos que o nascimento de um bebê é sempre um momento único e emocionante. Quando isso acontece dentro do pronto atendimento, mobiliza toda a equipe. Foi um momento especial poder contribuir para que mãe e bebê recebessem toda a assistência necessária”, afirmou.





A recém-nascida, chamada Mavie pela família, passa bem, assim como a mãe. Ambas permanecem sob cuidados da equipe de saúde da unidade.