Escola em Linhares tem 2 professores envolvidos em crimes sexuais em 5 meses

Na ocasião, em 14 de novembro do ano passado, a Polícia Civil divulgou que o suspeito, que não teve idade divulgada, teria praticado o crime em continuidade delitiva, ou seja, repetidamente, com o mesmo método e no mesmo ambiente. As vítimas tinham entre 17 e 18 anos.





De acordo com a corporação, as vítimas contaram à época, de forma detalhada, que eram submetidas a constrangimentos de natureza sexual pelo professor no ambiente escolar. Durante a investigação, outros estudantes foram ouvidos como testemunhas e confirmaram que o investigado mantinha condutas inapropriadas com as alunas.



