Mulher sai de MG para fugir de ex e acaba agredida por ele em Cariacica

Mulher deixa MG para fugir do ex e é agredida por ele em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante após seguir a ex-companheira até o Espírito Santo, invadir a residência dela eagredir a mulher, de 27 anos, na tarde desta terça-feira (13), no bairro Santa Luzia, em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que é mineira, teria saído de Minas Gerais e vindo morar no Estado, há cerca de seis meses, na tentativa de fugir das agressões sofridas pelo suspeito, identificado Mateus Rodrigues Rocha, com quem morou por cerca de dois anos. No Espírito Santo, a mulher se abrigou na casa de um parente em Cariacica.

A vítima relatou aos militares que Mateus teria seguido ela até a residência, invadido o local, começado a agredir fisicamente e a manteve em cárcere privado por pelo menos três dias. Por conta das agressões, a mulher apresentou lesões nas costas, pescoço e cabeça. Familiares contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que essa é a segunda vez que Mateus vem até o Espírito Santo para agredir a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde encontrou o suspeito ainda no interior da casa. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher. Segundo os militares, Mateus afirmava, durante o trajeto até a delegacia, que iria matar a vítima após sair da prisão e que não iria ficar muito tempo preso.