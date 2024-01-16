Uber Black começa a operar em Vitória

Serviço entra em vigor a partir dessa segunda-feira (15) Crédito: Shutterstock

A categoria Uber Black estreou nesta semana em Vitória. Disponível via Uber Reserve, a nova opção de viagem traz a promessa de proporcionar maior conforto e segurança aos passageiros, além de aumentar as oportunidades de ganhos para os motoristas da Capital.

A diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna, destaca que o "Uber Black proporciona uma jornada diferenciada, mantendo a tranquilidade característica da plataforma". A categoria chega não apenas a Vitória, mas também a Fortaleza, Florianópolis e Goiânia, ampliando seu alcance nacional.

Para reservar uma viagem no Uber Black, os usuários devem selecionar a opção no aplicativo, escolher data e horário e confirmar a reserva. As informações sobre as reservas podem ser consultadas na aba "Atividade" do aplicativo ou diretamente no ícone "Reserve".

Os requisitos para ser motorista da categoria Black incluem ter mais de 100 viagens com a Uber e uma avaliação média dos usuários superior a 4,85 estrelas. Os carros devem ter quatro portas e uma idade veicular máxima de 9 anos. A lista de cores aceitas foi expandida, incluindo opções como preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom e branco.