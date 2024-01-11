No documento — assinado pela diretora-geral do Procon, Leticia Coelho Nogueira —, há o questionamento sobre por qual motivo a corrida por meio do aplicativo ainda cobra a taxa de pedágio. E pergunta se a empresa está garantindo o ressarcimento da tarifa para os consumidores que registram reclamações na plataforma.

Além disso, o texto questiona sobre a reclamação recebido pelo Procon em relação à cobrança pelo uso do ar-condicionado. O órgão quer saber se a Uber tem conhecimento da prática e se toma providências a respeito do assunto.

Your browser does not support the audio element. Procon-ES notifica Uber por cobrança de pedágio na Terceira Ponte

Sede do Procon Estadual Crédito: Governo do ES

Ainda há um pedido para que a Uber descreva detalhadamente as implementações para oferecer respostas completas, claras, objetivas e conclusivas, abordando todos os pontos da demandas registradas no SAC. E também pergunta sobre quanto tempo a empresa leva para restituir o cliente no caso de cancelamento de corrida, quando a cobrança é feita antes do embarque. A Uber tem 20 dias para dar retorno ao Procon.

O que diz a Uber

Questionada sobre o assunto, a Uber informou que a plataforma não está cobrando o valor referente ao pedágio da Terceira Ponte. Segundo a empresa, os usuários têm à disposição diversos canais de comunicação direta com a empresa, inclusive para reportar cobranças consideradas incorretas, que, quando constatadas, são devidamente reembolsadas.