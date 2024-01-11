A Uber foi notificada pelo Procon Estadual nesta quinta-feira (11) para esclarecer cinco situações ocorridas com clientes e relatadas ao órgão de defesa do consumidor. A notificação foi feita depois de a Uber cobrar dos passageiros a taxa de pedágio da Terceira Ponte (R$ 2,80), mesmo depois de o governo do Estado suspender a tarifa desde o dia 22 de dezembro do ano passado.
No documento — assinado pela diretora-geral do Procon, Leticia Coelho Nogueira —, há o questionamento sobre por qual motivo a corrida por meio do aplicativo ainda cobra a taxa de pedágio. E pergunta se a empresa está garantindo o ressarcimento da tarifa para os consumidores que registram reclamações na plataforma.
Além disso, o texto questiona sobre a reclamação recebido pelo Procon em relação à cobrança pelo uso do ar-condicionado. O órgão quer saber se a Uber tem conhecimento da prática e se toma providências a respeito do assunto.
Procon-ES notifica Uber por cobrança de pedágio na Terceira Ponte
Ainda há um pedido para que a Uber descreva detalhadamente as implementações para oferecer respostas completas, claras, objetivas e conclusivas, abordando todos os pontos da demandas registradas no SAC. E também pergunta sobre quanto tempo a empresa leva para restituir o cliente no caso de cancelamento de corrida, quando a cobrança é feita antes do embarque. A Uber tem 20 dias para dar retorno ao Procon.
O que diz a Uber
Questionada sobre o assunto, a Uber informou que a plataforma não está cobrando o valor referente ao pedágio da Terceira Ponte. Segundo a empresa, os usuários têm à disposição diversos canais de comunicação direta com a empresa, inclusive para reportar cobranças consideradas incorretas, que, quando constatadas, são devidamente reembolsadas.
"A forma mais fácil de conseguir suporte é por meio do mesmo app que já é usado para realizar viagens, na seção "Ajuda", que reúne informações das últimas viagens para agilizar o atendimento. Outra forma eficaz de contato é por meio do site help.uber.com, que pode ser acessado pelo celular ou computador. Nele é possível esclarecer dúvidas frequentes, além de solucionar questões básicas sobre o app e conseguir apoio para diversas situações", detalha.