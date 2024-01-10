3ª Ponte: Uber pode ter de devolver em dobro cobrança de pedágio, diz Procon

Após cobrar dos passageiros a taxa do antigo pedágio da Terceira Ponte (R$ 2,80), mesmo depois de o governo do Estado suspender a tarifa, a Uber pode ter que devolver os valores em dobro aos clientes que tiveram o custo extra no extrato.
Suspensa pelo governo do Espírito Santo desde o dia 22 de dezembro do ano passado, a cobrança referente à taxa de pedágio para quem atravessa a Terceira Ponte continua aparecendo nos recibos de alguns usuários da Uber.
Diante disso, o Procon Estadual informou que vai notificar nesta quinta-feira (11) a empresa de aplicativo de transporte para que devolva em dobro o valor cobrado indevidamente dos motoristas, conforme consta no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Além da cobrança do pedágio, o órgão estadual de defesa do consumidor também tem recebido reclamações diversificadas, por isso também vai notificar a empresa quanto à cobrança pelo uso de ar-condicionado e ainda a respeito de reclamações quanto à demora no estorno do pagamento, quando a viagem é cancelada.
Como verificar se está pagando pedágio indevido
- Acesse o aplicativo da Uber e, com o app aberto, acesse a aba Atividades.
- Clique na viagem realizada. É importante verificar a data da corrida. O pedágio só deixou de ser cobrado em 22 de dezembro de 2023, quando o governo do Estado assumiu a gestão da ponte.
- Clique em Recibo e confira se consta a cobrança: “Pedágio ES-060 Terceira Ponte: R$ 2,80”.
O que diz a Uber
A Uber foi procurada para comentar a cobrança considerada indevida pelo Procon, mas ainda não respondeu. Na reportagem que alertou sobre a cobrança mesmo com o fim do pedágio, a companhia informou, apenas, que os usuários “têm à disposição diversos canais de comunicação direta com a plataforma, inclusive para receber e analisar reportes de cobranças consideradas incorretas, que, quando constatadas, são devidamente reembolsadas”.