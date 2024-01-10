3ª Ponte: Uber pode ter de devolver em dobro cobrança de pedágio, diz Procon

Diante disso, o Procon Estadual informou que vai notificar nesta quinta-feira (11) a empresa de aplicativo de transporte para que devolva em dobro o valor cobrado indevidamente dos motoristas, conforme consta no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Além da cobrança do pedágio, o órgão estadual de defesa do consumidor também tem recebido reclamações diversificadas, por isso também vai notificar a empresa quanto à cobrança pelo uso de ar-condicionado e ainda a respeito de reclamações quanto à demora no estorno do pagamento, quando a viagem é cancelada.