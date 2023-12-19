Cobrança de pedágio na ponte será extinta a partir do dia 22 Crédito: Vitor Jubini

A pasta destacou que, desde a conclusão das obras de ampliação da Terceira Ponte e da Ciclovia da Vida, “observa-se uma fluidez mais eficiente no trânsito, resultando na redução do tempo de viagem e do número de acidentes”, mas ressaltou que os acessos e saídas da ponte são áreas consideradas sensíveis, e que, ocasionalmente, apresentam e podem apresentar maior retenção do tráfego, especialmente nos horários de pico.

“A Semobi está à disposição dos municípios para dialogar sobre propostas de intervenções que possam auxiliar no deslocamento dos usuários, especialmente nos horários de pico.”

Your browser does not support the audio element. Fim do pedágio na Terceira Ponte: prefeituras não preveem mudanças no trânsito

A Prefeitura de Vila Velha, no momento, não tem planos para o tráfego na região, e diz não ser possível determinar se haverá um aumento no número de veículos nos acessos à Terceira Ponte, mas que “a engenharia de trânsito, juntamente com a inspetoria de trânsito da Guarda Municipal, estará monitorando o fluxo nas vias após a liberação do pedágio.”

O monitoramento do tráfego após as mudanças também será feito pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), que não descarta ajustes nos semáforos e sinalização da região, se constatada alteração na circulação de veículos.

“Na última semana, atendendo a uma demanda antiga da população de Vitória e para aprimorar a mobilidade nos corredores de tráfego da região que abrange os bairros Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena, a Prefeitura de Vitória lançou o edital para a contratação de empresa ou consórcio especializado na execução de obras de requalificação viária. O projeto tem prazo de 360 dias e um orçamento estimado em R$ 44.423.069,14”, destacou a pasta.

Ainda segundo a Setran, as intervenções viárias incluem a revitalização do pavimento, recuperação do sistema de drenagem superficial e profunda, implantação de dispositivos técnicos (baias e abrigos de ônibus), faixas adicionais para aumento da capacidade de fluxo, pavimentação em concreto nas faixas preferenciais para coletivos e recuperação total das sinalizações vertical e horizontal das vias e seus entornos.

A extinção da cobrança de pedágio na Terceira Ponte, bem como na Rodovia do Sol, entre Vila Velha e Guarapari, foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, na manhã de segunda-feira (11).

Com o fim do contrato com a Rodosol, no dia 21 de dezembro, a gestão das vias ficará a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), e, segundo o chefe do Executivo capixaba, existe também a previsão de que as cabines de pedágio sejam retiradas no futuro.