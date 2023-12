Mobilidade urbana

Fim do pedágio na Terceira Ponte: prefeituras não preveem mudanças no trânsito

Os municípios e o governo do Estado vão monitorar o fluxo de veículos após o fim da cobrança da tarifa no próximo dia 22

Cobrança de pedágio na ponte será extinta a partir do dia 22. (Vitor Jubini)

Embora o fim da cobrança de pedágio represente uma economia para os condutores que trafegam entre Vitória e Vila Velha, os municípios não preveem mudanças imediatas no trânsito. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), por sua vez, avalia que não deverá haver um aumento expressivo no fluxo de veículos na Terceira Ponte após a extinção da tarifa, no próximo dia 22.

A pasta destacou que, desde a conclusão das obras de ampliação da Terceira Ponte e da Ciclovia da Vida, “observa-se uma fluidez mais eficiente no trânsito, resultando na redução do tempo de viagem e do número de acidentes”, mas ressaltou que os acessos e saídas da ponte são áreas consideradas sensíveis, e que, ocasionalmente, apresentam e podem apresentar maior retenção do tráfego, especialmente nos horários de pico.

“A Semobi está à disposição dos municípios para dialogar sobre propostas de intervenções que possam auxiliar no deslocamento dos usuários, especialmente nos horários de pico.”

A Prefeitura de Vila Velha, no momento, não tem planos para o tráfego na região, e diz não ser possível determinar se haverá um aumento no número de veículos nos acessos à Terceira Ponte, mas que “a engenharia de trânsito, juntamente com a inspetoria de trânsito da Guarda Municipal, estará monitorando o fluxo nas vias após a liberação do pedágio.”

O monitoramento do tráfego após as mudanças também será feito pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), que não descarta ajustes nos semáforos e sinalização da região, se constatada alteração na circulação de veículos.

“Na última semana, atendendo a uma demanda antiga da população de Vitória e para aprimorar a mobilidade nos corredores de tráfego da região que abrange os bairros Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena, a Prefeitura de Vitória lançou o edital para a contratação de empresa ou consórcio especializado na execução de obras de requalificação viária. O projeto tem prazo de 360 dias e um orçamento estimado em R$ 44.423.069,14”, destacou a pasta.

Ainda segundo a Setran, as intervenções viárias incluem a revitalização do pavimento, recuperação do sistema de drenagem superficial e profunda, implantação de dispositivos técnicos (baias e abrigos de ônibus), faixas adicionais para aumento da capacidade de fluxo, pavimentação em concreto nas faixas preferenciais para coletivos e recuperação total das sinalizações vertical e horizontal das vias e seus entornos.

A extinção da cobrança de pedágio na Terceira Ponte, bem como na Rodovia do Sol, entre Vila Velha e Guarapari, foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, na manhã de segunda-feira (11).

Com o fim do contrato com a Rodosol, no dia 21 de dezembro, a gestão das vias ficará a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), e, segundo o chefe do Executivo capixaba, existe também a previsão de que as cabines de pedágio sejam retiradas no futuro.

Um processo na Justiça, entretanto, pode mudar a definição em relação à cobrança. A Rodosol entrou com ação judicial para ser indenizada ou para continuar na concessão, e o caso segue em tramitação, ainda sem decisão favorável à empresa, ou ao governo capixaba.

