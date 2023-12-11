Usuários comentam fim do pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol

O anúncio acontece em meio a uma disputa judicial. A Rodosol ingressou com uma ação, em caráter de emergência, solicitando a prorrogação da concessão até que seja feito o reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou que o governo do Estado pague a dívida de R$ 351 milhões devida à empresa. O pedido ocorreu a 13 dias do encerramento do contrato de 25 anos.