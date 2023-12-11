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Expectativas

Usuários comentam fim do pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol

Diante da novidade, anunciada pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (11), motoristas e motociclistas falam o que esperam em relação ao futuro das vias

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 15:44

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 dez 2023 às 15:44
A partir do dia 22 de dezembro, a Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e os 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, em Guarapari, não terão mais cobrança de pedágio.
Diante da novidade, anunciada pelo governador Renato Casagrande na manhã desta segunda-feira (11), usuários comentaram a decisão e o que esperam em relação ao futuro das das vias.
Com o fim do contrato do governo com a Rodosol, os locais agora serão administrados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
LEIA MAIS SOBRE O FIM DO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE
O anúncio acontece em meio a uma disputa judicial. A Rodosol ingressou com uma ação, em caráter de emergência, solicitando a prorrogação da concessão até que seja feito o reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou que o governo do Estado pague a dívida de R$ 351 milhões devida à empresa. O pedido ocorreu a 13 dias do encerramento do contrato de 25 anos.
A dívida foi apurada pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec), contratada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) em 2020, a quem compete fazer o encerramento do contrato de concessão. E foi informada pelo governo do estado ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).
A previsão é de que, em breve, seja publicado o edital para a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e pontos de iluminação pública da Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, acesso às Praças de Pedágio e do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU).

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