Terceira Ponte e Rodovia do Sol não terão mais pedágio a partir do dia 22

A partir do dia 22, a Terceira Ponte , entre Vitória e Vila Velha, e os 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, em Guarapari, não terão mais cobrança de pedágio. O anúncio da suspensão das tarifas foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (11).

? A partir de 22 de dezembro de 2023 a Rodosol (Terceira Ponte/Guarapari) não terá mais pedágio! Os serviços existentes terão continuidade e serão prestados pelo Governo do Estado. Esta decisão reflete a nossa gestão eficiente das contas públicas. O projeto de Lei será enviado à… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 11, 2023

O anúncio acontece em meio a uma disputa judicial. A Rodosol ingressou com uma ação, em caráter de emergência, solicitando a prorrogação da concessão até que seja feito o reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou que o governo do Estado pague a dívida de R$ 351 milhões devida à empresa. O pedido ocorreu a 13 dias do encerramento do contrato de 25 anos.

A dívida foi apurada pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec), contratada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) em 2020, a quem compete fazer o encerramento do contrato de concessão. E foi informada pelo governo do estado ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).

Apesar de o governador do Estado ter decretado o fim do pedágio, uma ação na Justiça pode mudar esse cenário. A Rodosol entrou com ação judicial para ser indenizada ou para continuar na concessão da Terceira Ponte e também da Rodovia do Sol. O caso está em tramitação e não tem decisão favorável nem a empresa, nem ao governo capixaba até o momento.