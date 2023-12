Terceira Ponte e Rodovia do Sol não terão mais pedágio a partir do dia 22

Pela segunda vez em menos de uma semana , Marilândia – no Noroeste do Espírito Santo – figurou entre os municípios mais quentes do Brasil. Segundo um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) realizado até as 15h desta sexta-feira (8), a cidade registrou 40,5ºC, considerada a maior temperatura do país.

Outra localidade capixaba também marcou presença no quinto lugar desse ranking 'para lá de quente': Alegre , na região do Caparaó capixaba, registrou 39,3ºC. Confira o detalhamento abaixo.

#Máximas : Confira as maiores #temperaturas registradas, até as 15h de hoje (8), pelo #INMET : ?️ Marilândia (ES): 40,5°C ?️ Oeiras (PI): 40,1°C ?️ Ibotirama (BA): 39,6°C ?️ Governador Valadares (MG): 39,4°C ?️ Alegre (ES): 39,3°C ?️ Jaguaribe (CE): 39,0°C ?️ Crateús (CE): 38,8°C

O calorão, entretanto, deve dar um trégua sobretudo nas regiões Sul, Serrana e do Caparaó do Espírito Santo. Um aviso emitido pelo Inmet prevê chuvas intensas em 34 cidades do Estado, até as 10h deste sábado (9).