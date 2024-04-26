Vídeo mostra momento em que ciclista é atropelado por ônibus em Linhares

Apesar das cenas fortes, a gravação mostra quando o jovem se levanta, sai andando e senta em uma calçada. A reportagem não conseguiu localizar o ciclista para mais informações sobre o estado de saúde dele, mas, segundo a Polícia Militar, o jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em registros recebidos pela equipe de produção da TV Gazeta, é possível notar que a bicicleta ficou completamente destruída.