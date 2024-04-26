Vídeo mostra momento em que ciclista é atropelado por ônibus em Linhares

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato em que um ciclista foi atropelado por um ônibus no bairro Shell, em Linhares
, no Norte do Estado, na tarde da última quinta-feira (25). Nas imagens, é possível observar que o veículo, que estava na Avenida Rufino de Carvalho, faz uma conversão para a Avenida Guaçuí. Neste momento, o jovem que estava na bicicleta colide na lateral do ônibus e cai embaixo do veículo, que continua em movimento.
Apesar das cenas fortes, a gravação mostra quando o jovem se levanta, sai andando e senta em uma calçada. A reportagem não conseguiu localizar o ciclista para mais informações sobre o estado de saúde dele, mas, segundo a Polícia Militar, o jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em registros recebidos pela equipe de produção da TV Gazeta, é possível notar que a bicicleta ficou completamente destruída.
Procurada por A Gazeta, a Viação Joana D'Arc, empresa responsável pelo ônibus, informou que o motorista do coletivo prestou atendimento e acionou o Samu, acompanhando o atendimento. Disse ainda que está em contato permanente com a família para prestar solidariedade e acompanhar o estado de saúde do paciente.