Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha

Um jovem foi assassinado a tiros na Rua Liberdade, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, por volta das 21h de quarta-feira (17). Segundo relato de testemunhas, a vítima foi morta próxima a um terreno usado como ponto de venda de drogas na região. Elas também disseram que o rapaz baleado tem aproximadamente 20 anos, era de São Paulo, e se mudou para o bairro recentemente. A Polícia vai investigar se o crime tem relação com a guerra do tráfico.
Ainda segundo testemunhas, dois criminosos passaram de moto pela rua. O carona, que estava armado, desceu do veículo e atirou várias vezes. Moradores disseram que ouviram mais de 15 tiros na rua.
Assustados, os moradores não quiseram gravar entrevista. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em segundo a polícia, ainda não foi identificado. O assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta