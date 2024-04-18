Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha

Um jovem foi assassinado a tiros na Rua Liberdade, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, por volta das 21h de quarta-feira (17). Segundo relato de testemunhas, a vítima foi morta próxima a um terreno usado como ponto de venda de drogas na região. Elas também disseram que o rapaz baleado tem aproximadamente 20 anos, era de São Paulo, e se mudou para o bairro recentemente. A Polícia vai investigar se o crime tem relação com a guerra do tráfico.