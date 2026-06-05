O sherpa dado como morto e encontrado 'milagrosamente' 6 dias após desaparecer no Everest

Dawa Sherpa (esquerda), que era dado como morto após desaparecer no Everest na semana passada, foi encontrado com vida Crédito: Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC)

Um guia nepalês de montanhismo que havia sido dado como morto no Monte Everest foi encontrado rastejando em direção ao Acampamento Base, seis dias após ter sido visto com vida pela última vez.

Dawa Sherpa foi visto pela última vez acima do Acampamento 3, que fica a uma altitude de cerca de 7,5 mil metros, enquanto descia a montanha após alcançar o cume.

As esperanças de encontrá-lo com vida eram pequenas , já que o ar nessa altitude é rarefeito — mas, na quinta-feira (04/06), uma equipe de limpeza avistou o experiente alpinista, que apresentava congelamento nas mãos, mas parecia estar em bom estado de saúde, deslizando lentamente para baixo.

"Dawa conseguiu sobreviver por dias mesmo contra todas as probabilidades. É nada menos que um milagre", disse Pemba Sherpa, diretor executivo da 8K Expeditions, que coordenava as buscas. "Este é um verdadeiro auto-resgate."

Cinco pessoas morreram até agora nas escaladas deste ano — três delas nepaleses que estavam envolvidos em trabalhos de preparação para iniciar uma escalada, segundo a agência de notícias AFP.

Mais de mil pessoas alcançaram o cume do Everest nesta temporada, que foi a mais movimentada já registrada.

Dawa Sherpa — também conhecido como Hillary Dawa Sherpa, em referência ao famoso montanhista Edmund Hillary — estava "deslizando lentamente" pela chamada Cascata de Gelo do Khumbu em direção ao Acampamento Base quando foi encontrado, disse Pemba Sherpa.

"Até onde eu sei, ninguém sobreviveu sozinho naquela altitude no Everest até agora. É um milagre ter sobrevivido por seis dias sozinho e descido em segurança. Acho que ele deve ter ficado dentro das tendas para se manter seguro", disse Pemba Sherpa.

Dawa Sherpa está "acordado e recebendo tratamento", segundo Nishant Dhakal, médico da unidade de terapia intensiva do Hospital HAMS, em Katmandu.

"Ele me reconheceu… está bem e consegue falar", disse sua filha Mhendo Lhamo Sherpa à agência de notícias Reuters após visitá-lo. "Estamos felizes."

Antes de ser encontrado, a esposa do alpinista de 52 anos disse à AFP que havia realizado orações por sua alma.

Crédito: EPA

Na quarta-feira, Chris Thrall, alpinista e ex-fuzileiro naval da Marinha Real britânica, publicou uma homenagem a Dawa Sherpa no Instagram, acreditando que ele havia morrido na montanha. No vídeo, Thrall lembrou que Dawa Sherpa havia "se sentado para descansar com a mochila" enquanto desciam do Acampamento 4, o acampamento mais alto antes do cume.

"E eu me virei e disse: 'Hillary, você está bem, irmão?' Ele disse: 'Sim, sim, estou bem, Chris, por favor vá, vá!'", contou Thrall. "Isso não é novidade, sabe, eu seguia na frente, ou ele seguia na frente."

Ao descer, Thrall encontrou um alpinista polonês em dificuldades que fazia parte do grupo, e eles continuaram a descida juntos. Mas Dawa Sherpa nunca os alcançou.

"Foi uma longa tentativa de chegar ao cume. O que deveria levar cinco dias para subir ao cume e voltar nos levou 11 dias, de tão desafiadoras que estavam as condições", disse Thrall.

"Então, eu deveria voltar para buscar o Sherpa, que provavelmente vai aparecer e estar bem, como já aconteceu centenas de vezes antes?", acrescentou.

Um parente de Dawa, Kung Sherpa, havia expressado insatisfação com o andamento das buscas em entrevista à Outside, um site de esportes de aventura.

As buscas, quando começaram, foram conduzidas por uma empresa chamada 8K Expeditions, que acabou conseguindo resgatá-lo por via aérea para um local seguro.