Em parceria com a Marvel, Yamaha lança a FZ15 Deadpool e a Crosser Z Wolverine

Aproveitando o “Festival do Japão”, realizado de 10 a 12 de julho no São Paulo Expo, na capital paulista, a Yamaha lançou no Brasil duas novas motocicletas em parceria com a Marvel, a Fazer FZ15 ABS Connected Deadpool e a Crosser Z ABS Wolverine. A pré-venda dos modelos se iniciou já na abertura do festival.





A Yamaha foi a patrocinadora master do “Festival do Japão 2026”, considerado o maior evento de cultura japonesa fora do Japão. O evento reuniu mais de 180 mil visitantes e representantes de 47 províncias japonesas em uma programação voltada à gastronomia, à cultura, ao entretenimento e à tradição japonesa. Nesta edição, a Yamaha ampliou sua conexão com os visitantes por meio atrações interativas, apresentações culturais e ações ligadas ao universo da cultura pop japonesa.





“O ‘Festival do Japão’ reúne tradição e formas de expressão que dialogam com diferentes gerações. Para a Yamaha, ser a patrocinadora master desse evento é uma forma de reforçar nossas raízes e fortalecer conexões por meio de iniciativas que unem inovação e entretenimento”, afirma Rafael Lourenço, gerente de Relações Institucionais da Yamaha.