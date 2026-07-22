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Irreverência e personalidade de heróis

Em parceria com a Marvel, Yamaha lança a FZ15 Deadpool e a Crosser Z Wolverine

Aproveitando o Festival do Japão montadora apresentou os dois modelos para ampliou sua conexão com os visitantes

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 15:53

Agência Flashmotors

Agência Flashmotors

Publicado em 

22 jul 2026 às 15:53
MN foto A Yamaha celebra parceria com a Marvel e o Iron Studios na criação de duas novas motocicletas.jpg
Yamaha celebra parceria com a Marvel e o Iron Studios na criação de duas novas motocicletas.jpg Yamaha/Divulgação

Aproveitando o “Festival do Japão”, realizado de 10 a 12 de julho no São Paulo Expo, na capital paulista, a Yamaha lançou no Brasil duas novas motocicletas em parceria com a Marvel, a Fazer FZ15 ABS Connected Deadpool e a Crosser Z ABS Wolverine. A pré-venda dos modelos se iniciou já na abertura do festival.


A Yamaha foi a patrocinadora master do “Festival do Japão 2026”, considerado o maior evento de cultura japonesa fora do Japão. O evento reuniu mais de 180 mil visitantes e representantes de 47 províncias japonesas em uma programação voltada à gastronomia, à cultura, ao entretenimento e à tradição japonesa. Nesta edição, a Yamaha ampliou sua conexão com os visitantes por meio atrações interativas, apresentações culturais e ações ligadas ao universo da cultura pop japonesa.


O ‘Festival do Japão’ reúne tradição e formas de expressão que dialogam com diferentes gerações. Para a Yamaha, ser a patrocinadora master desse evento é uma forma de reforçar nossas raízes e fortalecer conexões por meio de iniciativas que unem inovação e entretenimento”, afirma Rafael Lourenço, gerente de Relações Institucionais da Yamaha.

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Cultura pop tem marcado presença em eventos e iniciativas que aproximam marcas e consumidores
 Yamaha/Divulgação

A cultura pop, representada por manifestações como quadrinhos, cinema, animes, games e cosplay, tem marcado presença em eventos e iniciativas que aproximam marcas e consumidores por meio de interesses compartilhados. Segundo o relatório “State of the Consumer 2026”, da McKinsey, os consumidores seguem priorizando vivências significativas.


Esse movimento acompanha o protagonismo crescente da Geração Z, que, de acordo com análise da McKinsey publicada em 2025, demonstra maior disposição para investir nas categorias relevantes e prioriza experiências em relação a bens materiais. Já a pesquisa “Gen Z and Millennial Survey”, da Deloitte, aponta que as gerações Z e Y representarão 74% da força de trabalho global até 2030.


A parceria entre a Yamaha e a Marvel representa uma estratégia de conexão emocional com os consumidores – pessoas de diferentes idades e perfis, que compartilham o entusiasmo por histórias marcantes e pela liberdade proporcionada pela motocicleta – e a cultura pop movida pela indústria do entretenimento, moldando identidades, tendências e a forma de comunicação global.


Essas colaborações têm despertado o interesse de um público engajado, que encontra nas edições especiais uma forma de se identificar com a marca e iniciar sua jornada sobre duas rodas. Observamos ainda um aumento significativo na consideração de compra entre os consumidores mais jovens, que passaram a enxergar a motocicleta como uma extensão de estilo e personalidade”, destaca Helio Ninomiya, diretor- executivo Comercial da Yamaha Motor do Brasil. 

Edições especiais são uma forma do consumidor se identificar com a marca e iniciar sua jornada sobre duas rodas Yamaha/Divulgação

Com o lançamento das novas Fazer FZ15 ABS Connected Deadpool e Crosser Z ABS Wolverine, a parceria Yamaha-Marvel totaliza 11 edições especiais e limitadas de motocicletas, todas inspiradas nos heróis dos Vingadores. As primeiras foram a Lander 250 ABS Capitão América e as Fazer FZ25 ABS Pantera Negra e Capitã Marvel, lançadas simultaneamente em 2020. Em 2021, foi a vez da MT-03 Homem de Ferro e da NMax 160 Homem Aranha.


Em 2022, vieram a Fazer FZ25 Thor e as reedições de Lander 250 ABS Capitão América e Fazer FZ25 ABS Pantera Negra e Capitã Marvel, todas esgotadas em pouco tempo. A Fazer FZ15 ABS Connected ganha uma personalidade mais marcante na atual edição. Reconhecida pelo design robusto, pela agilidade na pilotagem e pela conectividade que fazem parte de sua proposta urbana, a motocicleta incorpora elementos visuais inspirados no universo irreverente de Deadpool, um dos personagens mais populares da Marvel.


A edição especial apresenta grafismos exclusivos inspirados nas histórias em quadrinhos, com referências diretas ao uniforme do anti-herói, incluindo detalhes que remetem ao seu icônico cinto, além da aplicação do símbolo e do logotipo oficial da franquia Deadpool. 

MN foto C Yamaha celebra parceria com a Marvel e o Iron Studios na criação de duas novas motocicletas.jpg
Modelos anteriores com outros heróis tiveram suas edições esgotadas em pouco tempo Yamaha/Divulgação

Limitada a 500 unidades, a nova Fazer FZ15 ABS Connected Deadpool estará disponível nas concessionárias a partir de agosto, com preço público sugerido de R$ 23.490, garantia de três anos e Revisão Preço Fixo.

Símbolo de versatilidade, resistência e espírito aventureiro, a Crosser Z ABS recebe caracterização exclusiva inspirada em Wolverine, um dos personagens mais emblemáticos do Universo Marvel. 


Conhecida pela capacidade de encarar diferentes tipos de terreno, a motocicleta ganha identidade visual para reforçar sua proposta trail e de robustez. A edição especial traz grafismos exclusivos inspirados no uniforme clássico da personagem, com elementos que remetem às lendárias garras de Wolverine, detalhes visuais da máscara, da silhueta do herói e referências ao tradicional cinto dos X-Men.


A combinação entre o espírito aventureiro da Crosser e a personalidade determinada de Wolverine cria uma edição limitada pensada para fãs, colecionadores e apaixonados por experiências únicas sobre duas rodas. Também com apenas 500 unidades, a nova Crosser Z ABS Wolverine chegará às lojas a partir de setembro, com preço público sugerido de R$ 24.990, garantia de três anos e Revisão Preço Fixo.

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