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Cem anos de paixão

Ducati comemora 100 anos da marca com evento de três dias na Itália

Comemoração foi realizada no circuito de Misano com a "World Ducati Week" e reuniu entusiastas, campeões, lendas e motocicletas

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 18:14

Agência Flashmotors

Agência Flashmotors

Publicado em 

15 jul 2026 às 18:14
100 anos Ducati
Durante um fim de semana inteiro, passado, presente e futuro compartilharam o mesmo espaço. Divulgação

* Por Edmundo Dantas


Fundada no dia 4 de julho de 1926, a italianíssima Ducati – com sede em Borgo Panigale – celebrou seu centenário com um evento inédito que reuniu entusiastas, campeões, lendas e as motocicletas que escreveram – e continuam escrevendo – a história da marca, pertencente ao Grupo Volkswagen desde 1992. Durante três dias, o circuito de Misano tornou-se o coração pulsante do evento que reúne a comunidade global da Ducati a cada dois anos – religiosamente.


Os números da “World Ducati Week 2026” contam a história de uma edição sem precedentes. A festa estabeleceu novos recordes e demonstrou que a paixão pela Ducati não conhece fronteiras. O evento reuniu quase 120 mil participantes, entusiastas de 94 países e de cinco continentes que foram aproveitar os momentos de entretenimento e emoção sob o lema “Live the Legend – Celebrate 100 Years Together”, algo como “Viva a Lenda – Celebrem 100 anos juntos”.

100 anos Ducati
A Ducati construiu seu legado unindo desempenho extremo e design italiano. Divulgação

Durante um fim de semana inteiro, passado, presente e futuro compartilharam o mesmo espaço. As estrelas do evento foram as lendas que escreveram alguns dos capítulos mais memoráveis ​​da história da Ducati, ao lado dos campeões que atualmente levam as cores da marca ao topo das competições, reunindo 36 títulos mundiais no circuito de Misano.


Motocicletas que continuam a inspirar sonhos, com milhares de Ducatistas dando a vida a uma edição que transmitiu o verdadeiro espírito do centenário da Ducati. “A ‘World Ducati Week’ sempre foi uma ocasião especial, mas a edição do centenário superou todas as expectativas.

Durante três dias, o padock de Misano tornou-se o coração da paixão pela Ducati. Uma participação extraordinária fez desta a maior e mais internacional ‘WDW’ de todos os tempos.

A imagem que guardarei para sempre é a do desfile de sexta-feira, uma interminável serpente vermelha de motos Ducati estendendo-se por 18 quilômetros ao longo da Riviera da Romagna parecendo não ter fim. Esta ‘World Ducati Week’ ficará marcada na história da Ducati, mas, acima de tudo, nos corações de todos nós. Obrigado!”, celebrou Claudio Domenicali, CEO da Ducati.
100 anos Ducati
O evento reuniu quase 120 mil participantes, entusiastas de 94 países e de cinco continentes
 Divulgação

Foram três dias repletos de emoção com alguns dos momentos mais icônicos de todas as edições, incluindo o tradicional desfile que tingiu de vermelho a Riviera da Romagna. Liderado por Claudio Domenicali e por Fabrizio Piccioni, prefeito de Misano, juntamente com a diretoria da Ducati, o desfile reuniu os principais entusiastas e embaixadores da marca. Para a edição do centenário, as motos vermelhas de Borgo Panigale preencheram todo o trajeto do circuito de Misano até a Samsara Beach, em Riccione.


O público ficou emocionado com as participações dos australianos Casey Stoner e Troy Bayliss, do inglês Carl Fogarty e do italiano Loris Capirossi, que subiram ao palco antes dos campeões que continuam escrevendo a história da Ducati nas pistas, incluindo o italiano Francesco Bagnaia, os irmãos espanhóis Marc Márquez (heptacampeão e campeão da MotoGP em 2025) e Alex Márquez e os italianos Fabio Di Giannantonio e Nicolo Bulega.


Foi um momento único, com 36 pilotos alinhados no circuito ao lado de suas motos, justamente no ano em que a Ducati também celebra sua centésima vitória na MotoGP, principal categoria mundial do motociclismo.

100 anos Ducati
Claudio Domenicali, CEO da Ducati Divulgação

A Ducati construiu seu legado unindo desempenho extremo e design italiano. Seus modelos mais importantes são divididos em categorias, desde as pistas até o uso no dia a dia:


  • Multistrada V4 S/Rally: a big trail mais vendida e tecnológica da marca combina conforto de estradeira com alto desempenho. É uma das tantas equipadas com incomparável motor V4.
  • Panigale V4: a superesportiva topo de linha carrega o DNA da MotoGP. Com a versão V4 R, oferece mais de 240 cavalos de potência.
  • Linha Monster: a clássica naked (sem carenagens) que salvou a Ducati da falência nos anos 90, sendo sinônimo de pilotagem ágil e urbana.
  • Scrambler: submarca de estilo, ao mesmo tempo, retrô e moderno, voltada para um público mais jovem e casual, focada em diversão e personalização.
  • Diavel V4: muscle cruiser que mistura o conforto de uma moto estradeira com a agressividade e o desempenho de uma superesportiva.
  • DesertX: a grande aventureira da marca, com roda dianteira de 21 polegadas e foco total em viagens e trechos de fora-de-estrada.

100 anos Ducati
Números dos 100 anos da Ducati Divulgação

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