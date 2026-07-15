Ducati comemora 100 anos da marca com evento de três dias na Itália

Durante um fim de semana inteiro, passado, presente e futuro compartilharam o mesmo espaço. As estrelas do evento foram as lendas que escreveram alguns dos capítulos mais memoráveis ​​da história da Ducati, ao lado dos campeões que atualmente levam as cores da marca ao topo das competições, reunindo 36 títulos mundiais no circuito de Misano.





Motocicletas que continuam a inspirar sonhos, com milhares de Ducatistas dando a vida a uma edição que transmitiu o verdadeiro espírito do centenário da Ducati. “A ‘World Ducati Week’ sempre foi uma ocasião especial, mas a edição do centenário superou todas as expectativas.





Durante três dias, o padock de Misano tornou-se o coração da paixão pela Ducati. Uma participação extraordinária fez desta a maior e mais internacional ‘WDW’ de todos os tempos.



