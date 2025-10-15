Das pistas para as ruas

Ducati Panigale V4 R é uma moto para poucos, em todos os sentidos

O modelo chega como a superbike de produção mais avançada da marca italiana, unindo desempenho, tecnologia de competição e exclusividade

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00

A Ducati acaba de apresentar a evolução de sua máquina mais extrema: a Panigale V4 R, agora, na linha 2026. O modelo chega como a superbike de produção mais avançada da marca italiana, unindo desempenho, tecnologia de competição e exclusividade em uma fórmula que a coloca entre os veículos mais impressionantes já oferecidos ao público.

Na prática, a nova Panigale V4 R é o mais próximo de uma moto de competição da marca italiana que pode ser levada para as ruas. Produzida em série numerada – sem que a Ducati tenha revelado o número de unidades –, a V4 R traz soluções da MotoGP e do Mundial de Superbike para o dia a dia – ao menos para os sortudos que terão acesso a ela.

No centro do projeto está a evolução do motor Desmosedici Stradale R, um V4 de 998 cilindradas projetado para girar alto e oferecer potência digna das pistas. Em configuração homologada para as ruas, o propulsor já impressiona ao entregar 218 cavalos a 15.500 rpm. Porém, o verdadeiro potencial surge quando são instalados o sistema de escape completo da Akrapovi? e o óleo de competição desenvolvido em parceria com a Ducati Corse, divisão de competição da montadora italiana.

Com o pacote, a potência salta para 239 cavalos, atingidos a 16.500 rpm na sexta marcha. Para chegar a esses números, a Ducati implementou mudanças de peso: pistões 5,1% mais leves, novo virabrequim e melhorias no fluxo de admissão e escapamento. O resultado é uma resposta ainda mais instantânea do acelerador, aproximando a experiência de pilotagem ao que se encontra em uma moto de corrida de fábrica.

A Panigale V4 R 2026 redefine o conceito de aerodinâmica em motos de produção. É um dos primeiros modelos de rua a trazer os chamados “Corner Sidepods”, apêndices laterais que atuam em inclinações, gerando efeito solo e aumentando a aderência em curvas de alta velocidade. Ela é praticamente uma versão de rua da Ducati Desmosedici da MotoGP, mas com placa e retrovisores para ser utilizada em vias públicas.

As tradicionais asas de duplo plano, já conhecidas da família Panigale, foram redesenhadas, gerando 25% mais de “downforce”, chegando a até seis quilos de carga aerodinâmica a 300 km/h. O conjunto colabora para maior estabilidade em frenagens e acelerações fortes, reduzindo a tendência de “wheelie” (empinar a roda dianteira). A velocidade máxima da Panigale V4 R 2026 é de 318 km/h, limitada eletronicamente. Nas pistas, ela pode chegar a 330 km/h.

Outro destaque está na relação peso-potência. Pesando 186,5 quilos a seco, a V4 R ostenta um índice comparável a protótipos de competição. A ciclística é completada por suspensão Öhlins de última geração (garfo NPX25/30 pressurizado e amortecedor TTX36 ajustável), além de freios Brembo Hypure, considerados referência no segmento.

O pacote eletrônico também recebeu atenção especial. O painel de TFT de 6,9 polegadas foi atualizado e agora inclui o “Grip Meter”, indicador que fornece ao piloto informações em tempo real sobre a aderência dos pneus — um recurso inédito em motos de produção.

Entre as ajudas eletrônicas, está o Race Brake Control, que permite utilizar o freio traseiro em plena inclinação, reproduzindo técnicas aplicadas na Superbike. Outro avanço é a nova Ducati Racing Gearbox (DRG), que replica o escalonamento utilizado pelas motos do Mundial, com o ponto morto posicionado abaixo da primeira marcha.

Essa solução garante trocas ultrarrápidas e evita engates acidentais, auxiliada pelo sistema DNL (Ducati Neutral Lock), que impede a seleção involuntária do neutro em frenagens mais agressivas. A Panigale V4 R 2026 não será uma moto para todos.

Pesando 186,5 quilos a seco, a V4 R ostenta um índice comparável a protótipos de competição Crédito: Divulgação

Com preço de 44 mil euros (equivalente a mais de R$ 260 mil em conversão direta), a V4 R se posiciona entre as motos mais exclusivas do mundo. A produção será limitada e cada unidade será numerada, com foco em clientes com experiência em pista e entusiastas da marca. A moto deve ser oferecida em outros mercados além da Europa, mas ainda não tem previsão de chegada ao Brasil.

